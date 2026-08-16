Tín đồ Apple sẽ phải "đau ví" khi iPhone 18 Series tăng giá 40%

Nghiên cứu của TrendForce chỉ ra rằng chi phí linh kiện tăng cao, đặc biệt là bộ nhớ sẽ làm tăng tổng chi phí sản xuất cho dòng iPhone 18 sắp ra mắt của Apple.

Một phân tích mới của TrendForce ước tính rằng Apple sẽ phải trả nhiều hơn 38% cho các linh kiện của iPhone 18 Pro so với phiên bản tiền nhiệm.

Không có gì ngạc nhiên, mức tăng lớn nhất nằm ở chi phí bộ nhớ, với việc Apple được cho là sẽ phải trả gấp ba lần trong năm nay.

Dòng iPhone thế hệ tiếp theo sẽ phải gánh chịu mức tăng giá cao kỷ lục.

Tuy nhiên, phân tích của công ty cũng chỉ ra một số tín hiệu ủng hộ quan điểm mức tăng giá năm nay sẽ không cao như một số người đã dự đoán.

Chi phí sản xuất một thiết bị mới có thể được chia thành ba phần chính: linh kiện, lắp ráp và chi phí chung. Phần chi phí chung bao gồm mọi thứ từ nghiên cứu và phát triển thiết bị mới cho đến chi phí các chiến dịch tiếp thị.

Báo cáo của Trendforce tập trung cụ thể vào yếu tố đầu tiên, hay còn gọi là Danh mục vật liệu (Bill of Materials - BOM). Nghiên cứu mới nhất của TrendForce về ngành công nghiệp điện thoại thông minh cho thấy chi phí linh kiện leo thang, đặc biệt là bộ nhớ dự kiến ​​sẽ làm tăng đáng kể chi phí sản xuất cho dòng iPhone 18 tiếp theo của Apple.

Đối với phiên bản 256 GB, chi phí linh kiện ước tính tăng khoảng 38% so với năm trước, khiến giá bán lẻ cao hơn là điều không thể tránh khỏi. Báo cáo cho biết, trong khi bộ nhớ chỉ chiếm khoảng 10% chi phí linh kiện của một chiếc iPhone vào năm ngoái, thì dự kiến ​​con số này sẽ vượt quá 40% vào năm tới.

Các mức tăng đối với từng linh kiện qua 2 thế hệ iPhone 17 Pro và 18 Pro.

Đó là một sự thay đổi đáng kể, trong năm ngoái , màn hình là bộ phận đắt nhất trong một chiếc iPhone. Nhưng Apple có thể sẽ "gánh" một phần chi phí bằng một thủ thuật khác.

Hai nguồn tin gần đây cho rằng giá khởi điểm của iPhone 18 Pro năm nay sẽ là 1.399 đô la. Ước tính mới nhất về chi phí sản xuất của Apple hoàn toàn có thể hỗ trợ mức tăng giá đó.

Các mẫu iPhone cũ sẽ gánh một phần

Apple rất coi trọng lợi nhuận, nhưng Tim Cook đã ám chỉ trong cuộc họp báo cáo thu nhập rằng công ty không nhất thiết phải bảo vệ chúng bằng mọi giá. Nhưng để Apple hy sinh lợi nhuận là điều vô cùng khó khăn.

Các mẫu iPhone cũ hơn có thể tăng giá trước khi Apple ra mắt iPhone 18 Series.

Cách thức ở đây là Apple sẽ tăng giá các dòng iPhone cũ hơn, bạn không nghe nhầm đâu. Những mẫu iPhone 17 series và 16 series đã xuất xưởng với giá linh kiện trước đó sẽ được tăng giá nhẹ tùy vào sức mua.

Điều này có thể hạn chế phần nào việc tăng giá đối với dòng iPhone 18 Pro để duy trì khối lượng xuất xưởng và tăng thị phần.

"Áp lực sẽ đặc biệt gay gắt ở phân khúc giá rẻ và tầm trung, nơi biên lợi nhuận vốn đã mỏng manh càng khó có thể bù đắp chi phí tăng cao. Với giá bộ nhớ đã tăng gấp 5 đến 7 lần kể từ đầu năm 2025, nhiều thương hiệu có thể không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tăng giá đáng kể hoặc ngừng sản xuất các dòng sản phẩm đã thua lỗ." - phân tích của TrendForce nhấn mạnh.