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Số hóa - Xe

Lo giá tăng cao mất khách, Apple tung chiêu giữ khách lẫn lợi nhuận

Apple đang lên kế hoạch hợp tác với đối tác tài chính để tung chương trình cho thuê khiến người dùng vẫn "trung thành" mua sản phẩm dù phải trả tiền nhiều hơn.

Tuệ Minh

Apple dường như không có ý định giảm giá các thiết bị ngày càng đắt đỏ của mình. Thay vào đó, hãng có thể khiến người dùng dễ dàng bỏ qua mức giá cao này hơn.

Theo một báo cáo của Bloomberg, Apple dự kiến sẽ ra mắt chương trình Apple Upgrade dành cho hầu hết các dòng iPhone, iPad, Mac và Apple Watch vào ngày 28/7 tại Mỹ.

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Các sản phẩm của Apple vừa trải qua một đợt tăng giá đồng loạt.

Chương trình cho thuê này được đưa ra chưa đầy một tháng sau khi Apple tăng giá hàng loạt sản phẩm phần cứng, với lý do thiếu hụt chip nhớ và lưu trữ trên toàn cầu. Giá MacBook Air đã tăng từ 1.099 USD lên 1.299 USD, trong khi iPad Air tăng từ 599 USD lên 749 USD.

Apple cũng không phải đang trải qua một quý kinh doanh tồi tệ. Trong báo cáo tài chính mới nhất, hãng gọi đây là “quý tháng Ba tốt nhất từ trước đến nay”, với doanh thu đạt 111,2 tỷ USD trong ba tháng kết thúc ngày 28/3, tăng 17% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận ròng trong cùng kỳ cũng đạt gần 29,6 tỷ USD, theo báo cáo tài chính của Apple.

Apple Upgrade được giới tài chính công nghệ đánh giá như một cách để bảo vệ doanh số mà không phải giảm giá. Một chiếc MacBook Air giá 1.299 USD vẫn là 1.299 USD, nhưng khi chia nhỏ thành các khoản thanh toán trong ba năm, mức giá này trở nên dễ chấp nhận hơn.

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Chương trình iPhone Upgrade hiện tại sẽ kết thúc và được thay thế bằng Apple Upgarde.

Chiến lược này có thể đặc biệt hiệu quả trong bối cảnh ngày càng nhiều người Mỹ vay mượn và sử dụng tín dụng để mua sắm, trong khi phần lớn các hộ gia đình không có nhiều tiền mặt dự phòng.

Theo Ngân hàng Dự trữ Liên bang New York, số lượng đơn xin cấp tín dụng mới trong tháng 6 đã đạt mức cao nhất trong gần 5 năm. Một khảo sát khác của Cục Dự trữ Liên bang cho thấy 37% người trưởng thành sẽ phải vay tiền hoặc bán tài sản để trang trải một khoản chi tiêu khẩn cấp trị giá 400 USD.

Đó chính là “chiêu” của hình thức mua trước, trả sau – bạn không cần đủ tiền mua sản phẩm, chỉ cần đủ cho khoản thanh toán đầu tiên.

Mua máy đắt hơn lại còn mất đi gói bảo hiểm

Apple Upgrade sẽ hoạt động giống như hình thức thuê xe hơn là các lựa chọn trả góp hiện tại của Apple. Khách hàng có thể nâng cấp sớm, trả lại thiết bị khi hết hợp đồng hoặc thanh toán phần còn lại để sở hữu thiết bị. Một số lựa chọn này có thể đi kèm các khoản phí bổ sung.

Apple sẽ ấn định thời hạn thuê là 24 tháng đối với iPhone và Apple Watch, 36 tháng đối với Mac và iPad. Đăng ký tham gia sẽ yêu cầu kiểm tra tín dụng nhẹ, và chương trình sẽ được triển khai qua website cũng như các cửa hàng bán lẻ của Apple.

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Chuyển từ iPhone Upgrade sang Apple Upgrade người dùng sẽ bị cắt xén bảo hiểm AppleCare Plus.

Khách hàng trả lại thiết bị chỉ đang trả tiền cho việc sử dụng tạm thời, còn ai muốn giữ lại sẽ phải thanh toán giá trị còn lại của sản phẩm.

Bên cạnh đó, còn một điểm lưu ý, AppleCare được cho là sẽ không được bao gồm trong chương trình này.

Chương trình Nâng cấp iPhone hiện tại của Apple chia nhỏ tổng chi phí của iPhone và AppleCare Plus (bao gồm cả bảo vệ mất cắp và thất lạc) thành 24 khoản thanh toán không lãi suất. Khách hàng có thể nâng cấp sau khi thanh toán đủ 12 kỳ và đổi trả lại điện thoại cũ.

Apple được cho là sẽ ngừng nhận đăng ký mới cho chương trình này cũng như các hình thức trả góp iPhone tiêu chuẩn khi Apple Upgrade ra mắt. Khách hàng muốn được bảo hiểm sẽ phải mua AppleCare riêng, do đó khoản thanh toán quảng cáo sẽ không phản ánh đầy đủ chi phí hàng tháng thực tế.

Không phải thiết bị nào cũng đủ điều kiện tham gia. iPhone 16, Apple Watch SE, iPad cơ bản và MacBook Neo được cho là sẽ bị loại trừ, cùng với các đơn hàng doanh nghiệp và giáo dục. Điều này đồng nghĩa, các khoản thanh toán thấp hơn chủ yếu giúp Apple bán được các sản phẩm phần cứng đắt tiền hơn, chứ không phải làm cho các sản phẩm giá rẻ dễ tiếp cận hơn.

AirPods mới rất có thể sẽ tích hợp camera.
Cnet/Bloomberg/Apple Insider
#chiến lược giữ chân khách hàng của Apple #chương trình thuê mua Apple Upgrade #tác động của tăng giá thiết bị Apple #ảnh hưởng của tín dụng tiêu dùng đến mua sắm công nghệ #chiến lược bán hàng thiết bị đắt tiền qua hình thức trả góp

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