Nếu Apple tạo ra Galaxy Fold thế giới sẽ khác

Nếu Apple chứ không phải Samsung khai sinh điện thoại gập, công nghệ này có thể đã trở thành chuẩn mực thiết kế thay vì chỉ là một lựa chọn phụ.

Thiên Trang (TH)
Nếu Apple là người ra mắt Galaxy Fold đầu tiên, smartphone gập đã không bị gắn mác "dễ vỡ".
Với triết lý chậm mà chắc, Apple sẽ hoàn thiện bản lề, màn hình và iOS tối ưu hóa.
Một chiếc iPhone gập có thể trở thành thiết bị lai giữa điện thoại và tablet.
Apple còn có thể tích hợp Apple Pencil và kết nối liền mạch với hệ sinh thái.
Thông điệp quảng bá sẽ không chỉ là công nghệ, mà là cảm xúc "gập lại để mở ra".
Nếu vậy, các hãng Android chắc chắn sẽ đồng loạt chạy theo chuẩn mực mới.
Thay vì bản thử nghiệm, Fold của Apple sẽ sẵn sàng cho hàng triệu người dùng.
Điện thoại thanh truyền thống thậm chí có thể sớm biến mất khỏi thị trường.
Mời quý độc giả xem thêm video: Top 10 Thiết Bị Công Nghệ 'Đáng Sợ' Của Tương Lai.
