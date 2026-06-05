Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Số hóa - Xe

TikTok sắp làm ôtô, cuộc chơi xe điện ngày càng nóng

ByteDance, công ty mẹ của TikTok, đang tham gia phát triển thương hiệu xe điện mới. Vậy điều gì khiến gã khổng lồ công nghệ muốn bước chân vào ngành ôtô?

Thảo Nguyễn

ByteDance - Tập đoàn sở hữu TikTok, vừa gây chú ý khi xuất hiện trong dự án phát triển một thương hiệu xe điện mới, cho thấy tham vọng ngày càng lớn của các công ty công nghệ trong lĩnh vực ôtô thông minh.

Đây là kết quả của sự hợp tác giữa hãng xe Seres và Volcano Engine, nền tảng điện toán đám mây và trí tuệ nhân tạo (AI) thuộc ByteDance, tập đoàn mẹ của ứng dụng mạng xã hội TikTok.

1-9004.jpg
TikTok sắp làm ôtô, cuộc chơi xe điện ngày càng nóng.

Thành lập năm 2012 bởi Zhang Yiming, ByteDance hiện là một trong những tập đoàn công nghệ giá trị nhất thế giới. Công ty sở hữu hàng loạt nền tảng nội dung số nổi tiếng như TikTok, Douyin, cùng nhiều dịch vụ AI và điện toán đám mây.

Mạnh về nền tảng công nghệ khiến nhiều chuyên gia cho rằng tham vọng của ByteDance trong ngành ôtô không đơn thuần là sản xuất xe điện, mà là xây dựng hệ sinh thái phần mềm và AI cho thế hệ phương tiện thông minh tiếp theo.

Sau khi Landian thực hiện cuộc tái cơ cấu vốn quy mô lớn, dự án xe điện mới do Saidou Technology phát triển đang được thúc đẩy với tốc độ cao. CarNewsChina cho biết mẫu xe thương mại đầu tiên nhiều khả năng sẽ xuất hiện ngay trong năm nay.

Sự tham gia của ByteDance cho thấy ôtô đang dần trở thành smartphone thế hệ mới, nơi AI và dữ liệu phần mềm có thể tạo ra giá trị lớn không kém động cơ hay khung gầm.

Cách đây hơn một thập kỷ, cuộc đua công nghệ toàn cầu xoay quanh smartphone. Các tập đoàn lớn như Apple, Xiaomi hay Huawei liên tục cạnh tranh để giành thị phần trên thiết bị mà người dùng mang theo mỗi ngày.

Khi thị trường điện thoại thông minh dần bão hòa, một cuộc đua mới đang hình thành, chiến trường không còn nằm trong túi quần mà xuất hiện ngay trên đường phố.

Xiaomi đã sản xuất xe điện, Huawei tham gia sâu vào lĩnh vực ôtô thông minh. Và sắp tới ByteDance, công ty mẹ của TikTok đang hậu thuẫn cho thương hiệu xe điện mới mang tên Saidou Auto.

ByteDance lại có lợi thế về AI, dữ liệu người dùng và thuật toán đề xuất nội dung nổi tiếng đứng sau TikTok. Những năng lực được đánh giá là có thể tạo ra khác biệt lớn trên các mẫu xe tương lai.

#TikTok và cuộc chơi xe điện #TikTok sắp làm ôtô #ByteDance #TikTok #xe điện #ô tô thông minh

Bài liên quan

Số hóa - Xe

[GALLERY] "Soi" xe máy điện Honda CUV e: và UC3 tại Việt Nam, từ 44 triệu

Honda Việt Nam (HVN) chính thức mở bán mẫu xe máy điện Honda CUV e: từ ngày 04/6/2026 và Honda UC3 từ tháng 7/2026, đồng thời triển khai hệ thống Trạm đổi pin.

3-8472.jpg
Honda Việt Nam (HVN) chính thức mở bán mẫu xe máy điện Honda CUV e: từ ngày 04/6/2026 và Honda UC3 từ tháng 7/2026 (dự kiến), đồng thời triển khai hệ thống Trạm đổi pin (Honda e:Swap BATTERY STATION) và Trạm sạc pin (Honda Motor Charger Hub) tại các thành phố lớn.
2-8074.jpg
Honda CUV e: giá từ 44 triệu đồng
Mẫu xe máy điện ﻿Honda CUV e: 2026 nổi bật với thiết kế tối giản, hiện đại cùng hai tùy chọn màu Đen và Trắng. Xe trang bị động cơ điện mạnh mẽ, sử dụng hai pin Honda Mobile Power Pack e: có thể tháo rời và dễ dàng hoán đổi.
Xem chi tiết

Số hóa - Xe

[GALLERY] Rolls-Royce Spectre Series II ra mắt - xe siêu sang điện 593 mã lực

Hãng xe siêu sang Rolls-Royce vừa ra mắt Spectre Series II, phiên bản nâng cấp giữa vòng đời của mẫu coupe thuần điện đầu tiên trong lịch sử thương hiệu.

9-9039.jpg
Spectre thế hệ mới chính thức được nâng cấp sau 4 năm ra mắt, trên phiên bản mới này - mẫu cuope siêu sang chạy điện được tinh chỉnh ở nhiều khía cạnh, từ thiết kế nội thất, hệ truyền động cho tới công nghệ pin, qua đó nâng cao hiệu suất vận hành và gia tăng đáng kể phạm vi hoạt động.
2-3707.jpg
Khác với nhiều mẫu xe thường trải qua những thay đổi rõ rệt ở giai đoạn nâng cấp giữa vòng đời, Rolls-Royce Spectre Series II vẫn giữ gần như nguyên vẹn thiết kế quen thuộc. Điểm mới dễ nhận thấy nhất nằm ở màu sơn ngoại thất Ethereal Blue mới cùng bộ mâm hợp kim rèn kích thước 23 inch.
Xem chi tiết

Số hóa - Xe

[GALLERY] Cận cảnh xe điện Foxtron Cavira của hãng lắp ráp iPhone, từ 1,04 tỷ

Sau Bria, thương hiệu Foxtron của tập đoàn Foxconn (Công ty chuyên lắp ráp điện thoại iPhone) đã ra mắt mẫu xe điện thứ hai mang kiểu dáng SUV là Cavira.

1-6299.jpg
Foxconn, tập đoàn gia công điện tử đến từ Đài Loan, vốn nổi tiếng với vai trò đối tác lắp ráp sản phẩm cho Apple, vừa giới thiệu mẫu xe điện thứ hai của mình. Mẫu xe có tên Cavira được phát triển bởi bộ phận Foxtron và sở hữu kiểu dáng SUV hiện đại. Xe sẽ được bán đầu tiên tại Đài Loan trước khi mở rộng sang các thị trường khác.
3-9816.jpg
Bên ngoài, Cavira có nhiều nét tương đồng với mẫu xe đầu tiên của Foxtron là Bria vốn đã ra mắt vào đầu năm nay. Cavira cũng sẽ được bổ sung một phiên bản mang thương hiệu Mitsubishi trong tương lai. Tuy nhiên, trong khi Bria là một mẫu xe cỡ nhỏ thì Foxtron Cavira lại có kích thước tương đương Tesla Model Y.
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới