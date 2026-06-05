ByteDance, công ty mẹ của TikTok, đang tham gia phát triển thương hiệu xe điện mới. Vậy điều gì khiến gã khổng lồ công nghệ muốn bước chân vào ngành ôtô?

ByteDance - Tập đoàn sở hữu TikTok, vừa gây chú ý khi xuất hiện trong dự án phát triển một thương hiệu xe điện mới, cho thấy tham vọng ngày càng lớn của các công ty công nghệ trong lĩnh vực ôtô thông minh.

Đây là kết quả của sự hợp tác giữa hãng xe Seres và Volcano Engine, nền tảng điện toán đám mây và trí tuệ nhân tạo (AI) thuộc ByteDance, tập đoàn mẹ của ứng dụng mạng xã hội TikTok.

TikTok sắp làm ôtô, cuộc chơi xe điện ngày càng nóng.

Thành lập năm 2012 bởi Zhang Yiming, ByteDance hiện là một trong những tập đoàn công nghệ giá trị nhất thế giới. Công ty sở hữu hàng loạt nền tảng nội dung số nổi tiếng như TikTok, Douyin, cùng nhiều dịch vụ AI và điện toán đám mây.

Mạnh về nền tảng công nghệ khiến nhiều chuyên gia cho rằng tham vọng của ByteDance trong ngành ôtô không đơn thuần là sản xuất xe điện, mà là xây dựng hệ sinh thái phần mềm và AI cho thế hệ phương tiện thông minh tiếp theo.

Sau khi Landian thực hiện cuộc tái cơ cấu vốn quy mô lớn, dự án xe điện mới do Saidou Technology phát triển đang được thúc đẩy với tốc độ cao. CarNewsChina cho biết mẫu xe thương mại đầu tiên nhiều khả năng sẽ xuất hiện ngay trong năm nay.

Sự tham gia của ByteDance cho thấy ôtô đang dần trở thành smartphone thế hệ mới, nơi AI và dữ liệu phần mềm có thể tạo ra giá trị lớn không kém động cơ hay khung gầm.

Cách đây hơn một thập kỷ, cuộc đua công nghệ toàn cầu xoay quanh smartphone. Các tập đoàn lớn như Apple, Xiaomi hay Huawei liên tục cạnh tranh để giành thị phần trên thiết bị mà người dùng mang theo mỗi ngày.

Khi thị trường điện thoại thông minh dần bão hòa, một cuộc đua mới đang hình thành, chiến trường không còn nằm trong túi quần mà xuất hiện ngay trên đường phố.

Xiaomi đã sản xuất xe điện, Huawei tham gia sâu vào lĩnh vực ôtô thông minh. Và sắp tới ByteDance, công ty mẹ của TikTok đang hậu thuẫn cho thương hiệu xe điện mới mang tên Saidou Auto.

ByteDance lại có lợi thế về AI, dữ liệu người dùng và thuật toán đề xuất nội dung nổi tiếng đứng sau TikTok. Những năng lực được đánh giá là có thể tạo ra khác biệt lớn trên các mẫu xe tương lai.

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