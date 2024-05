Trải nghiệm Hôtel de l'Amour Tam Đảo lãng mạn cùng đêm nhạc bolero

l’Amour Show “Love In The Cloud” với tiếng hát nữ hoàng Bolero Lệ Quyên.

Vào ngày 29/04/2024, một đêm nhạc của tình yêu đã được tổ chức trong không gian bồng bềnh như mây tại Hôtel de l'Amour Tam Đảo, với phần trình diễn của nữ hoàng Bolero Lệ Quyên.



Đồng điệu trong từng thanh âm của những tình khúc Bolero, Hôtel de l'Amour Tam Đảo đưa những trái tim yêu nghệ thuật về cùng một nhịp đập, để gặp nhau tại cùng điểm chạm, chính là l’Amour Show “Love In The Cloud”.

Tại show diễn đặc biệt này, những ca khúc đã làm nên tên tuổi của Lê Quyên như “Nếu em được chọn lựa”, “Tình lỡ”, “Giấc mơ có thật”, “Dạ khúc cho tình nhân” vang lên trong không gian nên thơ của kiến trúc dinh thự Pháp cổ tinh tế, hài hòa giữa nghệ thuật và thiên nhiên, khiến ta như lạc vào miền tiên cảnh. Hơn 500 khán giả đã hòa mình vào đêm không gian nghệ thuật.

Ca sĩ Lệ Quyên cho biết, vùng đất Tam Đảo rất lãng mạn, như một Đà Lạt thu nhỏ. Lệ Quyên sẽ thường xuyên lên đây hát để cống hiến cho các khán giả yêu thương.

l’Amour Show “Love In The Cloud” tái hiện không gian nồng nhiệt cháy bỏng của hai người yêu nhau.

Lấy cảm hứng từ tình yêu vượt thời gian, đêm nhạc Bolero Hôtel de l’Amour Tam Đảo tái hiện cuộc gặp gỡ định mệnh, những rung động lúc nhẹ nhàng, êm dịu, khi lại nồng nhiệt cháy bỏng của hai người yêu nhau.

Qua hàng thế kỷ, những xúc cảm đó vẫn vẹn nguyên trong không gian thiên nhiên lãng mạn cùng cảnh sắc tuyệt hảo của Hôtel de l’Amour Tam Đảo. Là nơi khởi đầu, là điểm chạm, cũng là vùng ký ức lãng mạn diệu kỳ của tình yêu, không thể có khung cảnh nào phù hợp hơn Hôtel de l’Amour Tam Đảo để những giai điệu mượt mà, lắng đọng của những tình khúc vượt thời gian quấn quện cùng không gian nơi đây.

Kiến trúc biệt thự tráng lệ của Hôtel de l'Amour Tam Đảo.

Khi những thanh âm ngân lên, hàng trăm khán giả có thể cảm nhận sự lãng mạn sống động trên từng đường nét kiến trúc, mềm mại theo các cửa vòm, uốn lượn theo những vòng xoắn ốc của các cột đá vững chắc. Hơn thế nữa, những hòa âm này chính là những rung động từ mảnh ghép ký ức của câu chuyện tình làm nên Hôtel de l'Amour Tam Đảo.

Giống như âm nhạc Bolero chứa đựng những câu chuyện sâu lắng đi vào tâm khảm biết bao nhiêu thế hệ, Hôtel de l'Amour Tam Đảo là bản giao hưởng đặc biệt cuốn hút mọi trái tim yêu thích hết thảy những gì hoài cổ và trữ tình. Đó là lý do để l’Amour show ra đời, với chương trình đầu tiên “Love In The Cloud” vào ngày 29/4/2024.

Nếu được chọn một dòng nhạc dành riêng cho Tam Đảo, xin hãy chọn tình ca Bolero! Quả đúng như vậy, nơi từng được mệnh danh là “Hòn Ngọc Đông Dương” này luôn khiến những kẻ lãng du nao lòng bởi không gian bảng lảng sương mù lẩn khuất giữa những kiến trúc biệt thự tráng lệ. Và còn gì quyến rũ hơn, khi giữa không gian ấy, ta lại được đắm mình trong những giai điệu trữ tình, ngọt ngào sâu lắng của dòng nhạc êm ái.

Phòng nghỉ tiện nghi cao cấp, ban công riêng với tầm nhìn bao trọn thị trấn Tam Đảo mờ sương của Hôtel de l’Amour.

