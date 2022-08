Mải chụp ảnh sống ảo, cô gái rơi xuống khe Cầu Mây - Tam Đảo

Mới đây, trên mạng xã hội đã xuất hiện một đoạn clip ghi lại cảnh cô gái gặp chuyện không may khi đi đến khu du lịch, nhưng điều khiến mọi người chú ý hơn cả là phản ứng của người bạn thân đi cùng. Ảnh cắt clip. Được biết, một nhóm bạn thân đã có chuyến du lịch cùng nhau đến Tam Đảo, Vĩnh Phúc rồi ghé Cầu Mây tham quan, check-in. Trong lúc đang "tác nghiệp" chụp ảnh, những cô gái mới giật mình nhận ra không thấy một người bạn trong nhóm đâu. Ảnh cắt clip. Khi tất cả sốt ruột chia nhau đi tìm kiếm thì mọi người bỗng nghe thấy tiếng kêu cứu ở dưới cầu. Thì ra trong lúc quay video, cô gái không để ý đã bị trượt chân dẫn đến sự cố ở dưới khe Cầu Mây. Ảnh cắt clip. Ngay sau đó, nhóm bạn phải nhờ đến sự trợ giúp của ban quản lý khu du lịch để đưa bạn mình lên trên. Rất may cô gái không gặp vấn đề gì nghiêm trọng, chỉ xây xước nhẹ. Ảnh minh họa. Điều đáng nói, chứng kiến bạn mình đang ở dưới khe Cầu Mây, một cô bạn thân còn thốt lên: "Đúng là bị ngã thật này", khiến cho mọi người chỉ biết bật cười. Ảnh minh họa. Sau khi chia sẻ đoạn clip, cư dân mạng đều thả phào nhẽ nhõm vì cô gái vẫn ổn. Bên cạnh đó, nhiều người cũng nhắc nhở các bạn trẻ nên chú ý an toàn khi đi du lịch để tránh xảy ra tình trạng đáng tiếc. Ảnh minh họa. Đây không phải là lần đầu tiên xảy ra việc vì mải quay phim, chụp hình mà dẫn đến sự cố ngoài ý muốn. Thậm chí đã có trường hợp mải mê sống ảo dẫn tới việ chấn thương để lại hậu quả ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng. Do đó, dù cảnh quan có đẹp đến đâu thì trước hết chúng ta cũng cần chú ý đến an toàn cho chính mình. Hình ảnh cô gái mải chụp ảnh sống ảo mà gặp phải cảnh chẳng ai muốn. Vắt vẻo trên cầu tre cô gái gặp tai nạn khi chụp ảnh hoa súng. Chiếc cầu tre yếu ớt phải chống chọi với sức nặng của hội chị em mê sống ảo.

