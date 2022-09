Đến Tam Đảo và check in ở đâu đẹp mê ly

Cầu Mây có lẽ là địa điểm check in quen thuộc của mỗi du khách khi đến Tam Đảo. Cảnh sắc ở đây sẽ cho bạn những bức hình “triệu like”. Đi trên cầu bạn sẽ có cảm giác như đang dạo bước trên mây, xung quanh là núi rừng bao la. Thời điểm đẹp nhất ở đây là vào khoảng cuối tháng 11 - đầu tháng 12, khi ấy hoa dã quỳ nở vàng rực cả một góc trời. Một trong những địa điểm check in Tam Đảo khác là nhà thờ đá nằm ở ngay trung tâm thị trấn. Check in ở đây, du khách sẽ có ngay bức hình sang chảnh như giữa trời Âu. Với dòng chữ Tam Đảo nổi bật sắc màu cùng bậc thang đá và đài phun nước, quảng trường là nơi hầu như ai tới thị trấn trong sương này cũng lựa chọn check in. Khu quảng trường Tam Đảo giờ đây đã được xây dựng mới hơn, đẹp hơn, được ví như Sa Pa thu nhỏ. Thác Bạc là địa điểm dành cho những ai yêu thiên nhiên và đam mê khám phá khi du lịch Tam Đảo. Đây là điểm đến lý tưởng cho du khách đam mê trekking, thích tận hưởng không khí mát lạnh, nghe thanh âm mạnh mẽ của dòng thác đổ. Thiền Viện tọa lạc tại xã Đại Đình, huyện Tam Đảo cũng là nơi được nhiều du khách ghé thăm. Không chỉ là nơi cầu bình an cho gia đình và người thân Thiền Viện Trúc Lâm Tây Thiên còn là điểm du lịch khám phá cực hấp dẫn. Nằm ngay gần quảng trường, chợ đem Tam Đảo khá đông đúc nhộn nhịp. Nếu là tín đồ của món nướng, thì đây chính xác là “thiên đường” dành cho bạn. Giữa tiết trời buổi tối se lạnh, thưởng thức món nướng thơm phức, nóng hổi bên bếp than hồng thì quả là ngon “hết nước chấm”. "Nấc thang lên thiên đường" hay "cầu thang vô cực" cũng là địa điểm được nhiều bạn trẻ "sống ảo". Khi lên ảnh, góc check-in này sẽ cho cảm giác như người chụp đang bước đi lên "thiên đường" với mây trời bao la làm background "ảo diệu" phía sau. Belvedere là resort nổi tiếng bậc nhất Tam Đảo với rất nhiều bức ảnh check in của các bạn trẻ. Không chỉ là địa điểm hot mùa hè, vào mùa đông ngay cả khi không thể bơi được, Belvedere vẫn là địa điểm lý tưởng để có những bức ảnh check in mờ sương. Quán Gió là một trong những quán cafe được check in nhiều nhất tại Tam Đảo. Bởi nó nằm ở trên cao cùng khung cảnh nên thơ hữu tình nên quán Gió được mệnh danh là quán cafe trên mây. Ảnh: Tổng hợp

