Garmin hợp tác với Longbien Marathon 2024 tạo sân chơi cho “tân binh“

Longbien Marathon nổi tiếng với cung đường đẹp, phẳng, ít khúc cua, thuận lợi cho PRs. Ảnh: BTC Longbien Marathon 2024

Sự kiện Giải Longbien Marathon 2024 vừa diễn ra sáng 27/10/2024 tại quận Long Biên, vinh dự được lựa chọn là một trong chuỗi sự kiện thể thao tiêu biểu chào mừng 70 năm ngày Giải phóng Thủ đô 10/10/1954 - 10/10/2024).

Rạng sáng 27/10, hơn 15.000 vận động viên đã tất bật chuẩn bị cho hành trình chinh phục đường chạy đạt chuẩn IAAF-AIM và sẵn sàng lập kỷ lục cá nhân. Đặc biệt, giải thưởng Phá Kỷ Lục Đường Đua - Course Breaker trị giá 50 triệu đồng tiền mặt sẽ được dành cho vận động viên phá vỡ kỷ lục 02:37:10 năm 2023 của vận động viên Phạm Tiến Sản. Các vận động viên cũng có thể dùng kết quả của Longbien Marathon để tham gia 6 giải chạy danh giá nhất toàn cầu thuộc series Abbott World Marathon Majors.

Vận động viên Phạm Tiến Sản về đích với thành tích 2:36:59. Ảnh: BTC Longbien Marathon 2024

Đường đua của Longbien Marathon 2024 kế thừa những điểm nổi bật của những mùa giải trước, tối ưu các yếu tố tổ chức, kỹ thuật, vận hành, giao thông để đảm bảo mọi vận động viên có được một cung đường đua tốt, an toàn. Cụ thể, cự ly Marathon 42.195 km được thiết kế cung đường 2 vòng lặp không hoàn toàn giống nhau, vận động viên được chủ động tính toán chiến thuật phù hợp. Còn cự ly Half Marathon 21.0975 km phù hợp hơn cho những vận động viên muốn trải nghiệm một cung đường đẹp của Long Biên, một cung đường không ít thách thức nhưng tối ưu để vận động viên có những thành tích tốt nhất.

Đại diện đơn vị tài trợ đồng hành - ông Scoppen Lin Phó Tổng Giám đốc Garmin Châu Á phát biểu tại Lễ trao giải. Ảnh: BTC Longbien Marathon 2024

Trong khuôn khổ Longbien Marathon năm nay, Longbien Garmin Run 2024 bao gồm các cự ly Milestone 5 km và Breaking 10km, đánh dấu sự hợp tác đầy ý nghĩa giữa Longbien Marathon và thương hiệu đồng hồ chạy bộ hàng đầu thế giới Garmin.

Với thông điệp "From Zero To Hero”, Longbien Garmin Run không chỉ là sân chơi dành cho những runner kỳ cựu mong muốn chinh phục tốc độ mới, mà còn là nơi lý tưởng cho những "tân binh" bắt đầu hành trình chạy bộ của mình. Với mục tiêu quy tụ 5.000 vận động viên tham gia ở hai cự ly này, Longbien Garmin Run hứa hẹn mang lại những trải nghiệm đầy thú vị cho mỗi người tham gia.

BTC ủng hộ 200.000.000 cho các hoạt động văn hoá - xã hội của quận Long Biên. Ảnh: BTC Longbien Marathon 2024

Longbien Marathon là giải chạy thường niên được tổ chức năm thứ 8 tại Hà Nội. Là một trong những giải chạy Marathon lớn nhất Việt Nam, Longbien Marathon tiếp tục lan tỏa tinh thần sống tích cực tới đông đảo cộng đồng, đồng thời quảng bá hình ảnh Thủ đô Hà Nội cũng như quận Long Biên như một điểm đến du lịch thể thao an toàn, thân thiện và mến khách đến bạn bè quốc tế.

Là một trong những giải chạy Marathon lớn nhất Việt Nam, Longbien Marathon đã và đang hướng tới phát triển phong trào chạy bộ, đưa giải chạy trở thành một lối sống của đông đảo cộng đồng tại Việt Nam, và trở thành một "ngày hội chạy bộ" của cả nước.