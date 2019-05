Cá bống khủng, mỗi con bằng tiền 1kg cherry Mỹ xịn

Sau một thời gian dài rớt giá, từ đầu năm đến nay, cá bống tượng ở Cà Mau đột ngột tăng giá, đem lại thu nhập cao cho người nuôi. Ảnh: Cổng TTDDT Cà Mau. Hiện, giá cá bống tượng ở Cà Mau dao động trong khoảng trên dưới 500.000 đồng/kg. Ảnh: Đất mũi. Cá bống tượng từ 1 con/kg trở lên, có giá 520.000 đồng/kg. Ảnh: Cổng TTDDT Cà Mau. Cá bống tượng từ 700 - 900g có giá 460.000 đồng/kg. Ảnh: Đất mũi. Với ao nuôi 500m2, gia đình anh Nguyễn Văn Cảnh (ngụ ấp Tân Thành, xã Lợi An, huyện Trần Văn Thời) thu được khoảng 100 kg cá bống tượng thương phẩm, với trọng lượng từ 800 gam – 1kg. Ảnh: Đất mũi. Sau khi trừ hết chi phí gia đình anh Cảnh thu lãi gần 40 triệu đồng. Ảnh: Đất mũi. Theo các hộ nuôi, không chỉ giá cá bống tượng tăng mà giá các loại cá tạp làm thức ăn cho cá cũng giảm nhẹ. Do vậy, người nuôi cá thu được lợi nhuận cao. Ảnh: Thuysanvietnam. Thời gian trước, cá bống tượng gặp nhiều khó khăn, do giá cá thường xuyên ở mức thấp. Cá bống tượng loại 1 chỉ có hơn 200.000 đồng/kg. Ảnh: TTXVN. Nhiều hộ không cầm cự được phải nghỉ nuôi cá. Ảnh: Tapchithuysan. Nếu giá cá bống tượng ổn định như hiện nay thì người nuôi chẳng mấy chốc có thể làm giàu từ mô hình này. Ảnh: Tapchithuysan. Video: Câu cá bống trên sông. Nguồn: Youtube.

Sau một thời gian dài rớt giá, từ đầu năm đến nay, cá bống tượng ở Cà Mau đột ngột tăng giá, đem lại thu nhập cao cho người nuôi. Ảnh: Cổng TTDDT Cà Mau. Hiện, giá cá bống tượng ở Cà Mau dao động trong khoảng trên dưới 500.000 đồng/kg. Ảnh: Đất mũi. Cá bống tượng từ 1 con/kg trở lên, có giá 520.000 đồng/kg. Ảnh: Cổng TTDDT Cà Mau. Cá bống tượng từ 700 - 900g có giá 460.000 đồng/kg. Ảnh: Đất mũi. Với ao nuôi 500m2, gia đình anh Nguyễn Văn Cảnh (ngụ ấp Tân Thành, xã Lợi An, huyện Trần Văn Thời) thu được khoảng 100 kg cá bống tượng thương phẩm, với trọng lượng từ 800 gam – 1kg. Ảnh: Đất mũi. Sau khi trừ hết chi phí gia đình anh Cảnh thu lãi gần 40 triệu đồng. Ảnh: Đất mũi. Theo các hộ nuôi, không chỉ giá cá bống tượng tăng mà giá các loại cá tạp làm thức ăn cho cá cũng giảm nhẹ. Do vậy, người nuôi cá thu được lợi nhuận cao. Ảnh: Thuysanvietnam. Thời gian trước, cá bống tượng gặp nhiều khó khăn, do giá cá thường xuyên ở mức thấp. Cá bống tượng loại 1 chỉ có hơn 200.000 đồng/kg. Ảnh: TTXVN. Nhiều hộ không cầm cự được phải nghỉ nuôi cá. Ảnh: Tapchithuysan. Nếu giá cá bống tượng ổn định như hiện nay thì người nuôi chẳng mấy chốc có thể làm giàu từ mô hình này. Ảnh: Tapchithuysan. Video: Câu cá bống trên sông. Nguồn: Youtube.