Biểu tượng kiên cường, an toàn sau cơn bão Yagi

Kiên cường trước bão tố

Bão Yagi mang theo gió mạnh và sóng lớn, khiến hoạt động hàng hải tại Quảng Ninh gần như tê liệt. Các tàu du lịch nhỏ hơn phải vội vàng tìm kiếm nơi trú ẩn an toàn hơn. Tuy nhiên, với kích thước khổng lồ, Grand Pioneers không thể thực hiện các biện pháp tránh bão như các du thuyền khác. Cặp du thuyền song sinh đã phải đối đầu trực tiếp với cơn bão, vượt qua sóng gió mà không gặp tổn hại.

Thuyền trưởng Bùi Đức Viện của Grand Pioneers nhấn mạnh, "Sức mạnh thực sự của chúng tôi không chỉ nằm ở kích thước mà còn ở hệ thống an toàn tiên tiến và công nghệ hiện đại. Grand Pioneers được thiết kế để chịu đựng những điều kiện thời tiết khắc nghiệt nhất, và bão Yagi là minh chứng rõ ràng cho điều đó. Đội ngũ thuyền viên chuyên nghiệp của chúng tôi đã thực hiện mọi biện pháp phòng ngừa cần thiết, hệ thống chống bão của du thuyền đã hoạt động hoàn hảo, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho tài sản và mọi người trên tàu."

“Người tiên phong” vững chắc

Grand Pioneers không chỉ là du thuyền lớn nhất mà còn là biểu tượng của sự an toàn và đẳng cấp trong ngành du lịch biển tại Quảng Ninh. Với chiều dài lên đến 110 mét, đây là hai chiếc du thuyền lớn nhất từng hoạt động tại Vịnh Hạ Long. Kích thước khổng lồ và hệ thống thiết bị hiện đại giúp tàu có khả năng chịu đựng và vượt qua những cơn bão lớn.

Công nghệ hiện đại của Grand Pioneers được minh chứng qua nhiều yếu tố, từ thiết kế tập trung vào con người, hệ thống thân tàu chuẩn quốc tế, cho đến hệ thống trang thiết bị máy móc an toàn hàng hải. Tất cả đã được kiểm nghiệm và chứng minh hiệu quả qua cơn bão Yagi vừa qua. Theo các chuyên gia hàng hải, một trong những lợi thế lớn của Grand Pioneers chính là cặp du thuyền duy nhất trên vịnh sở hữu thân tàu có phân cấp VR – SB, chứng nhận được hoạt động trên tất cả các vùng nước ven biển thuộc lãnh hải Việt Nam. Du thuyền được đóng hoàn toàn 100% bằng vật liệu thép đúng tiêu chuẩn hàng hải dùng cho đóng tàu biển, nhập khẩu trực tiếp từ Nhật Bản, đảm bảo độ bền cao của du thuyền khi khai thác dài lâu. Bên cạnh đó, cặp du thuyền được lắp đặt thiết bị chân vịt mũi của hãng DTG (Hà Lan) với đặc tính kỹ thuật vận hành bằng biến tần, được điều khiển từ xa tại buồng lái, đảm bảo an toàn tối đa trong mọi tình huống.

Trải nghiệm đẳng cấp giữa thiên nhiên

Không chỉ an toàn, Grand Pioneers còn mang đến cho du khách những trải nghiệm đẳng cấp chưa từng có. Với gần 120 cabin sang trọng, mỗi cabin đều được thiết kế tinh tế, đảm bảo tầm nhìn bao quát ra Vịnh Hạ Long – một trong những kỳ quan thiên nhiên của thế giới. Các tiện nghi hiện đại như nhà hàng, quầy bar, spa, bể bơi bốn mùa vô cực và khu vui chơi trẻ em đều có mặt trên tàu, giúp du khách có thể tận hưởng trọn vẹn sự thoải mái và tinh hoa trong hành trình khám phá vùng biển UNESCO tuyệt đẹp này.

Niềm tin vào chất lượng

Đại diện Chủ Đầu tư, ông Lương Thế Tuyên tự hào chia sẻ: "Chúng tôi chú trọng đầu tư vào công nghệ và hạ tầng để đảm bảo Grand Pioneers luôn là du thuyền an toàn và đẳng cấp nhất tại Quảng Ninh. Sau cơn bão Yagi, chúng tôi càng có niềm tin vào khả năng của mình trong việc mang lại sự an tâm tuyệt đối cho du khách. Đây không chỉ là thành công về mặt kỹ thuật mà còn là một lời cam kết về chất lượng dịch vụ của chúng tôi."

Grand Pioneers không chỉ là du thuyền lớn nhất và đẳng cấp nhất Quảng Ninh, mà còn là biểu tượng của sự an toàn và kiên cường trước thiên nhiên. Sau cơn bão Yagi, du thuyền tiếp tục khẳng định vị thế hàng đầu của mình trong ngành du lịch biển, sẵn sàng mang đến cho du khách những hành trình tuyệt vời trên vùng biển Hạ Long và xa hơn thế nữa. Với sự kết hợp hoàn hảo giữa công nghệ hiện đại, hệ thống an toàn tiên tiến và dịch vụ đẳng cấp, Grand Pioneers xứng đáng là niềm tự hào của du lịch Việt Nam, mang đến cho du khách những trải nghiệm an toàn và đẳng cấp bậc nhất.

Sứ mệnh vươn tầm quốc tế

Grand Pioneers I và II, được thiết kế và đóng mới hoàn toàn tại Việt Nam, là minh chứng cho sự hài hòa giữa sang trọng hiện đại, an toàn, thiết kế hướng đến con người và thân thiện với môi trường. Với bề dày kinh nghiệm vận hành đội tàu biển có tổng trọng tải lớn nhất Việt Nam hiện nay, cùng ưu thế vượt trội về an toàn kỹ thuật hàng hải, cũng như chất lượng dịch vụ đẳng cấp; trong tương lai gần, đội du thuyền Grand Pioneers I, II mang sứ mệnh là đội siêu du thuyền tiên phong của Việt Nam, đủ tiêu chuẩn cung cấp những hải trình du lịch đặc biệt tới những vùng biển đảo của Tổ quốc như Côn Đảo, Trường Sa… và thực hiện một hoài bão xa hơn là mang du lịch biển của Việt Nam vươn ra thế giới.