Loạt ngân hàng Mỹ dự báo đồng USD suy yếu trong năm 2019

Đồng USD sẽ suy yếu vào năm tới, khi tác dụng kích thích tăng trưởng từ chính sách tài khóa của chính quyền Tổng thống Donald Trump suy giảm và lãi suất tăng lên bắt đầu gây ảnh hưởng tiêu cực lên nền kinh tế Mỹ - hãng tin Bloomberg dẫn một báo cáo ra ngày 19/11 của Citigroup nhận định.



Theo báo cáo trên, đồng bạc xanh sẽ giảm giá khoảng 2% so với nhóm 10 đồng tiền chủ chốt khác trong 6-12 tháng nữa, sau khi tăng 1% trong 3 tháng tới đây. Các nhà phân tích thực hiện bản báo cáo nói rằng tăng trưởng tuyệt đối và sự vượt trội tương đối mang tính chu kỳ của kinh tế Mỹ so với các nền kinh tế khác sẽ giảm dần và lợi thế về lợi suất của đồng USD so với các đồng tiền khác cũng sẽ giảm độ bền vững.

"Trong trung hạn, quan điểm của chúng tôi là sự hậu thuẫn tài khóa đối với tăng trưởng sẽ giảm dần ở Mỹ, và chính sách tiền tệ thắt chặt bắt đầu có ảnh hưởng bất lợi", báo cáo viết.

Năm nay, đồng USD đã tăng giá so với nhóm 10 đồng tiền chủ chốt, nhờ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) nâng lãi suất và lợi nhuận khả quan của các công ty Mỹ đẩy thị trường chứng khoán Phố Wall lên mức cao kỷ lục.

Dự báo của Citigroup về tỷ giá đồng USD đạt đỉnh trong năm 2019 tương tự quan điểm của các ngân hàng đầu tư lớn khác, gồm Morgan Stanley và Goldman Sachs.

Trong một báo cáo ra hôm 18/11, Goldman Sachs nói rằng "chúng tôi nhận thấy nhiều thay đổi trong bức trách kinh tế toàn cầu. Những thay đổi này, kết hợp với một số yếu tố tiêu cực trong trung hạn, sẽ gây áp lực giảm nhiều hơn là tăng đối với tỷ giá USD trong năm 2019".

Cũng theo báo cáo trên, "tăng trưởng yếu đi ở Mỹ có khuynh hướng dẫn đến lợi nhuận từ đồng USD giảm (đặc biệt so với nhóm 10 đồng tiền mạnh, và thậm chí so với các đồng tiền mới nổi), ngay cả khi lãi suất Mỹ tăng nhanh hơn dự kiến".

Từ mức đáy thiết lập vào tháng 4, chỉ số Bloomberg Dollar Spot Index đo sức mạnh đồng USD đã tăng hơn 7%. Tháng này, các quỹ đầu cơ đã nâng số lượng ròng trạng thái đầu cơ giá lên USD lên mức cao nhất kể từ tháng 1/2017.

Trong một báo cáo công bố tuần trước, ông Hans Redeker, trưởng bộ phận chiến lược ngoại hối toàn cầu của ngân hàng Morgan Stanley, nói rằng cuộc tăng giá của đồng USD đã đi đến hồi kết và giờ là lúc bán ra đồng tiền này.