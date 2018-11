Những con số "khủng" nhất trong lịch sử Black Friday

Với cơn mua sắm điên cuồng trên toàn thế giới trong ngày Black Friday, mỗi năm doanh thu bán hàng tại mỗi quốc gia đều tạo nên một kỳ tích mới. Ảnh: WTOP. Theo thống kê của Adobe Analytics, doanh thu bán hàng trực tuyến Black Friday năm 2017 tại Mỹ đạt 5,03 tỷ USD, tăng 16,9% so với 4,3 tỷ USD cùng thời điểm năm 2016. Ảnh: News Examiner. Black Friday Global cho biết, mức giảm giá trong ngày Black Friday 2017 trung bình cho toàn thế giới là 55%. Tại Mỹ, mức giảm giá lên tới 68%. Ảnh: ABC. Còn theo Liên đoàn bán lẻ quốc gia Mỹ, mỗi giây trôi qua có khoảng 18.000 USD được chi ra trong ngày Black Friday 2015. Ảnh: BAWS. 655,8 tỷ USD là doanh số bán hàng trong ngày Black Friday 2016, tăng 3,6% so với năm trước, trung bình mỗi khách hàng tiêu khoảng 935,58 USD. Ảnh: Thesun. 626,1 tỷ USD là doanh số bán hàng toàn cầu trong Ngày Thứ Sáu đen 2015. Trong đó, người Mỹ bỏ ra tới 2,72 tỷ USD mua sắm trực tuyến. Ảnh: City AM. Dịp Black Friday năm 2014 ghi nhận 233 triệu lượt người đã mua sắm trực tiếp hay qua mạng. Ảnh: City AM.Ngày Black Friday 2014, Amazon bán được 5,5 triệu sản phẩm, tương đương cứ mỗi giây, Amazon đem tới cho khách khoảng 64 món hàng. Ảnh: Mirror. Doanh số bán hàng online trong ngày Black Friday 2014 ở Anh là 810 triệu bảng. Tính ra mỗi giây, khách sẽ chi khoảng 9.375 bảng. Ảnh: AP. Năm 2018, ngày Black Friday của Best Buy bắt đầu từ 17h ngày thứ Năm 22/11 và kết thúc vào 22h ngày thứ Sáu 23/11. Ảnh: AP. Video: Đánh nhau giành đồ giảm giá ngày Black Friday. Nguồn: Youtube.

Với cơn mua sắm điên cuồng trên toàn thế giới trong ngày Black Friday, mỗi năm doanh thu bán hàng tại mỗi quốc gia đều tạo nên một kỳ tích mới. Ảnh: WTOP. Theo thống kê của Adobe Analytics, doanh thu bán hàng trực tuyến Black Friday năm 2017 tại Mỹ đạt 5,03 tỷ USD, tăng 16,9% so với 4,3 tỷ USD cùng thời điểm năm 2016. Ảnh: News Examiner. Black Friday Global cho biết, mức giảm giá trong ngày Black Friday 2017 trung bình cho toàn thế giới là 55%. Tại Mỹ, mức giảm giá lên tới 68%. Ảnh: ABC. Còn theo Liên đoàn bán lẻ quốc gia Mỹ, mỗi giây trôi qua có khoảng 18.000 USD được chi ra trong ngày Black Friday 2015. Ảnh: BAWS. 655,8 tỷ USD là doanh số bán hàng trong ngày Black Friday 2016, tăng 3,6% so với năm trước, trung bình mỗi khách hàng tiêu khoảng 935,58 USD. Ảnh: Thesun. 626,1 tỷ USD là doanh số bán hàng toàn cầu trong Ngày Thứ Sáu đen 2015. Trong đó, người Mỹ bỏ ra tới 2,72 tỷ USD mua sắm trực tuyến. Ảnh: City AM. Dịp Black Friday năm 2014 ghi nhận 233 triệu lượt người đã mua sắm trực tiếp hay qua mạng. Ảnh: City AM. Ngày Black Friday 2014, Amazon bán được 5,5 triệu sản phẩm, tương đương cứ mỗi giây, Amazon đem tới cho khách khoảng 64 món hàng. Ảnh: Mirror. Doanh số bán hàng online trong ngày Black Friday 2014 ở Anh là 810 triệu bảng. Tính ra mỗi giây, khách sẽ chi khoảng 9.375 bảng. Ảnh: AP. Năm 2018, ngày Black Friday của Best Buy bắt đầu từ 17h ngày thứ Năm 22/11 và kết thúc vào 22h ngày thứ Sáu 23/11. Ảnh: AP. Video: Đánh nhau giành đồ giảm giá ngày Black Friday. Nguồn: Youtube.