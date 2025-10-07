Hà Nội

Thế giới

Thương vong mới nhất trong vụ sập trường học ở Indonesia

Số nạn nhân thiệt mạng trong vụ sập tòa nhà tại trường nội trú Hồi giáo Al Khoziny ở Sidoarjo Regency, Đông Java, Indonesia, đã tăng lên 60 người.

An An (Theo THX)

Tân Hoa Xã dẫn thông tin từ Cơ quan Quản lý Thảm họa Quốc gia Indonesia (BNPB) cho biết, số nạn nhân tử vong trong vụ sập tòa nhà tại trường nội trú Hồi giáo Al Khoziny ở Sidoarjo Regency, Đông Java, hôm 29/9 đã tăng lên 60 người sau khi các đội tìm kiếm cứu nạn tìm thấy thêm 11 thi thể vào ngày 6/10.

sap1.jpg
Hiện trường vụ sập tòa nhà tại trường nội trú Hồi giáo Al Khoziny nhìn từ trên cao hôm 5/10/2025. Ảnh: Xinhua News.

Các nạn nhân được tìm thấy dưới đống đổ nát trong khoảng thời gian từ 0h đến 18h15 ngày 6/10, người phát ngôn của BNPB, Abdul Muhari, cho biết trong một thông cáo báo chí. Theo ước tính sơ bộ, dựa trên danh sách học sinh do trường nội trú này cung cấp, 3 người vẫn mất tích.

Tất cả thi thể đã được đưa đến Bệnh viện Bhayangkara ở Surabaya để nhận dạng.

sap2.jpg
Bức ảnh do Cơ quan Tìm kiếm và Cứu nạn Quốc gia Indonesia (Basarnas) cung cấp cho thấy các nhân viên cứu hộ đang chuyển một túi đựng thi thể ra khỏi hiện trường ngày 6/10/2025. Ảnh: Xinhua News.

BNPB báo cáo thêm rằng số người bị thương cần được điều trị là 104, trong đó 4 người đã được xuất viện, 99 người vẫn nằm viện và một người không cần điều trị.

Các hoạt động cứu hộ vẫn tiếp tục tại khu vực A1 và A2, nơi bê tông đổ sập lên công trình cũ. Chính quyền cho biết việc dọn dẹp đống đổ nát đang được tiến hành thận trọng để tránh gây thêm thiệt hại cho các tòa nhà lân cận.

>>> Mời độc giả xem thêm video về một vụ sập tường ở Ấn Độ khiến 8 người thiệt mạng

Nguồn video: The New Indian Express
#vụ sập trường học Indonesia #thiệt mạng vụ sập trường nội trú #tai nạn tại Đông Java #cứu hộ vụ sập tòa nhà #tìm kiếm cứu nạn Indonesia #các nạn nhân vụ sập tòa nhà

Bài liên quan

Thế giới

Sập giàn giáo ở Ethiopia, hơn 230 người thương vong

Ít nhất 36 người thiệt mạng và hơn 200 người khác bị thương trong vụ sập giàn giáo tạm thời tại một nhà thờ ở miền bắc Ethiopia.

Theo News.az, vụ tai nạn xảy ra tại Nhà thờ Menjar Shenkora Arerti Mariam ở miền bắc Ethiopia vào sáng ngày 1/10 khi các tín đồ tập trung tham dự sự kiện thường niên mừng lễ Thánh Mary.

Cảnh sát trưởng Ahmed Gebeyehu cho biết: "36 người đã tử vong và có thể còn gia tăng. Ngoài ra, hơn 200 người bị thương đang được điều trị tại bệnh viện địa phương".

Xem chi tiết

Thế giới

Sập trường ở Indonesia, hàng chục học sinh thương vong

Ít nhất 1 học sinh thiệt mạng, hàng chục người bị thương và 65 người được cho là đã bị chôn vùi trong đống đổ nát trong vụ sập trường học ở Indonesia.

Theo NDTV, vụ tai nạn xảy ra tại trường nội trú Hồi giáo Al Khoziny ở thị trấn Sidoarjo, Đông Java, Indonesia, chiều 29/9. Ít nhất 1 học sinh đã thiệt mạng, hàng chục người bị thương và 65 người được cho là đã bị chôn vùi trong đống đổ nát sau khi tòa nhà đổ sập.

ind1.png
Một nhân viên cứu hộ đang tìm kiếm những người sống sót trong đống đổ nát của tòa nhà bị sập. Ảnh: EPA.
Xem chi tiết

Thế giới

Tường ở trường học bất ngờ đổ sập, nhiều học sinh thương vong

Bức tường của một trường tư bất ngờ đổ sập ở Ấn Độ, khiến một học sinh lớp 1 tử vong và nhiều em nhỏ khác bị thương.

Theo India Times, vụ tai nạn thương tâm xảy ra tại một ngôi trường tư trên phố Kawadi trong thành phố Kurnool, bang Andhra Pradesh, Ấn Độ, ngày 15/9.

Khi các em học sinh đang đứng bên ngoài khuôn viên trường thì bất ngờ một bức tường đổ sập xuống họ, khiến Rakib, một học sinh lớp 1, tử vong và 5 em khác bị thương.

Xem chi tiết

