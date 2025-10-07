Thương vong mới nhất trong vụ sập trường học ở Indonesia

Số nạn nhân thiệt mạng trong vụ sập tòa nhà tại trường nội trú Hồi giáo Al Khoziny ở Sidoarjo Regency, Đông Java, Indonesia, đã tăng lên 60 người.

Tân Hoa Xã dẫn thông tin từ Cơ quan Quản lý Thảm họa Quốc gia Indonesia (BNPB) cho biết, số nạn nhân tử vong trong vụ sập tòa nhà tại trường nội trú Hồi giáo Al Khoziny ở Sidoarjo Regency, Đông Java, hôm 29/9 đã tăng lên 60 người sau khi các đội tìm kiếm cứu nạn tìm thấy thêm 11 thi thể vào ngày 6/10.

Hiện trường vụ sập tòa nhà tại trường nội trú Hồi giáo Al Khoziny nhìn từ trên cao hôm 5/10/2025. Ảnh: Xinhua News.

Các nạn nhân được tìm thấy dưới đống đổ nát trong khoảng thời gian từ 0h đến 18h15 ngày 6/10, người phát ngôn của BNPB, Abdul Muhari, cho biết trong một thông cáo báo chí. Theo ước tính sơ bộ, dựa trên danh sách học sinh do trường nội trú này cung cấp, 3 người vẫn mất tích.

Tất cả thi thể đã được đưa đến Bệnh viện Bhayangkara ở Surabaya để nhận dạng.

Bức ảnh do Cơ quan Tìm kiếm và Cứu nạn Quốc gia Indonesia (Basarnas) cung cấp cho thấy các nhân viên cứu hộ đang chuyển một túi đựng thi thể ra khỏi hiện trường ngày 6/10/2025. Ảnh: Xinhua News.

BNPB báo cáo thêm rằng số người bị thương cần được điều trị là 104, trong đó 4 người đã được xuất viện, 99 người vẫn nằm viện và một người không cần điều trị.

Các hoạt động cứu hộ vẫn tiếp tục tại khu vực A1 và A2, nơi bê tông đổ sập lên công trình cũ. Chính quyền cho biết việc dọn dẹp đống đổ nát đang được tiến hành thận trọng để tránh gây thêm thiệt hại cho các tòa nhà lân cận.

