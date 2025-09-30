Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Thế giới

Sập trường ở Indonesia, hàng chục học sinh thương vong

Ít nhất 1 học sinh thiệt mạng, hàng chục người bị thương và 65 người được cho là đã bị chôn vùi trong đống đổ nát trong vụ sập trường học ở Indonesia.

An An (Theo NDTV)

Theo NDTV, vụ tai nạn xảy ra tại trường nội trú Hồi giáo Al Khoziny ở thị trấn Sidoarjo, Đông Java, Indonesia, chiều 29/9. Ít nhất 1 học sinh đã thiệt mạng, hàng chục người bị thương và 65 người được cho là đã bị chôn vùi trong đống đổ nát sau khi tòa nhà đổ sập.

ind1.png
Một nhân viên cứu hộ đang tìm kiếm những người sống sót trong đống đổ nát của tòa nhà bị sập. Ảnh: EPA.

Lực lượng cứu hộ, cảnh sát và binh sĩ đã nỗ lực tìm kiếm người sống sót và đưa 8 người bị thương ra khỏi đống đổ nát. Tuy nhiên, số người thiệt mạng có thể còn gia tăng do vẫn còn nhiều người mắc kẹt trong đống đổ nát.

Tính đến sáng 30/9, 65 học sinh vẫn mất tích, phần lớn là nam sinh từ lớp 7 đến lớp 11.

"Con trai tôi vẫn còn nằm trong đống đổ nát, xin hãy cứu giúp!”, một người mẹ gào khóc.

indo2.png
Người thân của học sinh bật khóc trong khi quá trình cứu hộ diễn ra. Ảnh: EPA.

Nanang Sigit, sĩ quan dẫn đầu lực lượng tìm kiếm cứu nạn, cho biết những khối bê tông nặng, đống đổ nát cùng cấu trúc không ổn định của tòa nhà đã cản trở nỗ lực tìm kiếm và cứu nạn.

"Chúng tôi đã cung cấp oxy và nước cho những người vẫn còn mắc kẹt dưới đống đổ nát trong khi nỗ lực để đưa họ ra ngoài", Sigit nói.

Người phát ngôn của cảnh sát tỉnh Jules Abraham Abast thông tin thêm, các học sinh đang cầu nguyện buổi chiều bên trong tòa nhà đang trong quá trình mở rộng trái phép thì bất ngờ tòa nhà đổ sập xuống người họ. Các học sinh nữ cầu nguyện ở một khu vực khác của tòa nhà nên may mắn thoát nạn.

Chính quyền đang điều tra nguyên nhân vụ sập.

“Nền móng của tòa nhà cũ rõ ràng không thể chịu được hai tầng đang được xây dựng thêm một cách trái phép và đã sụp đổ trong quá trình đổ bê tông”, Abast cho biết.

>>> Mời độc giả xem thêm video về một vụ sập tường ở Ấn Độ khiến 8 người thiệt mạng

Nguồn video: The New Indian Express
#sập trường Indonesia #tai nạn trường học Indonesia #cứu hộ sập trường Indonesia #nguyên nhân sập trường Indonesia #thiệt mạng học sinh Indonesia #học sinh mất tích Indonesia

Bài liên quan

Thế giới

Tường ở trường học bất ngờ đổ sập, nhiều học sinh thương vong

Bức tường của một trường tư bất ngờ đổ sập ở Ấn Độ, khiến một học sinh lớp 1 tử vong và nhiều em nhỏ khác bị thương.

Theo India Times, vụ tai nạn thương tâm xảy ra tại một ngôi trường tư trên phố Kawadi trong thành phố Kurnool, bang Andhra Pradesh, Ấn Độ, ngày 15/9.

Khi các em học sinh đang đứng bên ngoài khuôn viên trường thì bất ngờ một bức tường đổ sập xuống họ, khiến Rakib, một học sinh lớp 1, tử vong và 5 em khác bị thương.

Xem chi tiết

Thế giới

Sập mỏ đá ở Ấn Độ, nhiều người thương vong

Ít nhất 6 người thiệt mạng và 5 người khác bị thương trong vụ sập mỏ đá ở Birbhum, Ấn Độ.

Theo India Times ngày 13/9, một phần của mỏ đá tại làng Bahadurpur ở Nalhati, Birbhum, bất ngờ đổ sập, khiến ít nhất 6 người thiệt mạng và 5 người khác bị thương. Các nhân chứng cho biết nhiều công nhân đã bị vùi lấp dưới những tảng đá lớn.

"Vụ sập mỏ đá xảy ra quá đột ngột khiến các công nhân không kịp chạy thoát ra ngoài. Khoảng 12 công nhân đang làm việc trong mỏ đá khi đó. Tất cả đều bị vùi lấp. Khi biết tin, công nhân từ các mỏ đá khác gần đó vội chạy đến hiện trường để giải cứu những người bị mắc kẹt", một nhân chứng kể lại.

Xem chi tiết

Thế giới

Sập mái đền thờ ở Ấn Độ, nhiều người thương vong

Ít nhất 6 người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương khi một phần mái của đền Dargah Sharif Patte Shah ở Ấn Độ bất ngờ đổ sập.

Theo NDTV, một phần mái của đền Dargah Sharif Patte Shah, nằm gần lăng mộ Humayun, ở khu vực Nizamuddin, Delhi, đã bị sập vào tối 15/8 khi nhiều người đang có mặt tại đây để cầu nguyện.

sap1.png
Hiện trường vụ sập một phần mái của đền thờ ở Delhi, Ấn Độ. Ảnh: PTI.
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

Thành tựu chuyển đổi năng lượng xanh

Thành tựu chuyển đổi năng lượng xanh

Nhiều quốc gia trên thế giới không đạt được thành tựu đáng kể trong việc phát triển năng lượng tái tạo, cải tiến công nghệ và xây dựng chính sách khuyến khích.

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới

Thành tựu chuyển đổi năng lượng xanh

Thành tựu chuyển đổi năng lượng xanh

Nhiều quốc gia trên thế giới không đạt được thành tựu đáng kể trong việc phát triển năng lượng tái tạo, cải tiến công nghệ và xây dựng chính sách khuyến khích.