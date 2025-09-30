Sập trường ở Indonesia, hàng chục học sinh thương vong

Ít nhất 1 học sinh thiệt mạng, hàng chục người bị thương và 65 người được cho là đã bị chôn vùi trong đống đổ nát trong vụ sập trường học ở Indonesia.

Theo NDTV, vụ tai nạn xảy ra tại trường nội trú Hồi giáo Al Khoziny ở thị trấn Sidoarjo, Đông Java, Indonesia, chiều 29/9. Ít nhất 1 học sinh đã thiệt mạng, hàng chục người bị thương và 65 người được cho là đã bị chôn vùi trong đống đổ nát sau khi tòa nhà đổ sập.

Một nhân viên cứu hộ đang tìm kiếm những người sống sót trong đống đổ nát của tòa nhà bị sập. Ảnh: EPA.

Lực lượng cứu hộ, cảnh sát và binh sĩ đã nỗ lực tìm kiếm người sống sót và đưa 8 người bị thương ra khỏi đống đổ nát. Tuy nhiên, số người thiệt mạng có thể còn gia tăng do vẫn còn nhiều người mắc kẹt trong đống đổ nát.

Tính đến sáng 30/9, 65 học sinh vẫn mất tích, phần lớn là nam sinh từ lớp 7 đến lớp 11.

"Con trai tôi vẫn còn nằm trong đống đổ nát, xin hãy cứu giúp!”, một người mẹ gào khóc.

Người thân của học sinh bật khóc trong khi quá trình cứu hộ diễn ra. Ảnh: EPA.

Nanang Sigit, sĩ quan dẫn đầu lực lượng tìm kiếm cứu nạn, cho biết những khối bê tông nặng, đống đổ nát cùng cấu trúc không ổn định của tòa nhà đã cản trở nỗ lực tìm kiếm và cứu nạn.

"Chúng tôi đã cung cấp oxy và nước cho những người vẫn còn mắc kẹt dưới đống đổ nát trong khi nỗ lực để đưa họ ra ngoài", Sigit nói.

Người phát ngôn của cảnh sát tỉnh Jules Abraham Abast thông tin thêm, các học sinh đang cầu nguyện buổi chiều bên trong tòa nhà đang trong quá trình mở rộng trái phép thì bất ngờ tòa nhà đổ sập xuống người họ. Các học sinh nữ cầu nguyện ở một khu vực khác của tòa nhà nên may mắn thoát nạn.

Chính quyền đang điều tra nguyên nhân vụ sập.

“Nền móng của tòa nhà cũ rõ ràng không thể chịu được hai tầng đang được xây dựng thêm một cách trái phép và đã sụp đổ trong quá trình đổ bê tông”, Abast cho biết.

