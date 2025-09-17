Hà Nội

Thế giới

Tường ở trường học bất ngờ đổ sập, nhiều học sinh thương vong

Bức tường của một trường tư bất ngờ đổ sập ở Ấn Độ, khiến một học sinh lớp 1 tử vong và nhiều em nhỏ khác bị thương.

An An (Theo IT)

Theo India Times, vụ tai nạn thương tâm xảy ra tại một ngôi trường tư trên phố Kawadi trong thành phố Kurnool, bang Andhra Pradesh, Ấn Độ, ngày 15/9.

Khi các em học sinh đang đứng bên ngoài khuôn viên trường thì bất ngờ một bức tường đổ sập xuống họ, khiến Rakib, một học sinh lớp 1, tử vong và 5 em khác bị thương.

tuong.jpg
Hiện trường vụ sập tường tại trường học ở Ấn Độ. Ảnh: The Hindu.

Cảnh sát cho biết, Rakib và một số học sinh khác bị yêu cầu đứng bên ngoài, cạnh bức tường của trường, vì đi học muộn.

"Rakib bị thương nặng và được tuyên bố đã tử vong khi đến bệnh viện. Các em học sinh bị thương được đưa ngay đến Bệnh viện Chính quyền Kurnool, nơi các em được theo dõi sức khỏe. Tình trạng được cho là đã ổn định", cảnh sát thông tin.

ando.png
Vụ sập tường khiến nhiều học sinh thương vong. Ảnh: India Today.

Sau vụ việc, Bộ trưởng Nara Lokesh đã gửi lời chia buồn tới gia đình nạn nhân, đồng thời chỉ đạo cung cấp phương pháp điều trị tốt nhất cho những người bị thương. Ông cũng yêu cầu các trường học tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về an toàn.

Cảnh sát đã mở cuộc điều tra vụ việc.

Theo India Today, trước đó, vào tháng 6/2025, trần lớp học tại một trường tiểu học công lập ở Gadag, Karnataka, đã bị sập, khiến hai học sinh và một giáo viên bị thương. Bàn ghế cũng bị hư hại nghiêm trọng.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Sét đánh khiến 83 người thiệt mạng trong một ngày ở Ấn Độ

Nguồn video: THĐT
