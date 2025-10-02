Hà Nội

Thế giới

Sập giàn giáo ở Ethiopia, hơn 230 người thương vong

Ít nhất 36 người thiệt mạng và hơn 200 người khác bị thương trong vụ sập giàn giáo tạm thời tại một nhà thờ ở miền bắc Ethiopia.

An An (Theo News.az)

Theo News.az, vụ tai nạn xảy ra tại Nhà thờ Menjar Shenkora Arerti Mariam ở miền bắc Ethiopia vào sáng ngày 1/10 khi các tín đồ tập trung tham dự sự kiện thường niên mừng lễ Thánh Mary.

Cảnh sát trưởng Ahmed Gebeyehu cho biết: "36 người đã tử vong và có thể còn gia tăng. Ngoài ra, hơn 200 người bị thương đang được điều trị tại bệnh viện địa phương".

sap1.png
Hiện trường vụ sập giàn giáo ở Ethiopia. Ảnh: Sở Y tế khu vực Bắc Shewa ở vùng Amhara của Ethiopia/THX.

Quan chức địa phương Atnafu Abate cho biết, một số người vẫn mắc kẹt dưới đống đổ nát. Một số người bị thương nặng đã được chuyển đến các bệnh viện ở thủ đô.

Hình ảnh được chia sẻ trên trang Facebook cho thấy những cột gỗ nằm rải rác khắp khuôn viên nhà thờ, nhiều người dân đứng giữa đống đổ nát.

sap.jpg
Ảnh: newsarenaindia.com.

Chính quyền đã gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân, nhấn mạnh rằng "sự an toàn phải được ưu tiên hàng đầu".

"Đây là một mất mát đau thương cho cộng đồng", ông Teshale Tilahun, quan chức địa phương, cho hay.

Các nhà chức trách đang mở cuộc điều tra vụ việc. Được biết, tai nạn xây dựng gây chết người vẫn thường xảy ra ở Ethiopia.

