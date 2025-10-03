Hà Nội

Xã hội

Thực hư Bệnh viện ở Quảng Ninh từ chối điều trị bệnh nhi

Bệnh viện Đa khoa khu vực Cẩm Phả khẳng định thông tin từ chối điều trị bệnh nhi là hành vi vu khống, xuyên tạc, gây dư luận trái chiều.

Thiên Tuấn

Ngày 3/10, Bệnh viện Đa khoa khu vực Cẩm Phả đã có công văn gửi Công an phường Cửa Ông, tỉnh Quảng Ninh đề nghị xác minh và xử lý hành vi đăng tải thông tin sai sự thật trên mạng xã hội, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của Bệnh viện.

anh-chup-man-hinh-2025-10-03-luc-192600.png

Cụ thể, tối 2/10, trên trang Facebook cá nhân Trương Hiển xuất hiện bài viết với tiêu đề: “Trung Thu mong mọi người hãy giúp cháu bé Quỳnh Chi (10 tháng tuổi)”.

Bài viết này đã lan truyền rộng rãi, chứa nhiều nội dung vu khống Bệnh viện như: Bệnh viện từ chối tiếp nhận bệnh nhi vì không có giấy khai sinh, bảo hiểm y tế và tiền viện phí.

Tài khoản này cũng khẳng định chỉ khi có sự can thiệp của cá nhân và CLB thiện nguyện thì bệnh nhi mới được điều trị. Đồng thời kêu gọi quyên góp, gây hiểu lầm rằng bệnh viện thiếu trách nhiệm, bỏ mặc bệnh nhân.

Trước những thông tin trên, Bệnh viện Đa khoa khu vực Cẩm Phả khẳng định: Mọi trường hợp cấp cứu đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Cẩm Phả đều được tiếp nhận và xử lý kịp thời, không có bất kỳ bệnh nhân nào bị từ chối.

Trẻ em dưới 6 tuổi được BHXH chi trả toàn bộ chi phí điều trị theo đúng quy định của pháp luật. Trường hợp cháu bé 10 tháng tuổi bị bỏng ngày 2/10 đã được bác sĩ tiếp nhận, chẩn đoán, tư vấn chuyển tuyến để điều trị tốt hơn. Gia đình sau đó quyết định điều trị tại Bệnh viện Cẩm Phả nhờ có sự hỗ trợ chi phí từ nhóm thiện nguyện.

Bệnh viện nhấn mạnh: "Hoàn toàn không có chuyện từ chối điều trị bệnh nhi như thông tin trên mạng xã hội. Đây là hành vi vu khống, xuyên tạc, gây dư luận trái chiều, làm tổn hại đến hình ảnh và uy tín của bệnh viện nói riêng, ngành y tế Quảng Ninh nói chung".

Trong công văn, Bệnh viện Đa khoa khu vực Cẩm Phả đã kiến nghị Công an phường Cửa Ông xác minh, xử lý nghiêm hành vi đưa tin sai sự thật của chủ tài khoản Facebook Trương Hiển.

Yêu cầu cá nhân này gỡ bỏ bài viết và công khai xin lỗi bệnh viện để khôi phục danh dự, củng cố niềm tin của nhân dân.

