Xã hội

Hơn 357 tỷ đồng bảo hiểm bồi thường thiệt hại do bão số 10

Báo cáo của 32 doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ và 19 doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ, tổng số tiền thiệt hại do bão số 10 gây ra đã lên tới hơn 357 tỷ đồng.

Theo Thùy Dương/TTXVN

Chiều 2/10, Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm (Bộ Tài chính) cho biết, tính đến ngày 2/10, theo báo cáo của 32 doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ và 19 doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ, tổng số tiền thiệt hại do bão số 10 gây ra đã lên tới hơn 357 tỷ đồng với hàng nghìn vụ việc thuộc cả hai lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ và phi nhân thọ.

Người dân làng Phượng Mao, xã Hoằng Giang (Thanh Hóa) bị thiệt hại nặng nề khi bão số 10 kèm dông lốc đi qua. Ảnh: Việt Hoàng/TTXVN
Người dân làng Phượng Mao, xã Hoằng Giang (Thanh Hóa) bị thiệt hại nặng nề khi bão số 10 kèm dông lốc đi qua. Ảnh: Việt Hoàng/TTXVN

Theo đó, đối với lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ, báo cáo cập nhật của các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ, tính đến ngày 2/10 đã tiếp nhận được 2.282 thông tin thiệt hại về bảo hiểm phi nhân thọ, sức khoẻ ước tính là hơn 356,7 tỷ đồng do cơn bão số 10 gây ra.

Cụ thể bảo hiểm sức khỏe có 1 vụ, tương đương với số tiền bảo hiểm 200 triệu đồng. Bảo hiểm tài sản kỹ thuật là 591 vụ, thiệt hại ước tính là gần 315,7 tỷ đồng. Bảo hiểm xe cơ giới: 1.680 vụ, thiệt hại ước tính là hơn 38,3 tỷ đồng.

Các nghiệp vụ khác bao gồm bảo hiểm thân tàu, bảo hiểm nông nghiệp là 10 vụ, thiệt hại ước tính là 2,550 tỷ đồng.

Đối với lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ, tổng số vụ tử vong và thương tật thuộc phạm vi bảo hiểm là 5 vụ; số tiền bảo hiểm ước tính là 480 triệu đồng.

Theo báo cáo của các doanh nghiệp bảo hiểm, đến thời điểm hiện tại, số tiền thiệt hại chủ yếu thuộc nghiệp vụ bảo hiểm tài sản kỹ thuật và bảo hiểm xe cơ giới.

Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm cho biết, các doanh nghiệp vẫn đang tiếp tục ghi nhận thông báo tổn thất. Mặc dù việc tiếp cận hiện trường gặp nhiều khó khăn nhưng các doanh nghiệp bảo hiểm đã ngay lập tức cử cán bộ xuống để đẩy nhanh quá trình giám định, xác định thiệt hại, đánh giá tổn thất, tạm ứng, bồi thường... đảm bảo việc bồi thường được nhanh chóng, đầy đủ, đúng quy định; kịp thời hỗ trợ cho các tổ chức, cá nhân bị thiệt hại do bão sớm ổn định cuộc sống, sản xuất kinh doanh.

Bài liên quan

Xã hội

Thủ tướng yêu cầu khẩn trương hỗ trợ Nhân dân khắc phục hậu quả bão số 10

Ngày 2/10, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Công điện số 183/CĐ-TTg chỉ đạo các bộ ngành, địa phương tập trung khắc phục nhanh hậu quả bão số 10.

Theo công điện, đợt bão, mưa lũ vừa qua đã làm 54 người chết và mất tích, 140 người bị thương; ít nhất 154 nhà sập đổ, trôi; trên 154.000 nhà bị tốc mái, hư hỏng... Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Bí thư, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, huy động mọi lực lượng, nguồn lực có thể triển khai quyết liệt công tác khắc phục hậu quả bão số 10 và mưa lũ, nhanh chóng ổn định tình hình nhân dân.

68.jpg
Ảnh minh họa.
Xem chi tiết

Giải trí

Hòa Minzy - Ngọc Trinh ủng hộ trăm triệu khắc phục hậu quả bão số 10

Hòa Minzy, Ngọc Trinh, Thanh Mai, Diệp Lâm Anh…công khai số tiền quyên góp cho bà con vùng lũ khắc phục hậu quả thiên tai.

hoa1.jpg
Trên trang cá nhân, Hòa Minzy tiết lộ, cô ủng hộ 300 triệu đồng để giúp đỡ bà con chịu ảnh hưởng bởi cơn bão số 10 Bualoi. Ảnh: FB Hòa Minzy.
hoa2.jpg
Nữ ca sĩ bày tỏ: “Hòa Minzy xin được gửi tới bà con những cái ôm và sự chia sẻ sâu sắc nhất! Mong bà con an toàn và mong cơn bão mau tan”. Ảnh: FB Hòa Minzy.
Xem chi tiết

Xe

Bảo dưỡng ôtô sau mưa bão cần những gì?

Sau mưa lớn và ngập lụt do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 10 tại Hà Nội, nhiều chủ xe đang đối mặt với câu hỏi: Làm thế nào để chăm sóc xe của mình đúng cách?

Video: 3 bước xử lý sàn ôtô bị ngập nước nhanh chóng.

Nhiều chủ xe cho rằng chỉ cần rửa sạch bùn đất là đủ, nhưng thực tế không hề đơn giản như vậy. Nước mưa chứa cặn axit và khoáng chất, khi khô lại sẽ đọng trên bề mặt sơn xe, gây hư hỏng hoặc để lại vết ố lâu dài. Đối với xe đi qua vùng ngập, nước lũ chứa nhiều tạp chất có thể xâm nhập vào các hệ thống quan trọng như phanh, điện, động cơ, làm giảm tuổi thọ và hiệu suất hoạt động của xe.

Xem chi tiết

