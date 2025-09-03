Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Giám đốc ĐHQG Hà Nội được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ GD&ĐT

Ông Lê Quân - Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội được Thủ tướng Chính phủ ký quyết định bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Gia Đạt

Ngày 3/9, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 1889/QĐ-TTg bổ nhiệm ông Lê Quân, Chủ tịch Hội đồng, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội giữ chức Thứ trưởng Bộ GD&ĐT.

capture.png
Tân Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Lê Quân.

Tân Thứ trưởng Bộ GD&ĐT sinh năm 1974 tại Hà Nội, quê quán Quảng Ngãi, có trình độ lý luận cao cấp chính trị, trình độ chuyên môn là Tiến sĩ khoa học quản trị tại Đại học tổng hợp Toulon (Cộng hòa Pháp). Ông là chuyên gia về phát triển nguồn nhân lực và khởi nghiệp, được bổ nhiệm chức danh Phó giáo sư năm 2009, Giáo sư năm 2017.

Ông Lê Quân đã từng trải qua các chức vụ lãnh đạo, quản lý như: Trưởng Bộ môn Quản trị Nguồn nhân lực (Trường Đại học Thương mại), Thành viên Hội đồng quản trị Viện Doanh nhân Pháp ngữ, Thành viên Ban điều hành mạng lưới nhà khoa học nghiên cứu về doanh nhân (Tổ chức Đại học Pháp ngữ), phụ trách các dự án đào tạo quốc tế tại Đại học Thương Mại, đồng thời phụ trách Filière Francophone về quản trị kinh doanh; Giám đốc Trung tâm Đào tạo và giáo dục quốc tế (Trường Đại học Kinh tế thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội); Trưởng Ban tổ chức cán bộ Đại học Quốc gia Hà Nội; Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Trưởng Ban tổ chức Đảng uỷ, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Đại học Quốc gia Hà Nội; Phó Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội; Thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau.

Trên cương vị Thứ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, ông Lê Quân ghi dấu ấn với việc đẩy mạnh triển khai ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách hành chính. Các lĩnh vực ông phụ trách như bảo hiểm xã hội có nhiều đổi mới, mảng tái cấu trúc giáo dục nghề nghiệp có nhiều kết quả đột phá. Ngoài ra, ông Lê Quân cũng có nhiều đóng góp trong đề xuất và xây dựng gói hỗ trợ an sinh cho các đối tượng chịu tác động của đại dịch Covid-19.

Trong thời gian công tác tại Cà Mau trên cương vị Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, ông Lê Quân có đóng góp nhiều đột phá, đổi mới trong chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh này, góp phần đẩy mạnh thu hút đầu tư, chú trọng công tác quy hoạch, phát triển kinh tế biển, tái sản xuất và gia tăng chuỗi giá trị nông nghiệp; thủy sản, nông nghiệp tăng trưởng cao, thủy sản và xuất khẩu đều gia tăng…

Tân Thứ trưởng Bộ GD&ĐT đồng thời là đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa XV nhiệm kỳ 2021 - 2026.

>>> Xem thêm video: Ngăn chặn vụ giả danh Công an lừa đảo hơn 3 tỷ đồng

Nguồn: ĐTHĐT.
#Giám đốc ĐHQG Hà Nội #Thứ trưởng Bộ GD&ĐT #Lê Quân #bổ nhiệm #giáo dục Việt Nam

Bài liên quan

Thế giới

Tổng thống Ukraine bổ nhiệm Đại sứ mới tại Mỹ

Tổng thống Zelensky đã bổ nhiệm cựu Phó Thủ tướng và quan chức hàng đầu về hội nhập châu Âu Olga Stefanishina làm Đại sứ mới của UKraine tại Mỹ.

RT đưa tin ngày 27/8, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã bổ nhiệm cựu Phó Thủ tướng và quan chức hàng đầu về hội nhập châu Âu Olga Stefanishina làm Đại sứ mới tại Mỹ.

ukraine.png
Bà Olga Stefanishina được bổ nhiệm làm Đại sứ Ukraine tại Mỹ. Ảnh: eu-ua.kmu.gov.ua.
Xem chi tiết

Cộng đồng trẻ

Giám đốc hãng hàng không vốn điều lệ 2600 tỷ đồng gây bão mạng

Vừa qua, Hãng hàng không Vietravel (Vietravel Airlines) đã bổ nhiệm Nguyễn Quang Đạt vào vị trí Giám đốc Ban Khai thác bay.

c1.jpg
Trước đó, từ tháng 11/2023 Quang Đạt đã nắm giữ vị trí Phó Giám đốc Ban Khai thác bay kiêm Đoàn trưởng Đoàn bay. Đơn vị này thông tin thêm, Quang Đạt có hơn 13 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực hàng không, từng đảm nhận vị trí Trưởng phòng Huấn luyện phi công và Trưởng bộ phận phát triển chất lượng phi công.
c2.jpg
Ở thời điểm đó, Quang Đạt nhận được nhiều lời chúc mừng khi là tân giám đốc của hãng hàng không có vốn điều lệ 2.600 tỷ đồng (theo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Vietravel Airlines vào tháng 6/2025).
Xem chi tiết

Chính trị

Ông Dương Anh Đức giữ chức Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM

Ông Dương Anh Đức, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM được bổ nhiệm giữ chức Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM.

Tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM lần thứ 3, nhiệm kỳ 2020-2025 sáng 25/8, Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM đã tổ chức lễ công bố và trao Quyết định về công tác cán bộ.

Tại hội nghị, ông Dương Trọng Hiếu, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM đã công bố Quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM về công tác cán bộ.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới