Thủ tướng yêu cầu cung ứng đầy đủ sách giáo khoa năm học 2026-2027

Chính phủ chỉ đạo đảm bảo sách giáo khoa đủ số lượng, chất lượng, đồng thời rà soát, điều chỉnh chương trình giáo dục phù hợp, lấy học sinh làm trung tâm.

Ngày 19/9, Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Lê Minh Hưng về việc cung ứng sách giáo khoa năm học 2026 - 2027.

Về việc cung ứng sách giáo khoa, Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu Bộ GD&ĐT khẩn trương, quyết liệt chỉ đạo các địa phương, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng tại phiên họp Chính phủ chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 9.

Ảnh minh họa. Ảnh Thanh Tùng/Nguồn nhandan.vn

Thủ tướng chỉ đạo tập trung huy động tất cả các nguồn lực, điều tiết ngay, in ấn, cung ứng đầy đủ số lượng, bảo đảm chất lượng sách giáo khoa cho các cơ sở giáo dục phổ thông, không được để thiếu sách giáo khoa cho học sinh học tập, hoàn thành việc cung ứng sách. Nhiệm vụ này Bộ GD&ĐT báo cáo Thủ tướng trước ngày 22/9.

Thủ tướng cũng giao nhiệm vụ cho Bộ GD&ĐT khẩn trương rà soát, nghiên cứu, xem xét điều chỉnh Chương trình giáo dục phổ thông theo hướng giảm tải, lấy giáo dục phổ thông làm nền tảng, đảm bảo mọi học sinh đều được học tập, trang bị đầy đủ kiến thức, kỹ năng, phẩm chất và năng lực cần thiết, chú trọng giáo dục đạo đức, nhân cách, lòng yêu nước, ý thức trách nhiệm, khát vọng cống hiến.

Bộ GD&ĐT cần rà soát, hoàn thiện sách giáo khoa theo hướng thiết thực, hiệu quả, kịp thời điều chỉnh những bất cập theo đúng chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và chỉ đạo của Thủ tướng. Nhiệm vụ này Bộ cần báo cáo Thủ tướng trong tháng 12.

Cùng với đó, Thủ tướng Chính phủ cũng chỉ đạo Bộ GD&ĐT khẩn trương rà soát, nghiên cứu, xem xét điều chỉnh chương trình giáo dục phổ thông theo hướng giảm tải, lấy giáo dục phổ thông làm nền tảng, đảm bảo mọi học sinh đều được học tập, trang bị đầy đủ kiến thức, kỹ năng, phẩm chất và năng lực cần thiết.

Đồng thời, cần chú trọng giáo dục đạo đức, nhân cách, lòng yêu nước, ý thức trách nhiệm, khát vọng cống hiến; rà soát, hoàn thiện sách giáo khoa theo hướng thiết thực, hiệu quả, kịp thời điều chỉnh những bất cập theo đúng chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tại Thông báo số 160-TB/VPTW ngày 29/8/2026 và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo kết luận số 456/TB-VPCP ngày 29/8/2026; báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 12/2026.

Theo Bộ GD&ĐT, tính đến ngày 14/9, các địa phương còn thiếu 3.916.370 cuốn sách giáo khoa, tương đương khoảng 1,5% tổng nhu cầu. Bộ GD&ĐT xác định trách nhiệm để xảy ra tình trạng thiếu sách giáo khoa cục bộ thuộc về Bộ, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam và các địa phương.