Thu giữ hơn 5.300 tỷ đồng, xác định 571 bị hại vụ Mr Pips

Cơ quan Công an đã thu giữ hơn 5.300 tỷ đồng, xác định 571 bị hại và triệu tập, làm rõ gần 1.100 đối tượng liên quan vụ lừa đảo trên không gian mạng Mr Pip.

Tại buổi họp báo công bố kết quả công tác 6 tháng đầu năm 2025 do Bộ Công an tổ chức vào chiều 7/7, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng - Giám đốc Công an TP Hà Nội đã thông tin một số nội dung liên quan đến vụ án lừa đảo trên không gian mạng thông qua hệ thống sàn giao dịch tài chính Mr Pips, đứng đầu là Phó Đức Nam (SN 1994, trú tại phường 8, TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ).

Đối tượng Phó Đức Nam - hay còn được biết là TikToker Mr Pips tại cơ quan Công an.

Theo đó, Công an TP Hà Nội đã khởi tố 44 bị can liên quan đến vụ án, trong đó có 38 đối tượng bị khởi tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Đáng chú ý, 4 bị can đang bị truy nã quốc tế, trong đó có Lê Khắc Ngọ (còn gọi là Mr Hunter) - đối tượng chủ mưu cầm đầu đường dây.

Một bước tiến quan trọng trong quá trình điều tra là việc Công an TP Hà Nội phối hợp với Tổ chức Cảnh sát hình sự quốc tế (Interpol) bắt giữ đối tượng Ngô Thị Thêu (vợ của Lê Khắc Ngọ) khi đang lẩn trốn tại Thái Lan và chuẩn bị bỏ trốn sang Thổ Nhĩ Kỳ. Hiện, cơ quan chức năng đang làm việc với phía Thái Lan để thực hiện các thủ tục dẫn độ. Tuy nhiên, theo luật quốc tế và quy định nhân đạo, quá trình dẫn độ còn cần thêm thời gian do đối tượng đang nuôi con nhỏ.

Cùng thời điểm, một đối tượng quan trọng khác là Nguyễn Thị Thủy (SN 1982) được Phó Đức Nam giao làm kế toán riêng cũng đã bị bắt giữ. Cơ quan điều tra đã thu giữ thêm nhiều tài sản gồm bất động sản và 7 ô tô hạng sang do các đối tượng trong đường dây này sử dụng để hợp thức hóa nguồn tiền bất minh.

Đặc biệt, Phó Đức Nam bị phát hiện đã gửi 1,2 triệu đô la Singapore vào tài khoản ngân hàng tại Singapore. Công an TP Hà Nội đang phối hợp với phía Interpol Singapore để phong tỏa và thu giữ số tiền này, đảm bảo phục vụ cho quá trình điều tra và bồi thường cho các bị hại.

Tính đến thời điểm hiện tại, số tiền đã được cơ quan điều tra thu giữ trong vụ án lên tới 5.315 tỷ đồng. Lực lượng chức năng đã xác minh 571 người là bị hại trong vụ án, đồng thời triệu tập và làm rõ gần 1.100 đối tượng có liên quan trong đường dây lừa đảo này.

Công an TP Hà Nội cũng đã phát đi thông báo, đề nghị các bị hại từng tham gia hoặc bị lừa đảo thông qua các nền tảng, trang web, ứng dụng liên quan đến Mr Pips hoặc các sàn tài chính do Phó Đức Nam điều hành, liên hệ với Cơ quan điều tra để được hướng dẫn tiếp nhận hồ sơ, xác minh thiệt hại và thực hiện các thủ tục pháp lý để nhận lại tiền theo quy định của pháp luật.

Theo điều tra, đường dây lừa đảo Mr Pips được tổ chức hết sức bài bản, hoạt động trên quy mô quốc tế, sử dụng các chiêu trò quảng bá "lợi nhuận cao, đầu tư thông minh", lôi kéo hàng ngàn người dân tham gia vào hệ thống sàn giao dịch tài chính trá hình. Bản chất các hoạt động này là mô hình đa cấp biến tướng, lấy tiền người sau trả cho người trước, che giấu dưới vỏ bọc đầu tư ngoại hối (forex) hoặc giao dịch tự động với robot. Hiện, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội vẫn đang tiếp tục mở rộng điều tra, đồng thời phối hợp với các cơ quan tư pháp quốc tế để truy bắt các đối tượng đang bỏ trốn.

Công an TP Hà Nội kêu gọi đối tượng sớm ra đầu thú để được hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật.

