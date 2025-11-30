Thủ đoạn tinh vi của sới bạc 'khủng' trên sông Hồng ở Hà Nội

Các con bạc sẽ được các đối tượng dùng ca nô chở ra thuyền lớn để đánh bạc. Vị trí đánh bạc thường xuyên thay đổi trên sông Hồng, sông Đuống.

Ngày 30/11, Công an TP Hà Nội thông tin, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hà Nội vừa phối hợp các đơn vị nghiệp vụ bắt giữ ổ nhóm tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên sông.

Các đối tượng bị bắt giữ

Khoảng 3h ngày 28/11/2025, tại khu vực đê bờ sông Đuống đoạn qua đường Cổ Bi, xã Gia Lâm, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Phòng Cảnh sát giao thông CATP Hà Nội kiểm tra, bắt giữ nhóm đối tượng tổ chức đánh bạc, đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa trên sông Hồng và sông Đuống.

Cảnh sát thu giữ tang vật là 280 triệu đồng tiền mặt. Đồng thời đưa 15 đối tượng liên quan về trụ sở để tiếp tục đấu tranh, làm rõ.

Bước đầu cơ quan Công an xác định mỗi ngày sẽ 2 ca đánh bạc từ khoảng 23h đến 3h sáng hôm sau. Nhằm tránh sự theo dõi của lực lượng chức năng, các đối tượng thường xuyên thay đổi vị trí đánh bạc trên sông Hồng, sông Đuống, vị trí lên xuống thuyền hàng ngày và chỉ có số ít đối tượng biết địa điểm trên.

Để được tham gia, con bạc phải có người quen giới thiệu rồi liên hệ với các đối tượng cung cấp địa điểm và thời gian tập trung. Nhóm đối tượng sẽ điều xe đến đón con bạc đến bờ sông, sau đó sẽ có ca nô chở con bạc ra thuyền lớn để đánh bạc.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự đang tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý các đối tượng theo quy định.

