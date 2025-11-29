Khởi tố đối tượng trốn thuế khi livestream bán hàng thu gần hơn 50 tỷ đồng

Số tiền doanh thu chênh lệch hơn 50 tỷ đồng, nhưng N.X.A không kê khai, không nộp hồ sơ khai thuế để trốn thuế số tiền gần 837 triệu đồng.

Ngày 29/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với N.X.A, sinh năm 1983, trú tại xã Thái Hòa, tỉnh Tuyên Quang về tội “Trốn thuế” quy định tại Điều 200, Bộ luật Hình sự.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Tuyên Quang đã phát hiện một chủ hộ kinh doanh thường xuyên livestream để bán các sản phẩm may mặc, đồ gia dụng. Quá trình xác minh, xác định: Từ tháng 10/2024 đến tháng 8/2025, chủ hộ kinh doanh này đã bán hàng đạt tổng doanh thu khoảng 50,9 tỷ đồng, nhưng chỉ kê khai 308 triệu đồng để nộp thuế. Số tiền doanh thu chênh lệch hơn 50 tỷ đồng không kê khai, không nộp hồ sơ khai thuế để trốn thuế số tiền gần 837 triệu đồng.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang đang tiếp tục điều tra làm rõ hành vi vi phạm của đối tượng. Trong thời gian tới, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng có liên quan để tập trung xác minh làm rõ các tổ chức, cá nhân khác có dấu hiệu lợi dụng hoạt động thương mại điện tử để kinh doanh hàng hóa vi phạm và trốn thuế.

