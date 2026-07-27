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Quảng cáo khiến triển lãm vũ khí Ukraine bị lộ, Nga lập tức tấn công

Quân sự - Thế giới

Quảng cáo khiến triển lãm vũ khí Ukraine bị lộ, Nga lập tức tấn công

Thông báo về triển lãm vũ khí ARMADA ở Kiev được đăng trên áp phích, kết hợp với các thông tin tình báo vào tên lửa của Nga ngay lập tức tấn công.

Tiến Minh
Vào chiều ngày 24/7, lực lượng Nga đã tổ chức một cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo vào một khu vực ở quận Bucha thuộc vùng Kiev. Cơ quan Quân sự Vùng Kyiv đã xác nhận vụ tấn công, cho biết thông tin đang được xác minh và các hoạt động cứu hộ khẩn cấp đang được tiến hành tại hiện trường.
Vào chiều ngày 24/7, lực lượng Nga đã tổ chức một cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo vào một khu vực ở quận Bucha thuộc vùng Kiev. Cơ quan Quân sự Vùng Kyiv đã xác nhận vụ tấn công, cho biết thông tin đang được xác minh và các hoạt động cứu hộ khẩn cấp đang được tiến hành tại hiện trường.
Hiệp hội các nhà sản xuất vũ khí Ukraine sau đó xác nhận, đây là một sự kiện có sự tham gia của các đại diện ngành công nghiệp quốc phòng. Đó là một triển lãm chuyên ngành (ARMADA), do Hiệp hội các nhà sản xuất hệ thống không người lái và công nghệ liên quan tổ chức.
Hiệp hội các nhà sản xuất vũ khí Ukraine sau đó xác nhận, đây là một sự kiện có sự tham gia của các đại diện ngành công nghiệp quốc phòng. Đó là một triển lãm chuyên ngành (ARMADA), do Hiệp hội các nhà sản xuất hệ thống không người lái và công nghệ liên quan tổ chức.
Một áp phích quảng cáo sự kiện đã được đăng tải trực tuyến. Việc đăng ký tham dự sự kiện cũng được thực hiện trực tuyến. Rõ ràng, việc giữ bí mật ở Ukraine “rất có vấn đề”, hoặc ít nhất là thậm chí không được thực hiện. Một áp phích thậm chí còn ghi địa chỉ, trong khi một phiên bản khác lại ghi ngày tháng. Cuối cùng, tất cả thông tin đều trùng khớp.
Một áp phích quảng cáo sự kiện đã được đăng tải trực tuyến. Việc đăng ký tham dự sự kiện cũng được thực hiện trực tuyến. Rõ ràng, việc giữ bí mật ở Ukraine “rất có vấn đề”, hoặc ít nhất là thậm chí không được thực hiện. Một áp phích thậm chí còn ghi địa chỉ, trong khi một phiên bản khác lại ghi ngày tháng. Cuối cùng, tất cả thông tin đều trùng khớp.
Bản thân triển lãm được định vị là một cuộc trình diễn các giải pháp hiện đại, để bảo vệ mục tiêu trọng yếu khỏi các mối đe dọa từ trên không. Dựa trên áp phích, các nhà tổ chức dự định trưng bày radar, hệ thống tác chiến điện tử, UAV đánh chặn và các hệ thống khác. Đặc biệt nhấn mạnh vào UAV.
Bản thân triển lãm được định vị là một cuộc trình diễn các giải pháp hiện đại, để bảo vệ mục tiêu trọng yếu khỏi các mối đe dọa từ trên không. Dựa trên áp phích, các nhà tổ chức dự định trưng bày radar, hệ thống tác chiến điện tử, UAV đánh chặn và các hệ thống khác. Đặc biệt nhấn mạnh vào UAV.
Sự kiện này được dự định là nơi gặp gỡ của các nhà sản xuất, khách hàng và đại diện của các cơ quan thực thi pháp luật. Cuối cùng, nó trở thành một ví dụ điển hình cho thấy khái niệm "bảo vệ trọng yếu", như đã được quảng cáo, lại phản tác dụng đối với chính những người tạo ra nó.
Sự kiện này được dự định là nơi gặp gỡ của các nhà sản xuất, khách hàng và đại diện của các cơ quan thực thi pháp luật. Cuối cùng, nó trở thành một ví dụ điển hình cho thấy khái niệm "bảo vệ trọng yếu", như đã được quảng cáo, lại phản tác dụng đối với chính những người tạo ra nó.
Vào tối ngày 24/7, Bộ Quốc phòng Nga đã xác nhận vụ tấn công tên lửa vào một triển lãm vũ khí được tổ chức ở ngoại ô Kiev của Ukraine. Theo tuyên bố của bộ này, vụ tấn công được thực hiện bằng "vũ khí chính xác cao" tầm xa.
Vào tối ngày 24/7, Bộ Quốc phòng Nga đã xác nhận vụ tấn công tên lửa vào một triển lãm vũ khí được tổ chức ở ngoại ô Kiev của Ukraine. Theo tuyên bố của bộ này, vụ tấn công được thực hiện bằng "vũ khí chính xác cao" tầm xa.
Theo các quan chức Bộ Quốc phòng Nga, họ đã biết rõ về triển lãm quốc phòng đang diễn ra ở ngoại ô Kiev, và do đó vụ tấn công đã được lên kế hoạch chặt chẽ. Cơ sở bị tấn công được cho là nơi trưng bày các loại UAV tiên tiến do Ukraine và nước ngoài sản xuất, được thiết kế để tấn công lãnh thổ Nga.
Theo các quan chức Bộ Quốc phòng Nga, họ đã biết rõ về triển lãm quốc phòng đang diễn ra ở ngoại ô Kiev, và do đó vụ tấn công đã được lên kế hoạch chặt chẽ. Cơ sở bị tấn công được cho là nơi trưng bày các loại UAV tiên tiến do Ukraine và nước ngoài sản xuất, được thiết kế để tấn công lãnh thổ Nga.
Theo tình báo Nga, tại triển lãm cũng quy tụ các nhà phát triển và sản xuất UAV hàng đầu, cũng như đại diện của Bộ Tư lệnh Không người lái thuộc Lực lượng Vũ trang Ukraine và các cơ quan tình báo Ukraine, cũng có mặt tại triển lãm. Cơ hội này là “có một không hai”, và lệnh tấn công đã được đưa ra.
Theo tình báo Nga, tại triển lãm cũng quy tụ các nhà phát triển và sản xuất UAV hàng đầu, cũng như đại diện của Bộ Tư lệnh Không người lái thuộc Lực lượng Vũ trang Ukraine và các cơ quan tình báo Ukraine, cũng có mặt tại triển lãm. Cơ hội này là “có một không hai”, và lệnh tấn công đã được đưa ra.
Mặc dù Bộ Quốc phòng Nga không cung cấp chi tiết về cuộc tấn công, nhưng rất có thể nó đã diễn ra vào sáng 24/7 trong một cuộc tấn công phối hợp vào trung tâm thủ đô Kiev và vùng ngoại ô. Theo các nguồn tin của Ukraine, tổng cộng 10-12 tên lửa đạn đạo và siêu thanh đã được Nga sử dụng trong cuộc tấn công, ba trong số đó đã bắn trúng khu triển lãm.
Mặc dù Bộ Quốc phòng Nga không cung cấp chi tiết về cuộc tấn công, nhưng rất có thể nó đã diễn ra vào sáng 24/7 trong một cuộc tấn công phối hợp vào trung tâm thủ đô Kiev và vùng ngoại ô. Theo các nguồn tin của Ukraine, tổng cộng 10-12 tên lửa đạn đạo và siêu thanh đã được Nga sử dụng trong cuộc tấn công, ba trong số đó đã bắn trúng khu triển lãm.
Theo người phát ngôn của lực lượng Phòng không Ukraine, Đại tá Yuriy Ignat, một tên lửa đã bị đánh chặn, và hai tên lửa khác bắn trúng khu phức hợp nơi sự kiện đang diễn ra. Tuy nhiên, Bộ Tổng tham mưu Quân đội Ukraine đã phủ nhận mọi sự liên quan đến cuộc triển lãm, tuyên bố rằng họ không liên quan gì, và đó không phải là triển làm quốc phòng, mà là một triển lãm dân sự.
Theo người phát ngôn của lực lượng Phòng không Ukraine, Đại tá Yuriy Ignat, một tên lửa đã bị đánh chặn, và hai tên lửa khác bắn trúng khu phức hợp nơi sự kiện đang diễn ra. Tuy nhiên, Bộ Tổng tham mưu Quân đội Ukraine đã phủ nhận mọi sự liên quan đến cuộc triển lãm, tuyên bố rằng họ không liên quan gì, và đó không phải là triển làm quốc phòng, mà là một triển lãm dân sự.
Trong khi đó theo trang Military Review của Mỹ, xác nhận dấu hiệu cho thấy có khách nước ngoài đã tham dự triển lãm vũ khí ARMADA. Theo trang web này, cho biết triển lãm này được tổ chức chủ yếu với sự hợp tác của các công ty nước ngoài, nhằm thu hút nguồn vốn đầu tư mới và điều này là nguyên nhân để tên lửa Nga tấn công vào nơi tổ chức sự kiện.
Trong khi đó theo trang Military Review của Mỹ, xác nhận dấu hiệu cho thấy có khách nước ngoài đã tham dự triển lãm vũ khí ARMADA. Theo trang web này, cho biết triển lãm này được tổ chức chủ yếu với sự hợp tác của các công ty nước ngoài, nhằm thu hút nguồn vốn đầu tư mới và điều này là nguyên nhân để tên lửa Nga tấn công vào nơi tổ chức sự kiện.
Báo chí Ba Lan cũng đang đưa tin về cái chết của một nhân viên thuộc công ty công nghiệp quốc phòng Ba Lan, do vụ tấn công tại triển lãm gần Kiev. Theo các thông tin mới nhất, người này tham gia hợp tác sản xuất thiết bị quân sự cho Ukraine, cũng như hậu cần kỹ thuật quân sự.
Báo chí Ba Lan cũng đang đưa tin về cái chết của một nhân viên thuộc công ty công nghiệp quốc phòng Ba Lan, do vụ tấn công tại triển lãm gần Kiev. Theo các thông tin mới nhất, người này tham gia hợp tác sản xuất thiết bị quân sự cho Ukraine, cũng như hậu cần kỹ thuật quân sự.
Theo dữ liệu sơ bộ, ít nhất 80 công dân nước ngoài đã tham dự triển lãm. Các tài khoản mạng xã hội Ukraine đưa tin về sự hiện diện của đại diện đến từ Anh, Thụy Điển, các nước Baltic và Ba Lan.
Theo dữ liệu sơ bộ, ít nhất 80 công dân nước ngoài đã tham dự triển lãm. Các tài khoản mạng xã hội Ukraine đưa tin về sự hiện diện của đại diện đến từ Anh, Thụy Điển, các nước Baltic và Ba Lan.
Có thể nhìn thấy những chiếc xe sang trọng đậu ở lối vào khu phức hợp, cho thấy triển lãm quốc phòng ở Kiev không chỉ thu hút những nhân viên bình thường của các công ty nước ngoài tham gia hợp tác quân sự với Ukraine, mà còn có cả các chuyên gia và lãnh đạo cấp cao của các công ty quốc phòng phương Tây.
Có thể nhìn thấy những chiếc xe sang trọng đậu ở lối vào khu phức hợp, cho thấy triển lãm quốc phòng ở Kiev không chỉ thu hút những nhân viên bình thường của các công ty nước ngoài tham gia hợp tác quân sự với Ukraine, mà còn có cả các chuyên gia và lãnh đạo cấp cao của các công ty quốc phòng phương Tây.
Theo tình báo Nga, có thể trong vài ngày tới, truyền thông Anh, Thụy Điển và một số nước phương Tây khác sẽ đưa tin về "bệnh đột ngột" hoặc "tai nạn chết người khi leo núi" trong số các nhà quản lý và kỹ sư cấp cao thuộc ngành công nghiệp quốc phòng.
Theo tình báo Nga, có thể trong vài ngày tới, truyền thông Anh, Thụy Điển và một số nước phương Tây khác sẽ đưa tin về "bệnh đột ngột" hoặc "tai nạn chết người khi leo núi" trong số các nhà quản lý và kỹ sư cấp cao thuộc ngành công nghiệp quốc phòng.
Còn đối với tình báo Nga, cuộc tấn công của họ vào nơi tổ chức sự kiện triển lãm quốc phòng của Kiev ngày 24/7, có nghĩa bất kỳ "sự kiện kín" nào liên quan đến tổ hợp công nghiệp quốc phòng Ukraine đều có thể gặp rủi ro, và những nỗ lực tổ chức chúng ở những địa điểm dù bí mật cũng đều không đảm bảo an toàn. https://topwar.ru/286876-pojavilis-dannye-o-nahozhdenii-na-vystavke-oruzhija-pod-kievom-zapadnyh-viziterov.html https://topwar.ru/286848-v-kieve-podtverdili-raketnyj-udar-po-vystavke-vooruzhenij-armada.html https://topwar.ru/286871-ataka-byla-celenapravlennoj-mo-podtverdilo-udar-po-vystavke-pod-kievom.html
Còn đối với tình báo Nga, cuộc tấn công của họ vào nơi tổ chức sự kiện triển lãm quốc phòng của Kiev ngày 24/7, có nghĩa bất kỳ "sự kiện kín" nào liên quan đến tổ hợp công nghiệp quốc phòng Ukraine đều có thể gặp rủi ro, và những nỗ lực tổ chức chúng ở những địa điểm dù bí mật cũng đều không đảm bảo an toàn. https://topwar.ru/286876-pojavilis-dannye-o-nahozhdenii-na-vystavke-oruzhija-pod-kievom-zapadnyh-viziterov.html https://topwar.ru/286848-v-kieve-podtverdili-raketnyj-udar-po-vystavke-vooruzhenij-armada.html https://topwar.ru/286871-ataka-byla-celenapravlennoj-mo-podtverdilo-udar-po-vystavke-pod-kievom.html
Tiến Minh
#Triển lãm #xung đột Nga – Ukraine #Nga tấn công tên lửa vào Ukraine

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