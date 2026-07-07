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Quân sự - Thế giới

Thông tin vụ nổ ở Damascus giữa chuyến thăm Syria của Tổng thống Pháp

Vụ nổ lớn xảy ra tại thủ đô Damascus, Syria, giữa lúc Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đang có chuyến thăm đất nước này.

An An (Theo AP)

AP dẫn thông tin từ Bộ Nội vụ Syria cho biết, các vụ nổ xảy ra gần khách sạn Four Seasons ở thủ đô Damascus hôm 7/7 giữa lúc Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đang có chuyến thăm quốc gia này.

Nhà lãnh đạo Pháp đã vào Phủ Tổng thống Syria để gặp Tổng thống Ahmad al-Sharaa. Chính quyền Syria chưa đưa ra bình luận ngay lập tức về vụ việc.

Văn phòng Tổng thống Pháp cho biết, ông vẫn an toàn và cuộc gặp với ông al-Sharaa vẫn tiếp diễn.

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Tổng thống Syria Ahmad al-Sharaa (bên phải) và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tại Phủ Tổng thống ở Damascus, Syria, ngày 7/7/2026. Ảnh: AP/Ghaith Alsayed.

Trong một tuyên bố được truyền thông nhà nước đưa tin, Bộ Nội vụ Syria cho biết, hai vụ nổ ở trung tâm thủ đô là do thiết bị nổ gây ra. Một thiết bị được đặt trong thùng rác và thiết bị còn lại cài trong một chiếc xe đang đỗ. Bộ này cho biết thêm 4 người bị thương là cảnh sát, và chưa có trường hợp tử vong nào được báo cáo ngay lập tức.

Từ hiện trường có thể nhìn thấy một cột khói lớn. Nơi xảy ra vụ việc nằm trên một con phố sầm uất ở Damascus.

Một cuộc điều tra hiện đang được tiến hành. Chưa có nhóm nào nhận trách nhiệm về vụ nổ.

Theo AP, Tổng thống Macron đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy châu Âu và Mỹ dỡ bỏ hầu hết lệnh trừng phạt đối với Syria. Ông đã đến Syria vào tối 6/7 cùng với một phái đoàn kinh tế và dự kiến ​​sẽ ký các bản ghi nhớ hợp tác với Tổng thống Syria khi quốc gia này đang cố gắng thu hút các nhà đầu tư để giúp tái thiết đất nước sau 14 năm nội chiến.

>>> Mời độc giả xem thêm video về một vụ nổ tại nhà máy thuốc nổ quân sự ở Mỹ trước đây

Nguồn video: THĐT
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