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Quân sự - Thế giới

Thông tin mới nhất về trận động đất mạnh 7,8 độ Richter ở Philippines

Trận động đất mạnh 7,8 độ Richter ở Philippines đã khiến ít nhất 35 người thiệt mạng và hơn 200 người khác bị thương.

An An (Theo AP)

AP đưa tin, tính đến sáng 9/6, trận động đất mạnh 7,8 độ Richter ở miền Nam Philippines hôm 8/6 đã khiến ít nhất 35 người thiệt mạng và hơn 200 người khác bị thương. Cơn địa chấn đã làm sập nhiều tòa nhà, gây ra sóng thần cao 1m tràn vào các bờ biển.

Nhiều tòa nhà, chủ yếu là nhà thấp tầng, đã bị sập hoặc hư hại tại thành phố General Santos, nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. Thiệt hại do sóng thần được báo cáo ở ít nhất một ngôi làng ven biển phía nam.

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Một tòa nhà bị hư hại sau trận động đất ở General Santos, Philippines, ngày 8/6/2026. Ảnh: AP.

Trận động đất cũng gây ra sạt lở đất ở Glan, một đô thị thuộc tỉnh Sarangani, khiến 13 người dân thiệt mạng, ông Rene Punzalan, một quan chức phụ trách giảm nhẹ thiên tai của tỉnh, cho biết trên đài phát thanh DZBB. Ông nói thêm rằng 4 người dân khác ở Sarangani cũng đã thiệt mạng.

Ông Teresito Bacolcol, Giám đốc Viện Núi lửa và Địa chấn Philippines cho biết, cơn địa chấn này là trận động đất mạnh nhất xảy ra ở Philippines từ đầu năm đến nay. Ông khuyến cáo người dân nên thận trọng, tìm hiểu kỹ trước khi trở về những ngôi nhà bị hư hại, vì chúng có thể sụp đổ do dư chấn.

Ít nhất 4 người vẫn mất tích ở General Santos, một thành phố cảng với hơn 700.000 dân và là trung tâm khu vực của ngành xuất khẩu cá ngừ. Các đội tìm kiếm và cứu hộ đang nỗ lực tìm kiếm những người có thể bị mắc kẹt trong siêu thị, nhà kho, trường học và các tòa nhà nhỏ khác bị sập hoặc bị hư hại nghiêm trọng, các quan chức thông tin.

Sân bay quốc tế ở General Santos tạm thời đóng cửa do ảnh hưởng của động đất và 17 chuyến bay nội địa đã bị hủy, theo thông báo của Cục Hàng không Dân dụng Philippines.

Mỹ cho biết họ đang phối hợp với Manila và sẵn sàng hỗ trợ các nỗ lực ứng phó của Philippines sau động đất. Pháp, Nhật Bản và New Zealand cũng bày tỏ sự ủng hộ.

>>> Mời độc giả xem thêm video về một trận động đất trước đó ở Philippines

Nguồn video: VTV
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