Xã hội

Thông tin đăng kiểm của xe khách gặp nạn khiến 3 người chết ở Sơn La

Chủ phương tiện xe khách BKS 26F-008.51 gặp nạn là Nguyễn Văn Hưởng. Chiếc xe vẫn còn hạn đăng kiểm đến ngày 20/4/2026.

Thiên Tuấn

Liên quan đến vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại tỉnh Sơn La khiến 4 người thương vong vào rạng sáng 17/1, theo dữ liệu đăng kiểm phương tiện cho thấy, chiếc xe khách gặp nạn vẫn còn hạn kiểm định.

Theo đó, chủ phương tiện xe khách BKS 26F-008.51 gặp nạn là Nguyễn Văn Hưởng, trú tại tổ 6, phường Tô Hiệu, TP Sơ La (cũ). Chiếc xe được sản xuất năm 2018 và thời gian đăng kiểm gần nhất là ngày 21/10/2024, xe hết hết hạn đăng kiểm là ngày 20/4/2026.

tai-nan-17686133743341951940245.jpg

Như Báo Tri thức và Cuộc sống đưa tin, khoảng 4h15' ngày 17/1 xảy ra vụ tai nạn nghiêm trọng liên quan xe khách trên quốc lộ 6 khiến 4 người thương vong.

Thời điểm trên, ô tô khách loại 36 chỗ biển số 26F-008.51 do anh N.V.H. (SN 1983, trú tại Sơn La) cầm lái trên quốc lộ 6 hướng Hà Nội - Sơn La.

Khi tới Km 225+150 thuộc bản Lắc Kén, xã Chiềng Hặc, tỉnh Sơn La, chiếc xe tự lao xuống cống thoát nước bên phải đường, lật ngang. Thời điểm xảy ra tai nạn trên xe có khoảng 18 người (14 hành khách, hai lái xe, hai phụ xe).

Vụ tai nạn làm 3 người chết tại hiện trường, 1 người bị thương được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Yên Châu, Sơn La. Ô tô khách hư hỏng.

Qua kiểm tra nhanh chất kích thích với lái xe, không phát hiện cồn và ma túy.

Tại thời điểm xảy ra tai nạn, thời tiết qua khu vực có mưa, sương mù, mặt đường trơn trượt. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được làm rõ.

#sơn la #tai nạn giao thông #tử vong #đăng kiểm #xe khách #hạn kiểm định

