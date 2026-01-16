Lĩnh 5 năm tù vì gây tai nạn khiến 4 người thương vong

Do không giữ khoảng cách an toàn, bị cáo Dương Kiệt Tâm (TP Hồ Chí Minh) đã gây tai nạn giao thông nghiêm trọng làm 2 người tử vong.

Ngày 16/01, Tòa án nhân dân khu vực 1 - Hà Tĩnh mở phiên tòa trực tuyến xét xử sơ thẩm bị cáo Dương Kiệt Tâm (SN 1999, trú tại Ấp Tân Lập, xã Xuân Thới Sơn, TP Hồ Chí Minh) về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”.

Theo cáo trạng, khoảng 22h40 ngày 20/7/2025, Dương Kiệt Tâm điều khiển xe ô tô tải biển kiểm soát 50H-176.57 lưu thông trên Quốc lộ 1 theo hướng Nam – Bắc. Khi đến điểm mở Km524+300 thuộc địa phận xã Cẩm Xuyên, Tâm quan sát thấy xe ô tô mang BKS: 38A-616.80 do anh Nguyễn Trọng B. điều khiển đang giảm tốc độ, bật tín hiệu xi nhan rẽ trái để chuyển hướng.

Toàn cảnh phiên toà.

Tuy nhiên, do chủ quan, không giữ khoảng cách an toàn tối thiểu với xe phía trước, xe ô tô do Dương Kiệt Tâm điều khiển đã va chạm với xe của anh B. (trên xe chở vợ và 2 con).

Cú va chạm mạnh khiến xe này bị đẩy sang làn đường ngược chiều và tiếp tục va chạm với xe ô tô khách biển kiểm soát 37H-076.85 do anh Nguyễn Ngọc C. (SN 1986, trú tại xóm 3, phường Thành Vinh, tỉnh Nghệ An) điều khiển, lưu thông theo hướng Bắc – Nam.

Hậu quả, anh B. và cháu N.T.U. tử vong; chị T.T.Tr. bị thương với tỷ lệ tổn hại sức khỏe 7%; cháu N.N.N.B. bị thương 17%. Tổng thiệt hại về tài sản được xác định là 617.848.720 đồng.

Sau khi xem xét toàn diện tính chất, mức độ nguy hiểm của hành vi phạm tội, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Dương Kiệt Tâm 5 năm tù giam về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”.

