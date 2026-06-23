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Quân sự - Thế giới

Thổ Nhĩ Kỳ bắt hơn 200 đối tượng trước thềm Hội nghị thượng đỉnh NATO

Lực lượng an ninh Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt giữ hơn 200 đối tượng bị tình nghi có liên hệ với các nhóm cực đoan, bao gồm cả IS.

An An (Theo AP)

AP đưa tin, trong cuộc truy quét quy mô lớn trước thềm Hội nghị thượng đỉnh NATO diễn ra tại Ankara vào ngày 7-8/7 tới, lực lượng an ninh Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt giữ 209 đối tượng bị tình nghi có liên hệ với các nhóm cực đoan, bao gồm cả tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS).

Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến sẽ cùng các nhà lãnh đạo khác của liên minh 32 thành viên tham dự Hội nghị thượng đỉnh NATO vào tháng 7 tới.

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Hội nghị thượng đỉnh NATO sẽ diễn ra tại Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ, vào ngày 7-8/7. Ảnh: hurriyetdailynews.

Thổ Nhĩ Kỳ đang lên kế hoạch áp dụng các biện pháp an ninh nghiêm ngặt cho hội nghị thượng đỉnh, bao gồm cấm biểu tình và hạn chế giao thông trên các tuyến đường dẫn đến sân bay, cũng như phong tỏa các khu vực xung quanh địa điểm tổ chức hội nghị và khách sạn đón tiếp những đoàn đại biểu.

Chính phủ của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan luôn ưu tiên an ninh và các nhà chức trách thường xuyên tiến hành các cuộc truy quét những đối tượng tình nghi.

Tháng trước, lực lượng an ninh đã bắt giữ 324 người bị tình nghi có liên hệ với nhóm IS trong một chiến dịch truy quét trên toàn quốc.

Sáng ngày 23/6, các công tố viên Thổ Nhĩ Kỳ đã ra lệnh bắt giữ 241 nghi phạm và 209 người trong số họ bị bắt giữ trong cuộc đột kích của lực lượng an ninh xung quanh Ankara, theo một tuyên bố từ văn phòng công tố viên trưởng.

Trong số những đối tượng bị bắt giữ có 56 phần tử bị cáo buộc là thành viên của tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS).

Cuộc đột kích tiếp diễn trong ngày để bắt giữ những nghi phạm còn lại.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Thượng đỉnh NATO tại Hà Lan hồi tháng 6/2025

Nguồn video: VTV
#Thổ Nhĩ Kỳ bắt hơn 200 đối tượng tình nghi #Thổ Nhĩ Kỳ #Hội nghị thượng đỉnh NATO #phiến quân IS #NATO

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