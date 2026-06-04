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Quân sự - Thế giới

FBI bắn hạ nghi phạm bắt giữ 10 người làm con tin

Một nghi phạm đã bị lực lượng FBI bắn tử vong sau khi hắn ta bắt giữ 10 người làm con tin ở California, Mỹ.

An An (Theo AP)

AP đưa tin cảnh sát nhận được cuộc gọi báo có đe dọa đánh bom tại tòa nhà văn phòng 4 tầng với cửa sổ kính màu tối ở Bakersfield, một thành phố có khoảng 380.000 cư dân cách Los Angeles khoảng 160 km về phía đông bắc, hôm 2/6.

Một nghi phạm sau đó đã bị đặc vụ FBI bắn tử vong vào sáng 3/6 sau cuộc đối đầu kéo dài 16 tiếng. Nghi phạm này trước đó đã bắt giữ 10 nhân viên của Văn phòng Giám đốc Giáo dục hạt Kern làm con tin bên trong tòa nhà, nơi tọa lạc của một ngân hàng. Hắn ta nói rằng đã buộc chất nổ vào người mình và một số con tin.

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Các đặc vụ FBI có mặt sau khi một nghi phạm bắt giữ các con tin và cố thủ bên trong một tòa nhà tại Bakersfield, California, ngày 2/6/2026. Ảnh: AP/David Dennis.

Phó cảnh sát trưởng Bakersfield, Jeremy Blakemore, cho biết các con tin đã được tìm thấy an toàn trong tòa nhà.

"Nghi phạm Anthony Scott Searles-Harris, 41 tuổi, đã bị bắn chết vào khoảng 4h20 sáng 3/6 (giờ địa phương)", Sid Patel, đặc vụ phụ trách văn phòng FBI tại Sacramento, thông tin. Giới chức cho biết ông ta là cựu quân nhân, có tiền án tiền sự và là tội phạm tình dục đã đăng ký.

Theo lời Blakemore, Searles-Harris nói với cảnh sát rằng ông ta có bom sau khi cố thủ trên tầng hai của tòa nhà. Giới chức trách đã tiến hành kiểm tra các thiết bị mà Searles-Harris nói là chất nổ hôm 3/6, nhưng Patel cho biết chúng dường như không gây nguy hiểm.

"Một trong những con tin đã liên lạc được với lực lượng thực thi pháp luật bằng điện thoại cho đến khi hết pin", ông Patel nói thêm.

Hồ sơ của cơ quan tư pháp California và hồ sơ tòa án cho thấy Searles-Harris nằm trong danh sách tội phạm tình dục của tiểu bang do bị kết án năm 2014 và ông ta được ra tù vào năm 2018.

>>> Mời độc giả xem thêm video về vụ Mỹ bắt giữ nghi phạm lao xe vào đám đông trước đây

Nguồn video: VTV
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