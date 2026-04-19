Diễn biến vụ xả súng hàng loạt, bắt giữ con tin ở Ukraine

Tay súng đã bắn chết 6 người và làm ít nhất 14 người bị thương trong vụ xả súng hàng loạt tại thủ đô Kiev của Ukraine.

AP dẫn thông tin từ giới chức địa phương cho biết, kẻ tấn công, 58 tuổi, mang theo vũ khí tự động đã sát hại 6 người và cố thủ bên trong một siêu thị cùng với các con tin tại thủ đô Kiev của Ukraine vào ngày 18/4, trước khi bị cảnh sát bắn hạ. Ít nhất 14 người khác bị thương đã được đưa tới bệnh viện điều trị.

“Kẻ tấn công đã bị vô hiệu hóa. Hắn bắt giữ con tin và, thật đáng tiếc, đã sát hại một người trong số họ. Hắn cũng đã sát hại 4 người trên đường phố. Một phụ nữ khác tử vong tại bệnh viện do vết thương quá nặng”, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết.

Một cảnh sát kiểm tra hiện trường nơi xảy ra vụ xả súng ở Kiev, Ukraine, ngày 18/4/2026. Ảnh: AP/Dan Bashakov.

Nhà lãnh đạo Zelensky nói thêm rằng: "Kẻ tấn công đã phóng hỏa một căn hộ trước khi mang theo vũ khí ra đường. Hắn có tiền án và từng sống lâu năm tại vùng Donetsk".

Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) mô tả vụ xả súng, bắt cóc con tin này là hành động khủng bố.

Các đơn vị cảnh sát đặc nhiệm của Ukraine đã đột kích vào cửa hàng tiện lợi sau khi nỗ lực thương lượng với tay súng không thành công, Bộ trưởng Nội vụ Ihor Klymenko thông tin.

Được biết, các con tin là khách hàng và nhân viên siêu thị.

“Chúng tôi đã cố gắng thuyết phục hắn, nhưng không nhận được phản hồi. Do đó, lệnh tiêu diệt đã được ban ra”, Bộ trưởng Klymenko nói. Theo Bộ trưởng, tay súng này có giấy phép sử dụng vũ khí hợp lệ.

Cơ quan chức năng đang điều tra động cơ gây án.

Vụ xả súng xảy ra tại quận Holosiivskyi của Kiev và một số cư dân cho biết họ nhận ra kẻ tấn công.

“Tôi biết anh ta. Anh ta có vẻ là người có học, lịch sự, không ai ngờ lại là tội phạm. Anh ta sống một mình, không giao tiếp nhiều với mọi người”, bà Hanna Kulyk, 75 tuổi, sống cùng khu chung cư với kẻ tấn công, chia sẻ.

