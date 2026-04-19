Diễn biến vụ xả súng hàng loạt, bắt giữ con tin ở Ukraine

Tay súng đã bắn chết 6 người và làm ít nhất 14 người bị thương trong vụ xả súng hàng loạt tại thủ đô Kiev của Ukraine.

AP dẫn thông tin từ giới chức địa phương cho biết, kẻ tấn công, 58 tuổi, mang theo vũ khí tự động đã sát hại 6 người và cố thủ bên trong một siêu thị cùng với các con tin tại thủ đô Kiev của Ukraine vào ngày 18/4, trước khi bị cảnh sát bắn hạ. Ít nhất 14 người khác bị thương đã được đưa tới bệnh viện điều trị.

“Kẻ tấn công đã bị vô hiệu hóa. Hắn bắt giữ con tin và, thật đáng tiếc, đã sát hại một người trong số họ. Hắn cũng đã sát hại 4 người trên đường phố. Một phụ nữ khác tử vong tại bệnh viện do vết thương quá nặng”, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết.

ap26108610150165.jpg
Một cảnh sát kiểm tra hiện trường nơi xảy ra vụ xả súng ở Kiev, Ukraine, ngày 18/4/2026. Ảnh: AP/Dan Bashakov.

Nhà lãnh đạo Zelensky nói thêm rằng: "Kẻ tấn công đã phóng hỏa một căn hộ trước khi mang theo vũ khí ra đường. Hắn có tiền án và từng sống lâu năm tại vùng Donetsk".

Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) mô tả vụ xả súng, bắt cóc con tin này là hành động khủng bố.

Các đơn vị cảnh sát đặc nhiệm của Ukraine đã đột kích vào cửa hàng tiện lợi sau khi nỗ lực thương lượng với tay súng không thành công, Bộ trưởng Nội vụ Ihor Klymenko thông tin.

Được biết, các con tin là khách hàng và nhân viên siêu thị.

“Chúng tôi đã cố gắng thuyết phục hắn, nhưng không nhận được phản hồi. Do đó, lệnh tiêu diệt đã được ban ra”, Bộ trưởng Klymenko nói. Theo Bộ trưởng, tay súng này có giấy phép sử dụng vũ khí hợp lệ.

Cơ quan chức năng đang điều tra động cơ gây án.

Vụ xả súng xảy ra tại quận Holosiivskyi của Kiev và một số cư dân cho biết họ nhận ra kẻ tấn công.

“Tôi biết anh ta. Anh ta có vẻ là người có học, lịch sự, không ai ngờ lại là tội phạm. Anh ta sống một mình, không giao tiếp nhiều với mọi người”, bà Hanna Kulyk, 75 tuổi, sống cùng khu chung cư với kẻ tấn công, chia sẻ.

>>> Mời độc giả xem thêm video về một vụ xả súng ở Mỹ hồi tháng 8/2025

Quân sự - Thế giới

Thổ Nhĩ Kỳ rúng động vì 2 vụ xả súng trường học liên tiếp

Trong vụ xả súng mới nhất, một học sinh nổ súng vào hai lớp học tại ngôi trường ở Kahramanmaras, Thổ Nhĩ Kỳ, khiến 9 người thiệt mạng và 13 người bị thương.

AP dẫn thông tin từ Bộ trưởng Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ Mustafa Ciftci cho biết, một học sinh 14 tuổi đã nổ súng vào hai lớp học tại một ngôi trường ở Kahramanmaras, Thổ Nhĩ Kỳ, ngày 15/4. Vụ xả súng khiến 9 người thiệt mạng và 13 người khác bị thương, trong đó có 6 nạn nhân nguy kịch.

Ông Mukerrem Unluer, Thống đốc tỉnh Kahramanmara, thông tin rằng tay súng 14 tuổi này đã mang theo 5 khẩu súng và 7 băng đạn đến trường. Những khẩu súng được cho là thuộc về cha của học sinh này.

Quân sự - Thế giới

Diễn biến vụ xả súng trường học Thổ Nhĩ Kỳ, 17 người thương vong

Kẻ tấn công nổ súng tại một trường trung học ở khu vực đông nam Thổ Nhĩ Kỳ trước khi tự sát. Ít nhất 16 người bị thương trong vụ việc.

AP dẫn lời một quan chức địa phương cho biết, vụ nổ súng xảy ra tại một trường trung học ở khu vực đông nam Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 14/4.

"Kẻ tấn công, 18 tuổi và là một cựu học sinh của trường, mang theo một khẩu súng săn, đã xả súng bừa bãi bên trong một trường trung học dạy nghề ở Siverek, tỉnh Sanliurfa. Đối tượng đã tự sát bằng chính khẩu súng này sau khi bị cảnh sát truy bắt”, Thống đốc Hasan Sildak thông tin.

Quân sự - Thế giới

Kẻ xả súng trường đại học Mỹ có mối liên hệ thế nào với IS?

Nghi phạm trong vụ xả súng tại Đại học Old Dominion ở Norfolk, bang Virginia, Mỹ, từng thụ án 8 năm tù vì âm mưu hỗ trợ tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS).

AP dẫn lời các nhà chức trách cho biết, một cựu thành viên Lực lượng Vệ binh Quốc gia Virginia và từng ngồi tù 8 năm vì âm mưu hỗ trợ tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đã nổ súng vào một lớp học tại Đại học Old Dominion (ODU), bang Virginia, hôm 12/3 trước khi bị khống chế và tiêu diệt.

FBI điều tra theo hướng hành động khủng bố

