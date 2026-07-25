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Số hóa - Xe

Thiết bị 34 USD biến công tắc cũ thành "vũ khí" diệt gián

Chỉ với 33,99 USD, robot SwitchBot Bot Rechargeable có thể bật công tắc từ xa, giúp người dùng tránh bước vào phòng tối và tự động hóa thiết bị gia dụng.

Thiên Trang (th)

Những căn bếp tối vào ban đêm luôn là "nỗi ám ảnh" của không ít gia đình, đặc biệt với những người sợ gián. Chỉ một khoảnh khắc phải lần mò tìm công tắc đèn cũng đủ khiến nhiều người thấp thỏm vì lo chạm mặt những vị khách không mời. Thay vì thay toàn bộ hệ thống điện bằng các công tắc thông minh đắt đỏ, một thiết bị nhỏ gọn mang tên SwitchBot Bot Rechargeable đang thu hút sự chú ý nhờ khả năng biến công tắc truyền thống thành thiết bị điều khiển từ xa. Với mức giá chỉ 33,99 USD, sản phẩm được xem là giải pháp tự động hóa đơn giản, đồng thời giúp người dùng chủ động bật đèn trước khi bước vào phòng tối, hạn chế nguy cơ chạm trán côn trùng.

Điểm đặc biệt của SwitchBot Bot Rechargeable nằm ở cơ chế hoạt động rất khác so với các thiết bị nhà thông minh thông thường. Thay vì can thiệp vào hệ thống dây điện, robot được dán trực tiếp cạnh công tắc hoặc nút bấm vật lý. Khi nhận lệnh từ ứng dụng trên điện thoại, một cánh tay cơ khí nhỏ sẽ vươn ra để nhấn hoặc kéo công tắc giống như thao tác của con người. Nhờ vậy, người dùng có thể điều khiển từ xa nhiều thiết bị điện quen thuộc như đèn chiếu sáng, máy pha cà phê, cửa gara hay thậm chí máy giặt mà không cần thay thế công tắc hiện có. Nếu kết hợp với bộ điều khiển trung tâm SwitchBot Hub, thiết bị còn hỗ trợ điều khiển bằng giọng nói thông qua Amazon Alexa, Google Assistant và cho phép thao tác ngay cả khi chủ nhà ở xa.

SwitchBot Bot Rechargeable sử dụng cánh tay cơ khí để nhấn công tắc vật lý, biến thiết bị điện truyền thống thành thiết bị thông minh.

So với phiên bản SwitchBot Bot đời đầu, bản Rechargeable giữ nguyên tính năng nhưng được nâng cấp đáng kể về nguồn năng lượng. Thiết bị sử dụng pin sạc qua cổng USB-C thay vì pin dùng một lần, giúp thân thiện với môi trường và thuận tiện hơn trong quá trình sử dụng. Theo nhà sản xuất, nếu kích hoạt khoảng một lần mỗi ngày, robot có thể hoạt động liên tục trong khoảng sáu tháng sau mỗi lần sạc đầy. Con số này thấp hơn đáng kể so với phiên bản cũ có thể duy trì tới khoảng 600 ngày nhờ pin rời, nhưng đổi lại người dùng không còn phải mất công tìm mua pin thay thế. Với những ai muốn tự động hóa một vài thiết bị trong nhà mà không đầu tư hệ thống smart home hoàn chỉnh, đây vẫn là lựa chọn có chi phí khá dễ tiếp cận.

Tuy nhiên, quá trình lắp đặt SwitchBot Bot Rechargeable không hoàn toàn đơn giản như vẻ ngoài của nó. Để cánh tay robot có thể chạm đúng vị trí, nhấn đủ lực và rút về chính xác, người dùng phải căn chỉnh rất kỹ khoảng cách cũng như góc đặt. Riêng với các công tắc dạng bập bênh, phụ kiện đi kèm cần được dán đúng vị trí để robot vừa có thể bật vừa có thể tắt đèn. Không ít người dùng cho biết họ phải thử đi thử lại nhiều lần trước khi thiết bị hoạt động ổn định, bởi hướng dẫn đi kèm chưa mô tả thật sự chi tiết. Dù vậy, việc điều chỉnh vài lần vẫn đơn giản và ít tốn công hơn nhiều so với thay mới toàn bộ hệ thống công tắc điện trong nhà.

Sau khi căn chỉnh đúng vị trí, robot có thể hoạt động ổn định và thực hiện các lịch trình bật, tắt thiết bị hoàn toàn tự động.

Sau khi hoàn tất khâu thiết lập, SwitchBot Bot Rechargeable cho thấy khả năng vận hành khá ổn định. Thiết bị phản hồi nhanh khi nhận lệnh từ ứng dụng, bám chắc trên bề mặt và thực hiện chính xác các lịch trình tự động đã cài đặt. Quan trọng hơn, việc có thể bật sáng căn bếp hoặc hành lang trước khi bước vào mang lại cảm giác an tâm, đặc biệt với những người ngại côn trùng hoặc thường xuyên trở về nhà vào ban đêm. Ngoài yếu tố tiện lợi, cánh tay robot tí hon liên tục thực hiện thao tác bật, tắt công tắc cũng tạo nên trải nghiệm công nghệ thú vị, đúng với tinh thần của các thiết bị nhà thông minh hiện đại.

Dĩ nhiên, SwitchBot Bot Rechargeable không phải sản phẩm dành cho mọi gia đình. Nếu ngôi nhà đã được trang bị bóng đèn, ổ cắm và công tắc thông minh đồng bộ, thiết bị này sẽ không mang lại quá nhiều khác biệt. Tuy nhiên, với những ngôi nhà vẫn sử dụng hệ thống điện truyền thống nhưng muốn bổ sung một số tính năng tự động hóa mà không cần sửa chữa hay thay thế hạ tầng, đây là giải pháp đáng cân nhắc. Với mức giá chỉ hơn 30 USD, khả năng điều khiển từ xa, hỗ trợ trợ lý ảo và quá trình lắp đặt không đòi hỏi can thiệp vào hệ thống điện, SwitchBot Bot Rechargeable đang chứng minh rằng việc xây dựng một ngôi nhà thông minh đôi khi chỉ bắt đầu từ một cánh tay robot nhỏ bé.

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