Phật tử không bia rượu có thể thành công nơi công sở?

HỎI: Tôi là một nam Phật tử, năm nay 28 tuổi, hiện đang là nhân viên quan hệ khách hàng tại một ngân hàng. Công việc chính của tôi là tiếp thị, tìm kiếm, tạo mối quan hệ và phát triển khách hàng mới nên tôi hay gặp gỡ tiệc tùng, rượu bia với khách hàng.

Bên cạnh đó, các bạn đồng nghiệp cùng phòng rất năng động, chịu chơi và thường tổ chức tiệc tùng, rượu bia để giao lưu. Mọi người hay nói giỡn với nhau, kể cả gièm pha chọc ghẹo, người này tung kẻ kia hứng, rộn ràng tiếng cười. Do tính cách trầm tĩnh, điềm đạm, tình cảm, sống nội tâm nên thực sự đôi lúc tôi cảm thấy mình bơ vơ, lạc lõng, cô đơn do không bắt nhịp được với mọi người. Lúc đó tôi cảm thấy buồn và có cảm giác rất nặng nề, suy nghĩ nhiều về những lời nhận xét của mọi người và muốn trốn tránh tất cả.

Mặt khác, do tửu lượng kém nên khi đi tiệc tùng, tôi cứ ngồi yên một chỗ, không dám đến bàn mời mọi người, nhiều lúc tôi còn tìm cách tránh né, biện đủ lý do để không đi vì tôi biết khi tham gia mà không giao lưu thì càng mệt mỏi hơn. Riết rồi tôi cảm thấy rất mệt mỏi, nặng nề, không ai quý mến mình cũng như những lời tôi nói ra cũng không được tôn trọng. Vì vậy tôi không có đồng nghiệp thân, không được sếp trọng dụng nên cơ hội thăng tiến rất nhỏ nhoi. Tôi biết như vậy rất khổ sở nên đôi lúc tự trấn an bản thân mình phải cố gắng thay đổi nhưng cũng chẳng được bao nhiêu. Nếu tôi cứ tiếp tục như vậy thì những ngày tháng đi làm của tôi rất nặng nề, áp lực.

Thực sự tôi không biết mình phải xử sự như thế nào khi nghề chọn tôi mà chứ tôi đâu có chọn nghề? Mong quý Báo cho tôi lời khuyên và phương pháp thực hành để tôi có thể thay đổi một chút về bản thân nhằm hòa đồng với mọi người.

ĐÁP:

Bạn Phú Quốc thân mến!

Hầu hết những người đã có chút thành đạt, ở tuổi trung niên, nhìn về quá khứ làm việc của mình đều nhìn nhận có nhiều sai lầm, nhất là sa đà vào tiệc tùng bia rượu nên ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe và chất lượng cuộc sống hiện tại. Không ít người chua chát nhận ra rằng đó là một sự trả giá quá đắt khi mọi thứ đang độ chín mà chức năng của thần kinh, gan, dạ dày… có vấn đề, thậm chí là ung thư. Nên thiển nghĩ, nhân danh thiết lập các mối quan hệ công việc rồi sa đà vào tiệc tùng rượu bia, không phải là một hướng đi đúng của phần lớn dân công sở hiện nay.

Với đặc thù công việc phát triển khách hàng tại ngân hàng của bạn, để thành công thì có hai mối quan hệ chính bạn phải chu toàn, quan hệ tốt với khách hàng, quan hệ thân thiết với đồng nghiệp. Về khách hàng, không nhất thiết cứ phải bia rượu với họ mới thành công, vì lẽ không phải ai cũng chuộng lối giao tế bù khú nhuốm màu bia rượu vui vẻ ồn ào. Chính yếu vẫn là nghiệp vụ quan hệ khách hàng của bạn, còn tiệc tùng giao lưu với khách hàng vốn cần thiết nhưng đó là thứ yếu. Bạn cần thấy rõ điều này để ưu tiên kiện toàn cái chính yếu. Nếu bạn vẫn giữ tư duy cũ, theo số đông tức phải tiệc tùng bia rượu mới có quan hệ tốt, nhất là phải nhậu nhẹt mới thành công là ngụy biện nguy hiểm vì có rất nhiều người vẫn làm tốt công việc quan hệ khách hàng mà không sa đà bia rượu.

Về quan hệ thân thiết với đồng nghiệp, bạn không đủ lanh lợi và hài hước để bắt nhịp kịp với trò tung hứng của mọi người, đó là chuyện bình thường, không có gì phải quan ngại cả. Bởi bên cạnh đó bạn có nhiều đức tính tốt khác cần thiết cho một nhân viên công sở mẫu mực như “trầm tĩnh, điềm đạm, tình cảm” mà đôi khi những người hoạt bát kia không có. Mỗi người đều có sở trường, sở đoản riêng. Nhược điểm của bạn hiện nay là có chút tự ti, không thấy được những ưu điểm của mình, quá quan trọng với những nhận xét hay gièm pha của người ngoài, nói chung là chưa tự chủ được với chính mình. Chỉ cần bạn làm tốt công việc, sống tốt với mọi người, còn lại nếu vui được với anh em thì vui, không thì im lặng an nhiên, việc gì phải day dứt bận lòng.

Điều quan trọng trong quan hệ đồng nghiệp đó là sự chân tình, thấu hiểu để sẻ chia, tương trợ nhau trong công việc và cả trong đời sống. Người hài hước vui vẻ thì tốt nhưng nếu chỉ chăm chăm lợi mình, nói rất hay nhưng lúc gian nan thì vắng mặt thực chất họ là người rỗng tuếch, không đáng tin cậy. Dân công sở nói chung, nhất là cấp trên dễ dàng nhận ra những người này. Trong khi những người chín chắn như bạn mới đáng để đồng nghiệp tin tưởng, duy trì quan hệ lâu dài.

Trong bối cảnh bia rượu tràn lan, ăn nhậu mọi lúc mọi nơi đang là một vấn nạn nhức nhối cho toàn thể xã hội, việc bạn muốn tránh bớt thậm chí ly khai với bia rượu chẳng phải là điều xấu. Thiết nghĩ bạn nên mạnh dạn định hình phong cách sống của mình (dùng ít hoặc không dùng bia rượu). Lâu dần, mọi người sẽ hiểu và quen với phong cách sống của bạn. Bạn không làm gì sai nên chẳng có gì phải ngại cả.

Dĩ nhiên, ban đầu bạn chịu một số thiệt hại nhỏ về xây dựng quan hệ và ảnh hưởng trực tiếp đến thu nhập. Về lâu dài, khi các bạn khác kiếm được nhiều tiền và phải chi một hay toàn phần cho bệnh viện (vì hậu quả ăn nhậu quá nhiều) thì bạn sẽ thấy được giá trị của những sự đánh đổi. Rất nhiều người trẻ hiện nay đang bán sức khỏe (làm việc cật lực, ăn nhậu quá đà) để kiếm tiền, sau đó lại bán tiền để tìm kiếm lại sức khỏe; thực chất đó là vòng luẩn quẩn.

Vẫn biết số đông luôn áp đảo và chiếm ưu thế nhưng không hẳn đa phầ ủng hộ một quan điểm hay định hình một lối sống thì luôn luôn đúng. Quan điểm sống của người Phật tử là nguyện làm ăn chân chính, không kiếm tiền bằng mọi giá, bất chấp tất cả.

Thiết nghĩ, bạn vẫn có thể thành công nhất định trong công việc hiện tại mà không cần bia rượu, bạn vẫn hòa đồng được với mọi người mà không cần tung hứng mua vui. Bạn hãy cứ là bạn với nghiệp vụ giỏi, nghiêm túc và tận tâm với nghề; với tâm tốt luôn ứng xử chân tình, hài hòa, vui vẻ, thiện lành cùng trên dưới đồng nghiệp; tự tin vào năng lực bản thân và sự chân thành của mình. Bạn sống và làm việc có bản sắc hướng thiện, lâu ngày đồng nghiệp sẽ đánh giá tích cực về bạn, sự nghiệp sẽ mỉm cười với bạn.

Chúc bạn tinh tấn!