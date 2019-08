Chỉ cần buông bỏ được thứ này, chắc chắn sẽ hưởng cuộc sống bình yên

Buông bỏ dục vọng

Sống ở đời, rất nhiều người có nhiều dục vọng, tham của cải, tham mê sắc dục, cái đẹp. Thậm chí nhiều người có lòng tham quá lớn còn chỉ mong muốn được nhận nhiều tiền của phi nghĩa, trái với đạo đức.

Những người sống có nhiều lòng tham, sắc dục thì ltrong lòng lúc nào bất ổn, lo lắng, bất an. Càng tham lam càng thấy mình mệt mỏi khi chạy theo những thứ phù phiếm. Vậy nên hãy học cách biết đủ, khi biết đủ bạn sẽ tận hưởng cuộc sống một cách tốt hơn.

Buông bỏ oán giận

Sống ở đời yêu thương còn chưa đủ huống gì oán trách, căm hận. Khi oán hận thì người chưa biết khổ không nhưng tâm bạn thì thật sự khổ. Hãy nhớ sống trên đời không phải cái gì cũng gặp may mắn, thuận buồm xuôi gió được. Sẽ có những lúc gặp trắc trở. Điều quan trọng là nếu như bạn không hài lòng thì hãy xem như đó là thử nghiệm, thử thách. Chừng nào bạn còn oán giận chừng đó bạn sống không được an bình.

Buông bỏ những nỗi sợ hãi vô hình

Rất nhiều người đang sống mạnh khỏe, đang có cuộc sống sung sướng nhưng lúc nào họ cũng lo lắng những điều bất trắc như tai nạn giao thông, sự cố khi đi xe, đi chơi xa...

Hãy gạt bỏ hết đi, những chuyện ấy là do bạn tự nghĩ rồi khiến lòng bất an hơn. Hãy tự do, thoải mái mà sống mà cười nói thật hạnh phúc. Não bớt nghĩ linh tinh thì tâm sẽ hưởng an lạc.

Buông bỏ đố kỵ, ghen ghét

Sự đố kỵ chính là thức thuốc độc giết chết một con người, thậm chí còn dồn con người đến chỗ chết. Nhiều người khi chứng kiến người khác sống thì lúc nào kiểu căm hận: "Để xem họ còn hạnh phúc được bao lâu?" thế rồi quay ra nói xấu rồi hãm hại họ.

Càng suy nghĩ như vậy càng khiến tâm bạn trở nên độc ác. Mà người khác sẽ xa lánh, đề phòng bạn. Mỗi người có những lựa chọn riêng, con đường riêng để đi. Hãy cố gánh thực hiện tốt con đường đi của mình thay vì đố kỵ với người khác.

Buông bỏ sự tiêu cực

Con người sẽ trở nên yếu ớt, nản chí, không còn tin vào cuộc sống nếu như lúc nào cũng suy nghĩ bi quan, lúc nào nghĩ mình tồi tệ không làm được gì.

Cổ nhân có dạy: "Ông trời sinh ra ai thì người đó tất có hữu dụng''. Vậy nên hãy tập trung điểm mạnh của mình để phát huy. Hãy để tâm của mình yên tĩnh, hãy nhẹ nhàng suy nghĩ: "Đừng nhớ chuyện quá khứ, đừng nghĩ chuyện tương lai, quan trọng là vui sống với hiện tại''. Bạn đang sống ở hiện tại, hãy vui khỏe mỗi ngày. Chỉ cần như vậy là được.