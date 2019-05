4 thứ "độc hại" nhất phải vứt bỏ ngay trong đời kẻo gặp họa

Vứt bỏ những người bạn giả nhân giả nghĩa

Những người bạn giả nhân giả nghĩa, khi bạn ăn lên làm ra, mọi sự thuận lợi, họ sẽ luôn ở cạnh bạn, thân thiết tưởng như rất tâm đầu ý hợp. Thế nhưng khi bạn gặp khó khăn hay thất bại, bạn sẽ phát hiện, người nào người nấy bỗng nhiên trở nên vô cùng bận rộn.

Sự giao thiệp giữa người và người phần lớn được xây dựng trên cái gọi là giá trị. Giá trị của bạn càng cao, “bạn bè” sẽ càng nhiều. Và kiểu bạn này, cần nhìn thấu rằng chỉ là bạn nhất thời. Những người cả ngày vây quanh bạn, làm cho bạn cảm thấy hài lòng chưa chắc đã là bạn thực sự.

Những người bạn thực sự cần phải trải qua thời gian, thậm chí là rất nhiều thời gian mới có thể nhìn thấu.

Thời gian không thể đánh cắp những người bạn chân chính và ngược lại, năm tháng sẽ vạch mặt những thứ tình cảm giả tạo.

Ảnh minh họa. Vậy nên, hãy:



Kết giao với người đánh giá cao bạn, khi bạn nghèo khó kiệt quệ, họ sẽ giúp đỡ bạn.

Kết giao với một người bạn chân chính, khi bạn rơi xuống tận cùng của sự thất vọng chán chường, họ sẽ ở bên động viên bạn.

Kết giao với một người dẫn đường cho bạn, họ sẽ tự nguyện là hòn đá đệm để nâng bạn lên, đưa bạn vượt qua những màn sương mông lung vô định.

Kết giao với người dám phê bình bạn, lúc nào cũng thức tỉnh bạn, giám sát và đôn đốc bạn, họ sẽ giúp bạn tự nhận ra bản thân mình chưa hoàn hảo và tích cực thay đổi.

Vứt bỏ sự hạn chế

Bạn nên vứt bỏ những lối suy nghĩ cũ, những quan điểm cứng nhắc. Bất cứ lúc nào bạn cũng có thể định vị lại chính mình. Chỉ có chính bạn mới có thể quyết định và thiết lập vai trò của bản thân trong mắt người khác. Bạn sẽ có được cách nghĩ mới mẻ và sự nghiệp khá lên so với trước đây.

Có người bất ngờ phát hiện ra bản thân không chỉ có thể sáng lập doanh nghiệp, mà còn giỏi hơn cả ông chủ trước đây. Có người cuối cùng đã bước ra khỏi nỗi đau mất cha. Có người gặp lại tình yêu đã bỏ lỡ trong thời đại học khi biết cách buông bỏ. Trong mỗi người đều có tiềm lực vô tận mà chúng ta có thể giải phóng và phát huy khả năng, chủ yếu nằm ở cách nhìn nhận và đối đãi chính mình.

Vứt bỏ mong muốn làm vừa lòng mọi người

Sẽ có nhiều người thích bạn, và có những người không thích bạn, thậm chí là ghét bỏ. Dù bạn có cố gắng bao nhiêu, làm gì đi nữa - chiếm lĩnh toàn bộ "thị trường" là điều không thể, vì nếu có ai đó làm vui lòng được tất cả mọi người thì đó là kẻ giả dối, đúng chứ?

Điều đó là hoàn toàn tự nhiên, chẳng việc gì phải biện minh cho chính mình. Điều bạn cần làm là tiếp tục xác thực, cải thiện và làm gia tăng chuỗi giá trị của bản thân mỗi ngày. Nếu số lượng người ghét bạn ngày một gia tăng chỉ vì bạn đang tốt đẹp hơn thì sao? Chẳng sao cả, bạn sắp làm được gì ra trò rồi đấy.

Vứt bỏ suy nghĩ há miệng chờ sung

Bạn thành công, trở thành tỉ phú với hàng tỉ USD trong ngân hàng chỉ sau một đêm? Quên đi, đó chỉ là truyện cổ tích thôi.

Nếu nỗ lực và may mắn, có thể bạn sẽ tiến nhanh hơn người khác nhưng nhảy cóc là chuyện không thể. Những bước tiến nhỏ, liên tiếp mỗi ngày sẽ đưa bạn đến cái đích cuối cùng do bạn đặt ra. Đó là lí do vì sao bạn nên vạch ra kế hoạch cho tương lai nhưng không được quên đi nhiệm vụ cải thiện bản thân ngày qua ngày.