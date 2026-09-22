Thị trường gia dụng thay đổi cuộc chơi bằng hiệu suất năng lượng

Không chỉ cạnh tranh về giá và tính năng, đồ gia dụng đang phải chú trọng hơn đến khả năng tiết kiệm điện khi tiêu chuẩn năng lượng ngày càng được siết chặt.

Thị trường thiết bị gia dụng đang có sự thay đổi theo hướng ưu tiên khả năng tiết kiệm điện. Không chỉ doanh nghiệp liên tục đưa ra các dòng sản phẩm hiệu suất cao, cơ quan quản lý cũng sử dụng tiêu chuẩn hiệu suất tối thiểu và chương trình dán nhãn năng lượng để thúc đẩy quá trình chuyển dịch này.

Một trong những giải pháp được Bộ Công Thương thúc đẩy nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng là khuyến khích người dân lựa chọn các thiết bị có dán nhãn năng lượng. Thông qua nhãn này, người mua có thể dễ dàng nhận biết mức tiêu thụ điện, hiệu suất vận hành cũng như khả năng tiết kiệm năng lượng của từng sản phẩm. Đây là cơ sở để người tiêu dùng cân nhắc giữa giá mua ban đầu và chi phí sử dụng lâu dài, đồng thời ưu tiên những thiết bị thân thiện hơn với môi trường.

Theo Bộ Công Thương, sau gần 15 năm triển khai chương trình dán nhãn năng lượng, gần 95% sản phẩm, phương tiện, thiết bị sử dụng năng lượng trong các nhóm gia dụng, thương mại và công nghiệp đã được dán nhãn. Điều hòa là một trong những nhóm thiết bị thể hiện rõ nhất xu hướng này, và cũng đang được áp dụng với nhiều thiết bị gia dụng khác như tủ lạnh, máy giặt, bình nước nóng, quạt điện.

Bộ Công Thương cho biết từ ngày 1/4/2025, tủ lạnh, tủ đông, tủ mát, bình đun nước nóng có dự trữ, điều hòa không khí không ống gió, máy thu hình và một số nhóm thiết bị khác thực hiện thử nghiệm, đánh giá hiệu suất theo các tiêu chuẩn mới để đăng ký công bố dán nhãn năng lượng.

Sự thay đổi trên cho thấy thị trường gia dụng đang dần chuyển trọng tâm từ giá bán và tính năng sang cả chi phí vận hành và hiệu suất năng lượng.

Bộ Công Thương xác định chương trình dán nhãn năng lượng là một công cụ để thúc đẩy sử dụng thiết bị hiệu suất cao, đồng thời loại bỏ dần các sản phẩm công nghệ lạc hậu. Mục tiêu này được đặt trong Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019-2030.

Như vậy, các thiết bị tiêu tốn nhiều điện không biến mất ngay khỏi thị trường, nhưng đang đứng trước sức ép ngày càng lớn từ tiêu chuẩn hiệu suất, quy định dán nhãn và xu hướng phát triển sản phẩm tiết kiệm năng lượng. Cuộc cạnh tranh của thị trường gia dụng vì thế đang dịch chuyển dần sang khả năng sử dụng ít năng lượng hơn nhưng vẫn đáp ứng nhu cầu sử dụng.