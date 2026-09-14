Đèn chùm bất ngờ rơi xuống suýt trúng đầu cả gia đình ở TP.HCM

Sau hơn 20 năm sử dụng, chiếc đèn chùm trong nhà anh Phong bất ngờ rơi xuống phòng khách, khiến thủy tinh văng khắp sàn. Gia đình may mắn không có ai bị thương.

Chiếc đèn chùm bằng khung sắt và thủy tinh được lắp từ khi căn nhà mới xây, cách đây hơn 20 năm, bất ngờ rơi từ độ cao khoảng 8 m xuống phòng khách. Rất may, các thành viên trong gia đình vừa rời khỏi vị trí bên dưới khoảng 3 phút.

Nguồn: Huỳnh Trung Phong

Khoảng 13h30 ngày 9/9, gia đình anh Huỳnh Trung Phong (36 tuổi, phường Bàn Cờ, TP.HCM) đang nghỉ trưa, xem tivi tại phòng khách. Sau khi anh Phong lên lầu, chiếc đèn trần bất ngờ rơi xuống đúng khu vực cả nhà vừa ngồi.

Thời điểm xảy ra sự cố, phòng khách có bà ngoại, mẹ, vợ, em gái và con trai 4 tháng tuổi của anh Phong. Mảnh thủy tinh văng khắp sàn, một số mảnh ghim vào ghế sofa. “May mắn là đèn rơi đúng vào vị trí không có người”, anh Phong kể.

Chiếc đèn có khung bằng sắt, khá nặng; bóng đèn và các chi tiết trang trí làm từ thủy tinh. Dù đã sử dụng hơn hai thập kỷ, đèn vẫn hoạt động bình thường nên gia đình chưa từng tháo xuống kiểm tra, chỉ vệ sinh khoảng 4 tháng một lần.

Sau sự cố, anh Phong chia sẻ video từ camera lên mạng xã hội để cảnh báo những gia đình đang sử dụng đèn chùm hoặc treo vật nặng trên cao. Gia đình chưa có ý định lắp đèn mới, đồng thời dự định kiểm tra lại các vật dụng đã sử dụng lâu năm, nhất là thiết bị được cố định trên cao.

Nhiều người xem video cho biết sẽ kiểm tra lại đèn chùm, quạt trần và những vật dụng tương tự trong nhà.