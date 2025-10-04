Thi thể người phụ nữ trôi dạt vào cảng cá ở Huế

Phát hiện thi thể người phụ nữ trôi dạt vào khu vực cảng cá, người dân phường Thuận An (TP Huế) đã cấp báo chính quyền địa phương.

Tối 4/10, thông tin từ UBND Phường Thuận An (TP Huế) cho biết, cơ quan chức năng đang khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra nguyên nhân cái chết của một người được phát hiện tại Cảng cá Thuận An.

Trước đó, vào khoảng 14h50 cùng ngày, một số ngư dân ra âu neo đậu tàu thuyền tại bến số 2 Cảng cá Thuận An thì hốt hoảng phát hiện thi thể một người phụ nữ nổi trên mặt nước, đoạn sát bờ.

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng phường Thuận An đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, phối hợp cùng người dân vớt thi thể người phụ nữ xấu số đưa lên bờ, bảo vệ hiện trường và tiến hành các thủ tục theo quy định.

Theo thông tin ban đầu, nạn nhân được xác định là một phụ nữ khoảng từ 50 - 60 tuổi, trong tình trạng chưa phân huỷ, trên người mặc quần màu tím, áo sẫm màu, chưa rõ danh tính.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan Công an điều tra, làm rõ.

