Diễn biến mới vụ 2 tàu cá bị sóng biển đánh chìm ở Quảng Trị

Lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị vừa tìm thấy thi thể thuyền viên thứ 4 trong vụ 2 tàu bị sóng đánh chìm làm 9 thuyền viên mất tích.

Ngày 2/10, thông tin từ Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Trị cho biết, lực lượng chức năng vừa phát hiện thêm một thi thể ngư dân bị mất tích trôi dạt vào bờ biển.

Theo đó, vào lúc 2h30 ngày 2/10, Đồn Biên phòng Roòn nhận được tin báo có 1 thi thể trôi dạt vào bờ biển thôn Trung Vũ (xã Hòa Trạch), cách Trạm Kiểm soát Biên phòng Ròn khoảng 800m về phía Nam. Sau đó, đơn vị đã triển khai lực lượng bảo vệ hiện trường, thông báo cho chính quyền địa phương, Công an xã và các đơn vị liên quan phối hợp xử lý.

Qua kiểm tra trong túi quần nạn nhân có 1 CCCD mang tên N.V.B, (SN 1989, quê ở Tân Kỳ, Nghệ An). Qua xác minh đây đúng là thợ máy tàu BV- 92756.

Thi thể nạn nhân được đưa lên bờ. Ảnh: Trung Đức

Trước đó, các lực lượng chức năng đã tìm thấy 3 thi thể khác (gồm 1 thuyền trưởng và 2 thuyền viên) tại vùng biển xã Bắc Trạch, tỉnh Quảng Trị. Hiện công tác tìm kiếm đang được tiếp tục.

Như Báo Tri thức & Cuộc sống đưa tin, vào khoảng 23h30 ngày 28/9, hai tàu cá BV 92756 TS và BV 92754 TS với 13 thuyền viên đang neo đậu tại tổ dân phố Xuân Lộc (phường Bắc Gianh - sát cầu Gianh) thì đứt dây neo do mưa bão lớn và bị nước cuốn trôi tự do trên vùng biển Quảng Trị.

Thời điểm hai tàu gặp nạn, có 4 thuyền viên bơi được vào bờ an toàn, 9 người còn lại mất tích.

Đến 9h25 ngày 29/9, tổ tuần tra của Bộ đội Biên phòng Quảng Trị phát hiện tàu cá mang số hiệu BV 92756 TS đang bị trôi dạt trên biển thôn Thanh Hải (xã Bắc Trạch, tỉnh Quảng Trị) cách bờ khoảng 50m trong tình trạng bị lật úp.

Hiện, lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị cùng người dân đang nỗ lực tìm kiếm các nạn nhân còn lại.

