Giải trí

Thí sinh Hoa hậu Doanh nhân châu Á 2025 diễn thời trang tại Eo Gió

Dàn thí sinh Hoa hậu Doanh nhân châu Á 2025 gây chú ý khi trình diễn bộ sưu tập “Vũ khúc Eo Gió” của NTK Thân Hoàng Bích Thủy, tại Eo Gió, Gia Lai.

Diệu Nga

Chiều 26/10, dàn thí sinh Hoa hậu Doanh nhân châu Á 2025 gây ấn tượng khi trình diễn thời trang giữa khung cảnh hùng vĩ của Eo Gió, phường Quy Nhơn Đông, Gia Lai. Diện những bộ trang phục lộng lẫy, các thí sinh khoe vẻ đẹp rạng rỡ, cuốn hút.

Bộ sưu tập “Vũ khúc Eo Gió” của NTK Thân Hoàng Bích Thủy là bản giao hưởng của lụa và voan cao cấp, gam màu tươi sáng.

a3.jpg
Thí sinh Hoa hậu Doanh nhân châu Á 2025 diễn thời trang tại Eo Gió. Ảnh: Team Bình Nguyễn
a5.jpg
Các thi sinh tự tin khi trình diễn thời trang. Ảnh: Team Bình Nguyễn
a8.jpg
Ảnh: Team Bình Nguyễn

Điểm đáng chú ý, mùa giải năm nay đánh dấu bước ngoặt hành chính khi tỉnh Bình Định sáp nhập vào tỉnh Gia Lai, chính vì vậy, Eo Gió được lựa chọn làm điểm mở màn cho hành trình Hoa hậu Doanh nhân châu Á 2025.

bena.jpg
Chủ tịch Miss Business World Đặng Gia Bena. Ảnh: Team Bình Nguyễn
hh.jpg
Dàn thí sinh khoe sắc tại Eo Gió. Ảnh: Team Bình Nguyễn

Trước đó, sáng cùng ngày, các thí sinh đã tập trung về Quy Nhơn Nam, nhận dải băng sash và số báo danh, bắt đầu hành trình chinh phục vương miện Hoa hậu Doanh nhân châu Á 2025.

Buổi chào đón có sự hiện diện của Chủ tịch Miss Business World Đặng Gia Bena – nhà sáng lập cuộc thi, Hoa hậu Truyền thông Quốc gia Lê Mai Anh – Trưởng BTC, Hoa hậu Đại sứ Toàn cầu Nguyễn Hạnh Nguyên, Á hậu Phạm Thị Trang, NTK Tommy Nguyễn cùng Hoa hậu Trí tuệ Võ Thục Uyên trong vai trò giám khảo.

b3.jpg
Các thí sinh bắt đầu hành trình chinh phục vương miện Hoa hậu Doanh nhân châu Á 2025. Ảnh: Team Bình Nguyễn
b2.jpg
Ảnh: Team Bình Nguyễn

Với chủ đề “Doanh nhân Việt tỏa sáng, hội nhập và vươn mình vào kỷ nguyên mới”, cuộc thi Hoa hậu Doanh nhân châu Á – Miss Asian năm nay không chỉ tìm kiếm vẻ đẹp ngoại hình thuần chất Á đông mà còn tôn vinh trí tuệ và tầm nhìn của phụ nữ châu Á hiện đại. Họ là những người dám bước ra khỏi giới hạn, chinh phục thử thách bằng năng lực và lòng nhân ái.

b1.jpg
Ảnh: Team Bình Nguyễn

Sau ba mùa giải thành công, đặc biệt là chiến thắng của nữ doanh nhân Lâm Thị Thủy tại Gia Lai năm 2024, cuộc thi đã khẳng định vị thế là sân chơi sắc đẹp – trí tuệ – nhân ái hàng đầu dành cho giới nữ doanh nhân Á đông.

Dự kiến chung kết Hoa hậu Doanh nhân châu Á 2025 sẽ tổ chức tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Gia Lai, tối 31/10/2025.

