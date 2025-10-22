Hà Nội

Hoa hậu Đỗ Thị Hà hạnh phúc trong ngày cưới

Giải trí

Hoa hậu Đỗ Thị Hà xúc động trước khoảnh khắc lên xe hoa cùng doanh nhân Viết Vương.

Sáng ngày 22/10, lễ đón dâu của Hoa hậu Đỗ Thị Hà diễn ra tại Thanh Hóa. Không gian buổi lễ ngập tràn hoa tươi. Ảnh: Vietnamnet.
Hoa hậu Đỗ Thị Hà diện áo dài trắng. Nhiều người khen ngợi nàng hậu là cô dâu đẹp nhất ngày hôm nay. Ảnh: Vietnamnet.
Chồng Đỗ Thị Hà là doanh nhân Viết Vương. Cả hai hẹn hò bí mật trong hơn 2 năm. Ảnh: Vietnamnet.
Hoa hậu Việt Nam 2020 xúc động trong ngày lên xe hoa. Ảnh: Tiền Phong.
Doanh nhân Viết Vương ân cần chăm sóc Đỗ Thị Hà sau khi cô bật khóc. Ảnh: Tiền Phong.
Cô dâu về nhà chồng ở Quảng Trị. Ảnh: Tiền Phong.
Nàng hậu bật khóc và ôm chầm mẹ ruột trước khi lên xe hoa. Ảnh: Znews.
Theo Znews, trước đó, vợ chồng Đỗ Thị Hà có 6 ngày tới các địa danh nổi tiếng ở Pháp, Italy và Thụy Sĩ để chụp ảnh cưới. Ảnh: Znews.
Bạn bè chia sẻ trên Tiền Phong, Đỗ Thị Hà và Viết Vương có nhiều điểm chung, đều hướng về giá trị truyền thống. Ảnh: Znews.
Trước đó, lễ ăn hỏi của Đỗ Thị Hà và Viết Vương diễn ra ngày 16/10. Nàng hậu chia sẻ về bạn đời trên trang cá nhân: "Nay anh được khoe mặt, rõ nét rồi, không còn ảnh chụp sau lưng nữa". Ảnh: FB Đỗ Thị Hà.
#Đỗ Thị Hà #Hoa hậu Đỗ Thị Hà #đám cưới Đỗ Thị Hà #chồng Đỗ Thị Hà #Viết Vương

