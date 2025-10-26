Hoàng Ngọc Như xuất sắc đăng quang Hoa hậu Sinh viên Việt Nam 2025

Vượt qua 27 thí sinh nổi bật, Hoàng Ngọc Như đã xuất sắc đăng quang Hoa hậu Sinh viên Việt Nam 2025 trong đêm chung kết diễn ra tại Bắc Ninh.

Tối 25/10, chung kết cuộc thi Hoa hậu Sinh viên Việt Nam 2025 đã diễn ra tại Bắc Ninh với chiến thắng thuộc về Hoàng Ngọc Như, người đẹp đến từ Trường Đại học Công nghiệp TP Hồ Chí Minh.

Danh hiệu Á hậu 1 thuộc về thí sinh Trần Thị Thu Hiền đến từ Trường Đại học Văn Lang. Danh hiệu Á hậu 2 thuộc về thí sinh Nguyễn Thị Kiều Anh đến từ Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội và đồng giải Á hậu 3 thuộc về thí sinh Vũ Hồng Hạnh đến từ Trường Đại học Tài nguyên & Môi trường Hà Nội và thí sinh Nguyễn Phương Anh đến từ Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương.

Hoàng Ngọc Như đăng quang Hoa hậu Sinh viên Việt Nam 2025. Ảnh: BTC

Tân hoa hậu và các á hậu của cuộc thi Hoa hậu Sinh viên Việt Nam 2025. Ảnh: BTC

Tân Hoa hậu Sinh viên Việt Nam 2025 Hoàng Ngọc Như cao 1m72, có số đo ba vòng lần lượt là 80 – 60 – 89 cm, hiện là sinh viên Trường Đại học Công Nghiệp TP HCM. Hoàng Ngọc Như là cô gái hội tụ các giá trị mà Hoa hậu Sinh viên Việt Nam tìm kiếm, mang trong mình không chỉ vẻ đẹp tri thức, mà còn sở hữu lòng nhân ái, bản lĩnh cùng trái tim đầy khát vọng cống hiến.

Ngay sau lúc đăng quang, Hoàng Ngọc Như chia sẻ: “Điểm đặc biệt của tôi là năng lượng tích cực và một trái tim biết lắng nghe. Tôi lớn lên trong một gia đình không quá khá giả, nhưng luôn tràn ngập tình yêu thương. Chính từ sự ấm áp ấy, tôi học được cách kiên cường, biết ơn và trân trọng từng cơ hội trong cuộc sống”.

Cùng với vương miện “Kỳ Sắc Thanh Tâm”, tân Hoa hậu Sinh viên Việt Nam 2025 Hoàng Ngọc Như nhận được giải thưởng trị giá 200 triệu đồng, sử dụng dịch vụ thẩm mỹ tại một cơ sở uy tín.

Khoảnh khắc đăng quang của tân Hoa hậu Sinh viên Việt Nam 2025. Ảnh: BTC

Hoàng Ngọc Như nhận giải thưởng trong chung kết. Ảnh: BTC

Trong đêm chung kết, 28 thí sinh trải qua các phần thi trình diễn trang phục truyền thống, trình diễn áo tắm, trang phục dạ hội và ứng xử.

Trong phần thi Trang phục truyền thống, các thí sinh trình diễn bộ sưu tập mang tên “Em ơi em à” của nhà thiết kế Cao Minh Tiến, lấy cảm hứng từ áo yếm Kinh Bắc - Bắc Ninh.

Trong sắc xanh thanh khiết, nhóm thí sinh đầu tiên đến từ Team Mentor Bùi Quỳnh Hoa rạng ngời trên sân khấu trình diễn bộ sưu tập áo yếm mang hơi thở của thiên nhiên và tuổi trẻ, gợi hình ảnh những ước mơ trong veo, những khát vọng thanh xuân đang vươn mình tỏa sáng như kể nên câu chuyện về niềm tin, sự kiên định trên hành trình tìm kiếm chính mình.

Phần thi Trang phục truyền thống. Ảnh: BTC

Trong sắc vàng rực rỡ, những tà áo truyền thống của nhóm thí sinh đến từ Team Mentor Lê Hoàng Phương tựa ánh nắng ban mai trên mặt giấy điệp Đông Hồ, ấm áp tinh khôi nhưng tràn đầy sức sống. Gam vàng của áo yếm gợi nhớ sự thanh tao, niềm kiêu hãnh và vẻ đẹp thuần khiết của người phụ nữ Việt như ánh sáng của niềm tin và khát vọng vươn mình tỏa rạng giữa thời đại mới.

Nhóm thí sinh cuối cùng đến từ Team Mentor Hoa hậu Ngọc Châu diện bộ sưu tập với gam màu đỏ, những thiết kế được NTK lấy cảm hứng từ trang phục áo yếm, nét đẹp truyền thống trong văn hoá Bắc Ninh. Bộ sưu tập gợi hơi ấm của son mực Đông Hồ, của tình yêu, niềm kiêu hãnh và sức sống mãnh liệt, như hiện thân cho vẻ đẹp người phụ nữ Việt dịu dàng, thanh thoát mà đầy nội lực.

Sau phần thi trang phục truyền thống, 28 thí sinh tiếp tục với màn đồng diễn trang phục áo tắm. Những bước catwalk đầy năng lượng chính là minh chứng cho vẻ đẹp khoẻ khoắn, hiện đại và bản lĩnh của thế hệ sinh viên Việt Nam. Trong màn đồng diễn này, 28 cô gái xinh đẹp đã thể hiện trọn vẹn tinh thần “Thanh xuân rực rỡ”, dám khác biệt, dám toả sáng để khẳng định bản lĩnh, phong thái và sức hút riêng của mình.

Sau phần đồng diễn áo tắm đầy sôi động, BTC công bố danh sách Top 20 chung cuộc, các thí sinh tiếp tục bước vào phần thi áo tắm.

Phần thi áo tắm. Ảnh: BTC

Hoàng Ngọc Như trình diễn trang phục áo tắm. Ảnh: BTC

Top 10 chung cuộc được ban tổ chức công bố gồm các thí sinh: Trần Tuệ Hân (Người đẹp được yêu thích nhất có lượng bình chọn cao nhất từ khán giả), Nguyễn Thị Kiều Anh, Trần Thị Thu Hiền, Hoàng Ngọc Như, Đặng Phương Thảo, Vương Thị Thùy Trang, Vũ Hồng Hạnh, Đặng Nguyễn Mỹ Ngọc, Nguyễn Phương Anh, Bùi Thị Khánh Hòa.

Sau phần thi Trang phục dạ hội, 5 thí sinh xuất sắc nhất lộ diện gồm: Trần Thị Thu Hiền; Hoàng Ngọc Như, Nguyễn Thị Kiều Anh, Vũ Hồng Hạnh, Nguyễn Phương Anh.

Top 5 chung cuộc. Ảnh: BTC

Trong phần thi ứng xử, trên màn hình Led trên sân khấu lần lượt hiện lên 5 màu sắc: Xanh, đỏ, vàng, hồng, cam. Mỗi thí sinh lần lượt lựa chọn một ô màu yêu thích trên màn hình. Mỗi ô màu sẽ chứa từ 4 đến 6 bức ảnh, thuộc chủ đề “Happy Việt Nam”, phản ánh các góc nhìn về cuộc sống hạnh phúc tại Việt Nam.

Sau khi xem ảnh, thí sinh có tối đa 5 phút để quan sát và suy nghĩ, sau đó sẽ trình bày quan điểm cá nhân về chủ đề này dựa trên cảm nhận và phân tích từ các hình ảnh đã chọn. Đây là phần thi quyết định, nơi các thí sinh phải chứng tỏ bản thân không chỉ sở hữu vẻ đẹp hình thể mà còn tỏa sáng bằng bản lĩnh, trí tuệ, sự nhạy bén và khả năng ứng biến linh hoạt.

Trong phần thi ứng xử, Hoàng Ngọc Như chọn bức tranh màu Vàng với chủ đề “Niềm vui lao động”. Cô trả lời: “Trên thế giới có rất nhiều quốc gia khác nhau nhưng có một số ít được gọi là quốc gia hạnh phúc và theo Ngọc Như, một đất nước hạnh phúc là nơi con người được sống trong hòa bình, ấm no, tự do và yêu thương, bởi hạnh phúc của một quốc gia bắt đầu từ hạnh phúc của một con người. Ngay từ khoảnh khắc này, Ngọc Như cảm thấy thật may mắn khi mở ra được 6 bức ảnh, 6 lát cắt bình thường nhưng lại đong đầy cảm xúc.

Đến với bức ảnh đầu tiên là “Hạnh Phúc Mùa Vàng”, em nhận thấy rằng ánh mắt của người mẹ lấp lánh niềm vui, trên lưng là gùi lúa vàng, trước ngực là đứa con thơ, một hạnh phúc giản dị nhưng thật lớn lao.

Đến với bức ảnh thứ hai “Rộn Rã Lối Về”, đó là dư vị của hạnh phúc sau một ngày dài lao động. Những nụ cười rộn rã, những ánh mắt đồng điệu khiến em cũng cảm thấy lòng mình ấm áp.

Đến với bức hình thứ ba là “Mùa Hoa Súng Quê Em” đưa ta về miền Tây sông nước, những cô gái đang miệt mài bên những bông hoa và đôi khi hạnh phúc chỉ là được làm những công việc mà mình yêu thích.

Với bức hình thứ tư, là lạc quan yêu đời, ta có thể thấy hình ảnh một ông cụ khiếm khuyết, ông ấy đan 1 chiếc giỏ bằng tất cả niềm đam mê.

Đến với bức hình thứ năm “Nụ Cười Của Ngoại”, nụ cười rực rỡ, ánh mắt long lanh như những người ở tuổi 20, trên vai là buồng dừa nước nặng trĩu nhưng trong tim lại là niềm hạnh phúc trào dâng.

Cuối cùng là bức ảnh khoảnh khắc vui vẻ, nơi Tây Nguyên đại ngàn là hình ảnh một ông cụ đang truyền dạy văn hóa dân tộc cho thế hệ trẻ, đây là một niềm hạnh phúc, một niềm tự hào, khi truyền thống văn hóa dân tộc được kết nối.

Kính thưa quý vị, dù là miền núi hay miền xuôi, dù là đồng bằng hay sông nước thì bất cứ nơi nào trên mảnh đất này em cũng cảm nhận được niềm hạnh phúc chân thành từ chính con người Việt Nam. Bởi hạnh phúc không nằm đâu xa, nó nằm trong ánh mắt, nụ cười và trong từng hơi thở của cuộc sống này”.

Hoàng Ngọc Như trong phần thi ứng xử. Ảnh: BTC

Với câu trả lời thuyết phục, Hoàng Ngọc Như đã đoạt ngôi vị cao nhất cuộc thi.

Trong chung kết, Ban Tổ chức cuộc thi cũng trao các giải thưởng phụ, mỗi giải thưởng trị giá 30 triệu đồng bao gồm tiền mặt, quà tặng, kỷ niệm chương cho các thí sinh gồm: Người đẹp Truyền thông Trần Bảo Anh; Người đẹp được yêu thích nhất Trần Tuệ Hân; Người đẹp Du lịch Trần Tuệ Hân; Người đẹp Hình thể Bùi Thị Khánh Hòa; Người đẹp Môi trường Tống Ngọc Anh; Người đẹp tri thức Trần Bảo Anh; Người đẹp thời trang Vương Thị Thùy Trang; Người đẹp có gương mặt khả ái nhất Vũ Hồng Hạnh; Người đẹp có nụ cười đẹp nhất Trần Thị Thu Hiền; Người đẹp có làn da đẹp nhất Hoàng Ngọc Như; Người đẹp Tài năng Nguyễn Phương Anh: Người đẹp Nhân ái Nguyễn Hồng Vân.

Chung kết Hoa hậu Sinh viên Việt Nam 2025 không chỉ là đêm tôn vinh sắc đẹp và trí tuệ của tuổi trẻ Việt, mà còn đề cao lòng nhân ái khi toàn bộ số tiền ủng hộ hơn 1,4 tỷ từ các mạnh thường quân và số tiền bán vé hơn 200 triệu đồng đã được gửi tới Mặt trận Tổ quốc và Tỉnh đoàn Bắc Ninh để trao tặng cho đồng bào bị thiệt hại do bão lũ.