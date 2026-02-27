Hà Nội

Xã hội

Đô vật tử vong sau chấn thương nghiêm trọng tại hội vật Hà Nội

Một đô vật không may gặp chấn thương nghiêm trọng trong lúc thi đấu tại hội vật ở xã Kim Anh (Hà Nội) và tử vong sau đó. Vụ việc khiến nhiều người chứng kiến bàng hoàng.

Theo Tiến Dũng/Vietnamnet

Ngày 27/2, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại sự cố xảy ra trong một trận đấu vật cổ truyền tại xã Kim Anh. Theo nội dung video, trong quá trình thi đấu, một đô vật bất ngờ gặp nạn sau pha ra đòn, nằm bất động trên sới vật.

do-vat.jpg
Hình ảnh về vụ việc. Ảnh: Cắt từ clip

Theo tìm hiểu, sự việc xảy ra vào khoảng 14h47 ngày 26/2. Ngay khi phát hiện sự cố, người dân và lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường đã nhanh chóng đưa nạn nhân đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Tuy nhiên, do chấn thương quá nặng, nạn nhân đã không qua khỏi.

Trao đổi với phóng viên, ông Đỗ Xuân Huân – Bí thư Đảng ủy xã Kim Anh – xác nhận vụ việc và cho biết chính quyền địa phương đã hoàn tất các thủ tục theo quy định, đồng thời hỗ trợ gia đình tổ chức hậu sự cho nạn nhân.

