Thêm 60 người chết trong cuộc tấn công dồn dập của Israel ở Gaza

Trong cuộc tấn công mới đây của Israel ở Dải Gaza, ít nhất 60 người Palestine đã thiệt mạng, một nửa nạn nhân trong số đó là ở thành phố Gaza.

Al Jazeera dẫn nguồn tin y tế cho biết, ít nhất 60 người đã thiệt mạng tại Dải Gaza trong cuộc tấn công của Israel hôm 26/9.

"Trong đó, 30 nạn nhân thiệt mạng tại thành phố Gaza, nơi Israel tăng cường các cuộc tấn công kể từ khi khởi động chiến dịch trên bộ vào ngày 16/9", nguồn tin cho biết.

Ngoài ra, 13 người thiệt mạng khi đang chờ nhận viện trợ gần các địa điểm của Quỹ Nhân đạo Gaza do Mỹ và Israel điều hành.

Israel tiếp tục các cuộc tấn công tại Dải Gaza. Ảnh: AA.

Loạt địa điểm bao gồm phố al-Wehda, trại Shati, khu phố Nassr, khu dân cư Remal ở phía tây thành phố đã bị tấn công hôm 26/9.

Phóng viên Ibrahim al-Khalili đưa tin từ Remal cho biết Israel tiến hành đợt tấn công mà không phát cảnh báo trước. Nhiều người dân Palestine được nhìn thấy tìm kiếm những người sống sót trong đống đổ nát của một tòa nhà trong khi lực lượng y tế đưa thi thể của những người thiệt mạng ra ngoài.

"Khu dân cư này vẫn còn đông đúc do nhiều người quyết định ở lại. Tình hình đã trở nên tồi tệ hơn khi Israel tăng cường các cuộc tấn công nhằm vào nhiều địa điểm khác nhau", Khalili cho biết.

Trong cuộc họp báo ngày 26/9, phát ngôn viên của Liên Hợp Quốc Stephane Dujarric lên án Israel thực hiện "đợt không kích dồn dập" trong 24 giờ qua, gây ra "hậu quả tàn khốc cho dân thường".

