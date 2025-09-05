Quân đội Israel tuyên bố kiểm soát 40% thành phố Gaza

Theo Times Of Israel, trong những ngày gần đây, Israel liên tục tăng cường tấn công vào khu vực thành phố Gaza, bất chấp áp lực quốc tế về việc chấm dứt cuộc chiến.

Lực lượng phòng thủ dân sự tại Gaza cho biết, các cuộc không kích của Israel ngày 4/9 đã khiến hơn 30 người tại thành phố Gaza thiệt mạng.

Khói bốc lên sau một cuộc không kích của Israel vào Gaza trước đây. Ảnh: AA.

Trong một cuộc họp báo trên truyền hình, phát ngôn viên Quân đội Israel, Chuẩn tướng Effie Defrin, cho biết: "Chúng tôi đã kiểm soát 40% lãnh thổ của thành phố Gaza", đồng thời nói thêm rằng cuộc tấn công "sẽ tiếp tục mở rộng và tăng cường trong những ngày tới".

Tờ Haaretz đưa tin lực lượng IDF đã nã pháo vào các khu vực không có người ở gần thành phố Gaza nhằm mục đích buộc dân thường phải sơ tán trước khi chiến dịch chiếm đóng thành phố ​​diễn ra. Tuy nhiên, IDF từ chối bình luận về cáo buộc sử dụng hỏa lực để buộc người dân di dời.

Động thái này diễn ra sau khi đánh giá của IDF cho thấy khoảng 200.000 trong số 1 triệu cư dân ở thành phố Gaza sẽ từ chối sơ tán.

Hôm 3/9, báo cáo cho biết 70.000-80.000 người đã rời khỏi thành phố lớn nhất Gaza này.

Bất chấp những lời kêu gọi di dời liên tục của IDF và mối đe dọa cận kề của cuộc tấn công sắp tới - dự kiến ​​diễn ra vào giữa tháng 9 - người dân Gaza trong thành phố cho biết không nơi nào ở Dải Gaza an toàn và họ không có nơi nào để di dời.

