Thế giới

Quân đội Israel tuyên bố kiểm soát 40% thành phố Gaza

Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tuyên bố đã kiểm soát được khoảng 40% thành phố Gaza.

An An (Theo Times Of Israel)

Theo Times Of Israel, trong những ngày gần đây, Israel liên tục tăng cường tấn công vào khu vực thành phố Gaza, bất chấp áp lực quốc tế về việc chấm dứt cuộc chiến.

Lực lượng phòng thủ dân sự tại Gaza cho biết, các cuộc không kích của Israel ngày 4/9 đã khiến hơn 30 người tại thành phố Gaza thiệt mạng.

gaza2.png
Khói bốc lên sau một cuộc không kích của Israel vào Gaza trước đây. Ảnh: AA.

Trong một cuộc họp báo trên truyền hình, phát ngôn viên Quân đội Israel, Chuẩn tướng Effie Defrin, cho biết: "Chúng tôi đã kiểm soát 40% lãnh thổ của thành phố Gaza", đồng thời nói thêm rằng cuộc tấn công "sẽ tiếp tục mở rộng và tăng cường trong những ngày tới".

Tờ Haaretz đưa tin lực lượng IDF đã nã pháo vào các khu vực không có người ở gần thành phố Gaza nhằm mục đích buộc dân thường phải sơ tán trước khi chiến dịch chiếm đóng thành phố ​​diễn ra. Tuy nhiên, IDF từ chối bình luận về cáo buộc sử dụng hỏa lực để buộc người dân di dời.

Động thái này diễn ra sau khi đánh giá của IDF cho thấy khoảng 200.000 trong số 1 triệu cư dân ở thành phố Gaza sẽ từ chối sơ tán.

Hôm 3/9, báo cáo cho biết 70.000-80.000 người đã rời khỏi thành phố lớn nhất Gaza này.

Bất chấp những lời kêu gọi di dời liên tục của IDF và mối đe dọa cận kề của cuộc tấn công sắp tới - dự kiến ​​diễn ra vào giữa tháng 9 - người dân Gaza trong thành phố cho biết không nơi nào ở Dải Gaza an toàn và họ không có nơi nào để di dời.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Israel mở chiến dịch tấn công quy mô lớn vào Gaza

Nguồn video: X
#quân đội Israel #kiểm soát Gaza #chiến dịch quân sự Gaza #tấn công Gaza #IDF Gaza #chiếm đóng Gaza

Bài liên quan

Thế giới

Phát ngôn viên lực lượng Hamas thiệt mạng ở Gaza?

Bộ trưởng Quốc phòng Israel Katz nói rằng người phát ngôn của lực lượng quân sự Hamas, Abu Obeida, đã bị hạ sát ở Dải Gaza.

Theo Anadolu, trong tuyên bố trên mạng X ngày 31/8, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Katz nói rằng người phát ngôn của lực lượng quân sự Hamas, Abu Obeida, đã chết trong cuộc tấn công của Quân đội Israel ở Dải Gaza. Tuy nhiên, Bộ trưởng Katz không cung cấp thêm thông tin chi tiết.

israel2.jpg
Bộ trưởng Quốc phòng Israel Katz. Ảnh: AA.
Xem chi tiết

Thế giới

Cuộc chiến của Israel ở Gaza khiến hơn 63.000 người thiệt mạng

Cơ quan Y tế Gaza cho biết ít nhất 63.025 người Palestine đã thiệt mạng trong cuộc chiến của Israel tại Gaza kể từ tháng 10/2023 đến nay.

Anadolu dẫn thông tin từ Cơ quan Y tế Gaza ngày 29/8 cho biết, ít nhất 63.025 người Palestine đã thiệt mạng trong cuộc chiến của Israel tại Gaza kể từ tháng 10/2023 đến nay.

gaza1.png
Cuộc tấn công của Israel đã khiến hơn 63.000 người thiệt mạng ở Gaza kể từ tháng 10/2023. Ảnh: Anadolu.
Xem chi tiết

Thế giới

Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc kêu gọi ngừng bắn vĩnh viễn ở Gaza

14 thành viên của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã ra tuyên bố chung kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức, vô điều kiện và vĩnh viễn tại Gaza.

Theo Tân Hoa Xã ngày 28/8, các thành viên Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, trừ Mỹ, đã kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức cũng như đảo ngược quyết định mở rộng hoạt động quân sự của Israel tại Gaza.

"Chúng tôi kêu gọi một lệnh ngừng bắn ngay lập tức, vô điều kiện và vĩnh viễn tại Dải Gaza. Chúng tôi kêu gọi trả tự do ngay lập tức, trong danh dự và vô điều kiện cho tất cả các con tin đang bị Hamas và các lực lượng khác giam giữ. Chúng tôi kêu gọi một đợt viện trợ nhân đạo thực chất trên khắp Gaza", trích tuyên bố chung của 14 quốc gia thành viên Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.

Xem chi tiết

