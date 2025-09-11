Hà Nội

Thế giới

Qatar kêu gọi đưa Thủ tướng Israel Netanyahu ra trước công lý

Thủ tướng Qatar kêu gọi đưa Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ra trước công lý sau cuộc tấn công của Tel Aviv vào Doha.

An An (Theo Arab News)

Arab News đưa tin ngày 10/9, Thủ tướng Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani nói rằng một cuộc không kích chưa từng có của Israel nhằm vào Hamas tại Doha đã giết chết hy vọng cho các con tin ở Gaza. Ông kêu gọi "đưa nhà lãnh đạo Israel Benjamin Netanyahu ra trước công lý".

"Tôi nghĩ rằng những gì Thủ tướng Netanyahu đã làm đã giết chết mọi hy vọng cho các con tin đó", Thủ tướng Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani nói với truyền thông.

qatar.png
Thủ tướng Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani. Ảnh: Middle East Online.

Ông nói thêm, Doha đang "đánh giá lại mọi thứ" xung quanh sự tham gia của họ vào các cuộc đàm phán ngừng bắn trong tương lai và thảo luận các bước tiếp theo với Mỹ.

Trước đó, Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani đã lên án cuộc tấn công của Israel nhằm vào các lãnh đạo cấp cao Hamas ở Doha hôm 9/9.

Thủ tướng Al Thani cáo buộc Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu gây bất ổn khu vực, tuyên bố sẽ có hành động pháp lý và chính trị để đáp trả.

Vụ tấn công, diễn ra chỉ ba tháng sau khi Iran tiến hành một cuộc tấn công trả đũa vào một căn cứ không quân của Mỹ ở Qatar, đặt ra hoài nghi về các cuộc đàm phán ngừng bắn ở Gaza do Qatar làm trung gian và làm suy yếu các cam kết an ninh đối với vùng Vịnh từ đồng minh chủ chốt Mỹ.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Israel mở chiến dịch tấn công quy mô lớn vào Gaza

Nguồn video: X
Bài liên quan

Thế giới

Israel bác đề xuất ngừng bắn của lực lượng Hamas

Israel đã bác bỏ đề xuất của lực lượng Hamas về việc đạt được một thỏa thuận ngừng bắn toàn diện tại Dải Gaza để chấm dứt xung đột.

Theo Al Jazeera, trong tuyên bố hôm 3/9, lực lượng Hamas tái khẳng định sự sẵn sàng chấp nhận thỏa thuận ngừng bắn toàn diện ở Gaza, trong đó trả tự do cho các con tin Israel để đổi lấy các tù binh Palestine đang bị giam giữ tại Israel.

Thỏa thuận này cũng bao gồm một lệnh ngừng bắn vĩnh viễn, việc rút Quân đội Israel khỏi Gaza, mở lại các cửa khẩu biên giới để cho phép cung cấp viện trợ nhân đạo và nhu yếu phẩm vào Gaza cũng như bắt đầu các nỗ lực tái thiết.

Xem chi tiết

Thế giới

Israel tiếp tục tấn công, hơn 100 người thiệt mạng ở Gaza

Hơn 100 người Palestine đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công mới nhất của Israel trên khắp Dải Gaza.

Al Jazeera dẫn nguồn tin y tế cho biết, hơn 100 người Palestine đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công của Israel trên khắp Dải Gaza kể từ rạng sáng 13/8, trong đó có 61 nạn nhân ở thành phố Gaza.

Theo Bệnh viện Nasser ở phía nam Gaza, ít nhất 37 người đang chờ nhận viện trợ đã thiệt mạng do hỏa lực của Israel, trong đó có 16 nạn nhân gần một điểm cứu trợ ở phía bắc Rafah. Ngoài ra, 14 người thiệt mạng và 113 người bị thương khi đang chờ nhận viện trợ ở phía bắc, theo Dịch vụ cứu thương Gaza.

Xem chi tiết

Thế giới

Bé sơ sinh 7 ngày tuổi tử vong vì suy dinh dưỡng ở Gaza

Nguồn tin tại Bệnh viện Al-Ahli cho biết một em bé 7 ngày tuổi đã trở thành nạn nhân mới nhất tử vong vì suy dinh dưỡng ở Dải Gaza.

Al Jazeera dẫn thông tin từ Bệnh viện Al-Ahli ngày 26/7 cho biết, một em bé 7 ngày tuổi đã trở thành nạn nhân mới nhất tử vong vì suy dinh dưỡng ở Dải Gaza.

"Đứa trẻ qua đời vì thiếu sữa", nguồn tin cho hay.

Xem chi tiết

