Qatar kêu gọi đưa Thủ tướng Israel Netanyahu ra trước công lý

Arab News đưa tin ngày 10/9, Thủ tướng Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani nói rằng một cuộc không kích chưa từng có của Israel nhằm vào Hamas tại Doha đã giết chết hy vọng cho các con tin ở Gaza. Ông kêu gọi "đưa nhà lãnh đạo Israel Benjamin Netanyahu ra trước công lý".

"Tôi nghĩ rằng những gì Thủ tướng Netanyahu đã làm đã giết chết mọi hy vọng cho các con tin đó", Thủ tướng Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani nói với truyền thông.

Thủ tướng Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani. Ảnh: Middle East Online.

Ông nói thêm, Doha đang "đánh giá lại mọi thứ" xung quanh sự tham gia của họ vào các cuộc đàm phán ngừng bắn trong tương lai và thảo luận các bước tiếp theo với Mỹ.

Trước đó, Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani đã lên án cuộc tấn công của Israel nhằm vào các lãnh đạo cấp cao Hamas ở Doha hôm 9/9.

Thủ tướng Al Thani cáo buộc Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu gây bất ổn khu vực, tuyên bố sẽ có hành động pháp lý và chính trị để đáp trả.

Vụ tấn công, diễn ra chỉ ba tháng sau khi Iran tiến hành một cuộc tấn công trả đũa vào một căn cứ không quân của Mỹ ở Qatar, đặt ra hoài nghi về các cuộc đàm phán ngừng bắn ở Gaza do Qatar làm trung gian và làm suy yếu các cam kết an ninh đối với vùng Vịnh từ đồng minh chủ chốt Mỹ.

