Thế giới

Israel không kích dữ dội cảng ở Yemen, nhiều dân thường thiệt mạng

Israel đã tiến hành đợt không kích dữ dội nhằm vào cảng Hodeidah ở Yemen, khiến nhiều người dân nước này thiệt mạng.

An An (Theo AJ)

Theo Al Jazeera, Đài truyền hình Al Masirah có liên hệ với lực lượng Houthi cho biết Israel đã tiến hành 12 cuộc không kích vào ngày 16/9 mà Tel Aviv tuyên bố là nhằm đáp trả hoạt động quân sự của Houthi.

Được biết, vài giờ trước cuộc tấn công vào Hodeidah, Quân đội Israel đã đưa ra lời kêu gọi người dân sơ tán khỏi khu vực này. Quân đội Israel cáo buộc lực lượng Houthi sử dụng cảng này để nhận vũ khí từ Iran.

"Vì sự an toàn của mọi người, chúng tôi kêu gọi người dân ở cảng Hodeida và các tàu neo đậu tại đó hãy sơ tán khỏi khu vực ngay lập tức", người phát ngôn của Quân đội Israel Avichay Adraee cho biết trên mạng X.

yemen2.png
Israel đã tiến hành cuộc không kích dữ dội nhằm vào cảng ở Yemen. Ảnh: odishabytes.

Hai nguồn tin tại cảng cho biết các cuộc không kích của Israel nhắm vào 3 bến tàu vốn được khôi phục sau các cuộc tấn công trước đó của Israel. Người dân địa phương cho biết cuộc tấn công kéo dài khoảng 10 phút.

Nguồn tin cho hay, hàng chục dân thường Yemen đã thiệt mạng trong các cuộc không kích của Israel.

Sau các cuộc không kích, Bộ trưởng Quốc phòng Israel, ông Israel Katz, cảnh báo rằng lực lượng Houthi sẽ "tiếp tục hứng chịu những đòn giáng" và "phải trả giá đắt" nếu tấn công Israel.

yemen3.png
Bộ trưởng Quốc phòng Israel, ông Israel Katz. Ảnh: AA.

Được biết, kể từ khi Israel bắt đầu cuộc chiến ở Gaza vào tháng 10/2023, lực lượng Houthi đã thực hiện các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa nhằm vào Israel để thể hiện sự đoàn kết với người Palestine. Họ cũng nhắm mục tiêu vào các tàu thuyền trên Biển Đỏ.

Quân đội Israel ngày 16/9 cho biết rằng họ đã đánh chặn một tên lửa được phóng từ Yemen, sau khi còi báo động vang lên ở Tây Jerusalem.

Để đáp trả, Israel đã tấn công vào các cơ sở hạ tầng như cảng và nhà máy điện ở những khu vực do Houthi kiểm soát tại Yemen và cũng ném bom vào các khu vực dân sự.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Israel mở chiến dịch tấn công quy mô lớn vào Gaza

Nguồn video: X/RT
