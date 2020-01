Hòa U23 UAE, kết quả chấp nhận được cho U23 Việt Nam

F5 liên tục để cập nhật tình huống trận đấu:

Đội hình chính thức: U23 Việt Nam: Bùi Tiến Dũng, Tấn Sinh, Thành Chung, Đức Chiến, Ngọc Bảo, Thanh Thịnh, Việt Anh, Quang Hải, Hoàng Đức, Đức Chinh, Tiến Linh U23 UAE: Al Shamsi, Ali Suwaidan, Albaroud, Alhammadi, Al Attas, Yahia Nader, Rashid, Ramadan, Al Ameri, Alghassani, Ali Saleh

0-0 là kết quả cuối cùng, cả U23 Việt Nam và U23 UAE đều tạo ra nhiều cơ hội nhưng không nắm bắt thành công. Với U23 Việt Nam, trận hòa U23 UAE là chấp nhận được bởi đây là đối thủ được đánh giá mạnh nhất bảng D VCK U23 châu Á.

Trận đấu kết thúc.

90': Trận đấu có 5 phút bù giờ.

88': Quang Hải đá phạt góc, bóng tìm đến đầu Bùi Hoàng Việt Anh nhưng cầu thủ này đánh đầu chệch khung thành trong thế rất trống trái.

86': Quang Hải đột phá qua 3 hậu vệ áo trắng rồi tung cú sút nhưng không thành công. Bóng đến vị trí của Tiến Linh, tiền đạo số 22 nhanh chân xoay người dứt điểm nhưng không thắng được phản xạ của thủ thành Al Shamsi.

85': Số 16 của U23 UAE tung cú sút từ ngoài vùng cấm nhưng bóng đi đúng vị trí thủ môn Bùi Tiến Dũng chọn sẵn.

82': Hoàng Đức chuyền ngược cho Quang Hải tung cú dứt điểm tuyến hai nhưng bóng không thể vượt qua "rừng" cầu thủ áo trắng trước khung thành của thủ môn Al Shamsi.

79': Tiến Linh băng vào dứt điểm một chạm sau đường chuyền của Việt Anh nhưng bóng không vượt qua hậu vệ bên phía U23 UAE.

75': Rashid thoát xuống sau đường chọc khe của đồng đội. Số 11 tung cú sút chéo góc nhưng bóng đi quá thiếu chính xác.

68': Trọng Hùng vào thay Đức Chiến.

64': Từ quả đá phạt góc của Hoàng Đức, Thành Chung băng vào đánh đầu lái bóng về góc xa nhưng bàn thắng chưa đến với tuyển Việt Nam.

62': Cú sút của Hoàng Đức đi trúng tay một cầu thủ phòng ngự UAE. VAR vào cuộc nhưng không cho U23 Việt Nam hưởng phạt đền.

58': Sau những pha xử lý bóng liên tục mắc lỗi, Tấn Sinh bị rút ra và người thay đó là Đình Trọng.



56': Bùi Tiến Dũng băng ra định bắt dính trái bóng nhưng không thành công. Thủ môn của tuyển U23 Việt Nam bị đau sau nỗ lực này. Sau khi nhận được sự chăm sóc của bác sĩ, Tiến Dũng đã có thể tiếp tục thi đấu.

52': Từ cú sút phạt của UAE, Bùi Tiến Dũng an toàn đấm bóng.

49': Tấn Sinh bị thổi phạt sau pha vào bóng từ phía sau với Saleh. Trọng tài chính chỉ tay vào chấm phạt đền cho UAE. Nhưng sau khi tham khảo công nghệ VAR, trọng tài đã thay đổi quyết định, đó chỉ là cú sút phạt trực tiếp.

Hiệp 2 bắt đầu.

Hiệp 1 kết thúc. U23 Việt Nam và U23 UAE hòa nhau với tỷ số 0-0.

45'+1: Alameri tiếp tục tung ra cú đứt điểm về phía khung thành của Bùi Tiến Dũng nhưng không thành công.

45': Hiệp 1 có 1 phút bù giờ.



44': Đức Chinh giật góc chiến thuật cho Tiến Linh nhưng cầu thủ số 22 lại tung cú tạt bóng quá mạnh khiến cơ hội của U23 Việt Nam trôi qua.

41': Một mình Saleh đi bóng qua 2 hậu vệ áo đỏ, trước khi thực hiện đường chuyền cho Alameri. Tuy nhiên số 7 của U23 UAE lại sút hụt bóng. Ngay sau đó, Bùi Tiến Dũng đã lao ra chấm dứt đợt tấn công của đối thủ.

35': Cầu thủ U23 UAE treo bóng vào vùng cấm nhưng thủ thành Bùi Tiến Dũng dễ dàng băng ra bắt gọn. Thủ môn sinh năm 1997 đang có được sự tập trung và tự tin cần thiết.

31': Hoàng Đức chuyển bóng đặt Quang Hải vào khoảng trống nhưng cú sút của đội trưởng U23 Việt Nam lại dứt điểm thiếu chính xác.

29': Từ quả đá phạt góc của thủ quân Quang Hải, lần lượt Đức Chinh, Thành Chung và Tấn Sinh băng vào nhưng không ai có thể dứt điểm.

25': U23 Việt Nam vẫn đang phòng ngự chủ động và chờ cơ hội phản công dựa trên những cá nhân có khả năng tạo đột biến cao như Quang Hải, Tiến Linh, Hoàng Đức.

22': Thành Chung phá bóng thiếu dứt khoát khiến khung thành Bùi Tiến Dũng gặp nguy hiểm sau pha dứt điểm của Al Ameri.

19': Quang Hải vừa có pha sút phạt thẳng về phía khung thành của thủ môn U23 UAE.

15': Ali Saleh tung cú sút trong tư thế thoải mái và cầu thủ gần nhất là Bùi Hoàng Việt Anh không can thiệp. Rất may cú dứt điểm cao hơn so với khung thành của Bùi Tiến Dũng.

13': Quang Hải đá phạt góc, Hoàng Đức bắt vô lê bóng đi chệch khung thành U23 UAE trong gang tấc.

12': Quang Hải chuyền bóng siêu dị, Tiến Linh nhận bóng trong vòng cấm nhưng không thể tung ra cú dứt điểm bởi hậu vệ UAE nhanh chân phá bóng.

10': Tấn Sinh phạm lỗi, U23 UAE được hưởng đá phạt nhưng không qua được pha phòng ngự của U23 Việt Nam.

5': Tiến Linh vừa có pha thoát xuống. Tuy nhiên, tiền đạo của U23 Việt Nam vấp phải sự kèm cặp rất chặt của hàng phòng ngự bên phía U23 UAE.

2': Cầu thủ UAE thực hiện đường chuyền dài nhưng Ngọc Bảo đã xuất hiện kịp thời để ngăn chặn nỗ lực tấn công của đối thủ.



Trận đấu bắt đầu:

17h15: U23 Việt Nam bảo vệ phần sân phía trái. U23 UAE giữa sân phía còn lại.

17h00: U23 Việt Nam ra sân với trang phục đỏ truyền thống, còn U23 UAE ra sân với trang phục trắng.

16h30: " U23 Việt Nam sẽ mạnh dạn tấn công trước UAE"

Bình luận viên Quang Huy đánh giá sức mạnh của U23 Việt Nam tại giải đấu năm nay không kém UAE, và thầy Park nên bố trí lối chơi tấn công chủ động. “Tôi nghĩ U23 Việt Nam ít nhất ngang bằng UAE về thực lực ở giải đấu năm nay. Trận giao hữu giữa U22 Việt Nam và UAE tại TP.HCM hồi tháng 10 năm ngoái mang tính khởi động cho cuộc tái đấu lần này. Tôi theo dõi trực tiếp tại sân và không ấn tượng với tập thể UAE. U23 Việt Nam có một số điểm nhỉnh hơn UAE”, BLV Quang Huy nói.

“Lúc đó, lối chơi của UAE khá bản năng, liên tục lộ sơ hở phòng ngự khi đối đầu cầu thủ nhanh nhẹn. Điểm yếu lớn nhất với tập thể hiện tại của UAE, cũng như nét đặc trưng của bóng đá vùng Vịnh là thiếu tập trung. Việt Nam hơn UAE ở sự cần cù, bình tĩnh, trong khi đối thủ bối rối nếu gặp khó khăn. Tôi tin UAE chưa thể cải thiện nhiều sau vài tháng kể từ trận giao hữu ở TP.HCM”, anh phân tích.

U23 Việt Nam sẽ mở đầu hành trình VCK U23 châu Á 2020 bằng cuộc đối đầu với đối bóng được đánh giá mạnh nhất bảng D là U23 UAE.

Trước khi trận đấu giữa đội tuyển U23 Việt Nam và U23 UAE diễn ra rất nhiều những thông tin xung quanh trận đấu liên tục được cấp nhật.

Thầy Park thận trọng trước đối thủ Tây Á

Trong cuộc họp báo kỹ thuật trước trận đấu đầu tiên của đội tuyển U23 Việt Nam tại VCK U23 châu Á 2020, HLV Park đã có những phát biểu hết sức thận trọng.

Cụ thể, HLV của U23 Việt Nam phát biểu: "Trận đấu đầu tiên bao giờ cũng khó khăn, tôi nghĩ đây sẽ là trận đỉnh cao. U23 UAE là đội bóng mạnh. Các cầu thủ luôn bị áp lực trong trận đầu. Điều quan trọng là các cầu thủ phải vượt qua được áp lực và thể hiện được năng lực của mình".

Bên cạnh đó, HLV Park cũng đánh giá cao các đối thủ nằm cùng bảng với U23 Việt Nam như U23 UAE, U23 Triều Tiên hay U23 Jordan. Tuy nhiên, các cầu thủ U23 Việt Nam đang có tinh thần tốt và nỗ lực 100% khả năng để cố gắng qua vòng bảng.

Báo UAE "khinh" U23 Việt Nam

Trước giờ bóng lăn, trang 24.ae nhận định "Chiến thắng trong trận đầu tiên là điều bắt buộc với U23 UAE, nếu muốn hướng tới một trong hai vị trí đầu bảng để giành quyền vào bán kết. Trên lý thuyết, Jordan và Triều Tiên mới đủ sức gây ra nhiều khó khăn cho U23 UAE".

Dù vậy, tờ 24.ae cũng không quên thất bại của đội tuyển UAE trước đội tuyển Việt Nam tại vòng loại World Cup 2022 vừa qua trên SVĐ Mỹ Đình: “UAE cần cẩn trọng việc kiểm soát trung tuyến, lối chơi phòng ngự phản công của U23 Việt Nam.

Đối thủ bất lợi

Trang AFC nhấn mạnh một trong những khó khăn của đại diện Tây Á là sự thiếu vắng chân sút chủ lực Mohammed Juma. Cầu thủ này dính chấn thương đầu gối nghiêm trọng trong trận giao hữu với CLB Muangthong United trước thềm giải đấu:

"The Whites (biệt danh của UAE) gặp phải tổn thất nặng nề trong quá trình chuẩn bị khi tiền đạo Mohammed Juma sớm chia tay giải đấu vì chấn thương đầu gối".

Trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 UAE sẽ diễn ra vào hồi 17h15 trên SVĐ Chang Arena. Đây được coi là trận đấu rất quan trọng với U23 Việt Nam vì chỉ khi có kết quả tốt thì thầy trò HLV Park Hang-seo mới tin tưởng vào tấm vé đi tiếp do mình định đoạt.