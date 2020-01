Duy Mạnh bị đồng đội trêu “giận tím người” khi đăng ảnh cưới

Mới đây trên trang cá nhân, Duy Mạnh lại tiếp tục "nhử" người hâm mộ bằng tấm ảnh hình cưới cực kỳ điển trai. Đi kèm bức ảnh, nam cầu thủ viết: "Gió đưa cành trúc la đà. Ai xem được ảnh chắc là sẽ like" ngay lập tức nhận được lượng tương tác cực khủng. Bên dưới phần bình luận, rất nhiều người dành lời khen cho cầu thủ Duy Mạnh, trừ các đồng đội của anh. Điển hình là Đức Huy, anh chàng ngay lập tức xuất hiện "bóc phốt" chú rể. Theo Đức Huy, Duy Mạnh chuẩn người có tiền: "Đồng hồ mấy nghìn USD, nhẫn kim cương 88 triệu, nhẫn vàng 37 triệu". Không chỉ có Đức Huy, Quế Ngọc Hải cũng ngay lập tức cho rằng Duy Mạnh chính là Rich Kid Hà Nội thế nhưng lại viết nhầm thành Rich Kiss và bị bóc mẽ ngay lập tức dù đã sửa lại.Bạn gái Duy Mạnh, Quỳnh Anh cũng đăng tải ảnh cưới vô cùng xinh đẹp trên trang cá nhân. Cô nhận được nhiều lời khen vì ngày càng rạng rỡ, xinh đẹp. Trước đó, Quỳnh Anh từng ngọt ngào đăng hình cưới với Duy Mạnh lên trang cá nhân cùng dòng trạng thái: "Anh có yêu em không? Có muốn về nhà với em không?". Ngay lập tức, nam cầu thủ đáo lại "Có" khiến người hâm mộ vô cùng ghen tỵ với tình cảm của cặp đôi. Ngày 1/1, Duy Mạnh cầu hôn bạn gái thành công ở phố đi bộ Nguyễn Huệ, TP HCM. Nam cầu thủ cho biết lý do lựa chọn địa điểm này là do ấn tượng với hình ảnh người dân tập trung xem và cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam tại đây. Duy Mạnh và Quỳnh Anh đã hẹn hò hơn 3 năm trước khi quyết định về chung một nhà. Cả hai gặp nhau lần đầu vào năm 2015, trong một buổi gặp gỡ của cộng đồng người hâm mộ Man City. Sau 1 năm tình hiểu, cặp đôi mới chính thức yêu đương. Duy Mạnh xứng danh "bạn trai nhà người ta" khi cực yêu chiều bạn gái. Anh chàng không tiếc tay chi tiền khủng mua quà tặng, mới đây là một chiếc túi có giá hơn 100 triệu đồng khi Quỳnh Anh bị ốm. Xem thêm clip: Duy Mạnh bất ngờ cầu hôn Quỳnh Anh ở phố đi bộ Nguyễn Huệ - Nguồn: Youtube

