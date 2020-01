Fan thích thú soi mẫu áo của U23 Việt Nam qua thập kỷ qua

Trang phục U23 Việt Nam năm 2010, nó là sự kết hợp của màu đỏ truyền thống và những đường kẻ sọc vàng khỏe khoắn. Trang phục Đội tuyển U23 Việt Nam tham dự SEA Games 26. 2011 là năm người hâm mộ thất vọng cùng cực sau thất bại của U23 Việt Nam, nhưng sự ra đời của VPF chính là chiếc phao cứu sinh cho những thành công của bóng đá Việt Nam những năm sau này. Trung vệ đội trưởng Minh Đức và tiền đạo đội phó Công Vinh đã lên giới thiệu áo thi đấu mới của đội tuyển Việt Nam năm 2012. Áo thi đấu mới cũng có hai màu đỏ (sân nhà) và trắng (sân khách) như áo cũ nhưng được thiết kế đẹp hơn hẳn khiến các cầu thủ không giấu được sự thích thú. Trang phục thi đấu của đội tuyển Việt Nam năm 2013. Đây được xem như là một năm thất bại của bóng đá Việt Nam khi các cầu thủ U23 Việt Nam bị ngay từ vòng bảng sau thành tích thắng hai, thua hai và chỉ xếp thứ ba bảng đấu. Trang phục thi đấu đội tuyển Việt Nam năm 2014 do Công ty Grand Sport Group (GSG) của Thái Lan tài trợ, quần áo được sản xuất bằng chất liệu tốt, tạo cảm giác thoải mái cho các cầu thủ, đồng thời chứa đựng thông điệp về niềm đam mê, khát vọng cống hiến và chinh phục. Thất bại nhiều hơn thành công nhưng năm 2015, đội tuyển Việt Nam cũng để lại nhiều cảm xúc với người hâm mộ như việc Công Phượng và lứa cầu thủ HAGL JMG được bầu Đức đôn lên thi đấu ở V.League đã tạo nên cơn sốt với bóng đá cả nước. Đồng phục thi đấu của đội tuyển Việt Nam năm 2016 vẫn mang màu đỏ và trắng đặc trưng. Chữ V xếp thành nhiều lớp được in chìm trên áo với ý nghĩa là Victory (tạm dịch: Chiến thắng) trong mẫu áo năm 2017. Chiếc áo vẫn duy trì hai màu đỏ và vàng giống như sắc Quốc kì Việt Nam. Công nghệ vải Microlite với khả năng thấm hút mồ hôi tạo ra sự thông thoáng và thoải mái khi vận động là điểm nổi bật trong mẫu đồng phục của đội tuyển Việt Nam năm 2018. Thiết kế theo chiều ngang tôn dáng các cầu thủ, bên cạnh đó áo không có quá nhiều họa tiết, được tối giản hóa. Chiếc áo của đội tuyển Việt Nam năm 2019 được sản xuất trên liệu mới Geo Lite Plus siêu nhẹ và thoáng khí. Lá cờ Tổ quốc in trên ngực áo bằng chất liệu 3D chi tiết cắt laser trên vai áo và ngôi Sao Vàng thêu sau cổ áo. Mẫu áo mới năm 2020 của đội tuyển Việt Nam mới đây được công bố khiến người hâm mộ hết lời khen ngợi bởi họa tiết vô cùng tinh tế. Thiết kế lấy ý tưởng từ ngôi sao 5 cánh, xung quanh lá cờ trên ngực còn là 5 đóa hoa sen - được coi là quốc hoa của Việt Nam tạo nên sự mềm mại.

